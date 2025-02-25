Уютный пруд, покрытые лесом сопки, тёплый плед и бокал ароматного вина… Такой отдых ждёт вас на экскурсии! Мы прокатимся до поместья приморского винодела и рассмотрим таёжные виноградники. Вы проведёте время на природе, попробуете разные сорта местных вин (в том числе из лимонника и жимолости) и раскроете секреты их производства.

Описание экскурсии

Два пути

Добраться до поместья мы можем двумя способами. Либо с заездом в бухту Стеклянную — тогда часть маршрута пройдёт вдоль Уссурийского залива по спокойной, спрятанной от основной части города, живописной дороге. Либо по низководному мосту, ставшему в 2012 году альтернативным выездом из Владивостока. Выбор за вами! По пути вы узнаете основную информацию об основании и развитии города, о быте местных жителей и животном мире.

Гора Фалаза

Затем мы отправимся в село Анисимовка, где располагаются популярная у местных жителей гора Литовка (Фалаза). Это небольшое село в окружении горных хребтов. Там красивая природа, тишина и спокойствие. У вас будет время, чтобы насладиться пейзажами и уединением.

В гостях у винодела

Финальный пункт нашего путешествия — винодельческое хозяйство, где хозяин посвятит вас в нюансы работы с дикими сортами ягод. Расскажет о трудностях виноделия в Приморском крае и путях их преодоления. И конечно, угостит разными сортами вин — из винограда, лимонника, жимолости. А в свободное от дегустации время вы сможете посидеть в беседке около пруда или погулять по территории.

Организационные детали