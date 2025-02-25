Посвящение в секреты Приморского виноделия

Отдохнуть вдали от городской суеты с бокалом вина
Уютный пруд, покрытые лесом сопки, тёплый плед и бокал ароматного вина… Такой отдых ждёт вас на экскурсии! Мы прокатимся до поместья приморского винодела и рассмотрим таёжные виноградники.

Вы проведёте время на природе, попробуете разные сорта местных вин (в том числе из лимонника и жимолости) и раскроете секреты их производства.
Посвящение в секреты Приморского виноделия
Посвящение в секреты Приморского виноделия
Посвящение в секреты Приморского виноделия
Ближайшие даты:
25
фев26
фев27
фев28
фев3
мар4
мар5
мар
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Два пути

Добраться до поместья мы можем двумя способами. Либо с заездом в бухту Стеклянную — тогда часть маршрута пройдёт вдоль Уссурийского залива по спокойной, спрятанной от основной части города, живописной дороге. Либо по низководному мосту, ставшему в 2012 году альтернативным выездом из Владивостока. Выбор за вами! По пути вы узнаете основную информацию об основании и развитии города, о быте местных жителей и животном мире.

Гора Фалаза

Затем мы отправимся в село Анисимовка, где располагаются популярная у местных жителей гора Литовка (Фалаза). Это небольшое село в окружении горных хребтов. Там красивая природа, тишина и спокойствие. У вас будет время, чтобы насладиться пейзажами и уединением.

В гостях у винодела

Финальный пункт нашего путешествия — винодельческое хозяйство, где хозяин посвятит вас в нюансы работы с дикими сортами ягод. Расскажет о трудностях виноделия в Приморском крае и путях их преодоления. И конечно, угостит разными сортами вин — из винограда, лимонника, жимолости. А в свободное от дегустации время вы сможете посидеть в беседке около пруда или погулять по территории.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Subaru Forester 5. Время в дороге — около 2 часов в одну сторону
  • В стоимость включено: трансфер, услуги гида, перекус
  • Отдельно оплачивается экскурсия по винодельне — 1000 ₽ с человека. Время нахождение на винодельне — 1–1,5 часа
  • Если вас больше трёх человек, можем поехать на микроавтобусе — доплата составит 3000 ₽
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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