За один день вы посетите ключевые достопримечательности Владивостока, начиная от маяка и заканчивая панорамой Русского моста, где и было сделано фото 2000-ой купюры, Проедете на фуникулере и Золотому Мосту. Всё это — в сопровождении увлекательных историй и легенд о городе.
Описание экскурсииВладивосток с высоты: мосты, маяки и легенды порта Приглашаем вас на экскурсию, в ходе которой вы увидите лучшие панорамы Владивостока! Маяк Токаревского Или Токаревская кошка, как его называют местные. Если в вас живёт дух путешественника и не пугает перспектива пройтись по щиколотки в Японском море, то вы дойдёте до самого маяка и помашете идущим мимо яхтам и катерам. Крестовая сопка Шикарные виды на морской порт. Тут можно прочувствовать атмосферу города-порта: ричстакеры, докеры, портальные краны — всё это будет кипеть у вас буквально под ногами. Фуникулер во Владивостоке – это не только удобное транспортное средство, но и одна из главных достопримечательностей города, предлагающая уникальный опыт для туристов. Построенный в 1962 году, этот фуникулер соединяет центральную часть города с вершиной холма, на котором располагается смотровая площадка с потрясающим видом на залив и мосты. Назимовская батарея Находится на том же мысе, что и мост на Русский остров. Сможем сделать фото, как на купюре в 2000 рублей. Сопка Бурачка Пройдя мимо старой водонапорной башни и прогулявшись по новому парку, вы подниметесь на самый верх, чтобы рассмотреть панорамы мостов с противоположного берега — мыса Чуркин. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер из-за города
- Еда и напитки
- Личные расходы
- Посещение мыса Тобизина - 4 000 рублей
- Посещение острова Шкота - 5000 рублей
- Посещение бухты Стеклянной - 3000 рублей
- Посещение морефермы в бухте Воевода - 5000 рублей
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, утром, днем или вечером
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
9000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.