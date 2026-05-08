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Индивидуальная
до 4 чел.
Маяк Бюссе и мысы Славянки
Посетить знаменитый посёлок и его живописные окраины: мысы, кекуры и водопады
Начало: Возле вашего отеля
«Полуостров Брюса с базальтовыми скалами и старым маяком, причудливые кекуры, напоминающие животных, удивительное озеро лотосов — всего не опишешь»
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 27 470 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к бухтам Триозерье, Окуневая
Насладиться пляжным отдыхом на красивейших песчаных пляжах Приморья
Начало: У кинотеатра Уссури
«Бухту Триозерье — эффектный длинный пляж вдоль трех озер, одна из самых известных бухт нашего края»
28 авг в 07:30
29 авг в 07:30
от 35 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
Находка, Ливадия и маяк-часовня: большое путешествие по Приморью
Портовый город, легенды сопок, морские панорамы и лучшие пляжи Дальнего Востока - из Владивостока
Начало: На площади Борцов Революции
«В период цветения лотоса заезжаем на озеро, чтобы увидеть это уникальное растение»
Завтра в 07:00
28 авг в 07:00
5500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина
Начало: Организатор заберет вас от вашего адреса (в предел...
«Бухта Ахлестышева мы полюбуемся на панораму бухты Ахлестышева и Озера Глуздовского (реликтового озера)»
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
12 591 ₽
13 990 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море
«Вы отдохнете на мягком песке, сможете устроить пикник или прогуляться к трем озерам, которые дали название бухте»
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от 25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
Прогулка по бухтам с чёрным песком и стеклом, купание в Японском море и посещение арт-парка с озером лотосов. Идеально для семейного отдыха
Начало: На Светланской улице
«Муравьиная бухта — побережье с уникальной историей, Черепашьим озером и любопытной зоной археологических находок»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
27 авг в 08:30
28 авг в 09:30
6500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Поездка к бухтам Триозерье, Окуневая в мини-группе
Насладиться пляжным отдыхом на красивейших песчаных пляжах Приморья
Начало: У кинотеатра Уссури
«Бухту Триозерье — эффектный длинный пляж вдоль трех озер, одна из самых известных бухт нашего края»
Расписание: ежедневно в 07:30
28 авг в 07:30
29 авг в 07:30
8500 ₽ за человека
Групповая
Из Владивостока в Уссурийск - несостоявшуюся столицу Приморья
Познакомиться со вторым по величине и значимости городом Приморья
Начало: На площади Борцов Революции
«Озеро лотосов (в сезон цветения)»
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Приморский «Сафари-парк» пляжи и лотосы
Начало: Заберу из любой точки города
«Озеро лотосов посещаем в сезон»
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Интересное в городе Находка и его окрестностях
Побывать на мифической горе, залезть в пещеры со статуями животных и увидеть пирамиды титанов
«Мы полюбуемся видами и сделаем впечатляющие фото на мостике, расположенном на высоте 60 метров над озером и широкими полями»
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
от 36 950 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Владивосток славится умением кутить! Узнайте, как развлекались в старину, посетив исторические места и бары. Откройте для себя тайны прошлого
Начало: На улице Светланской
«почему ханка — это не только озеро»
1 сен в 19:00
3 сен в 19:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Триозерье - Приморские Мальдивы
Начало: Ваш отель / апартаменты
«Триозерье, которая может похвастаться эффектным длинным пляже вдоль трех озер»
Завтра в 08:00
27 авг в 07:00
35 550 ₽
39 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Приморские Мальдивы
Начало: Заберу из любой точки города
«Рядом с данной бухтой также расположено три озера с пресной водой, на которых вальяжно отдыхают местные утки»
Расписание: Ежедневно
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Зоопарк Садгород + океанариум + музей авто-мото старины
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
«В завершении нашей экскурсии устроим себе отдых возле озера с утками-мандаринками»
Расписание: В любое удобное время
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
«Далее нас ждет самое большое озеро лотосов в Приморье и животные из уссурийской тайги в Сафари парке»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
7 сен в 09:00
8 сен в 09:00
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Отправиться в отдалённый район Приморского края за полной перезагрузкой души и тела (в мини-группе)
Начало: У кинотеатра «Уссури»
«Также на побережье расположено озеро Заря, где обитают единственные в мире пресноводные моллюски — эндемики Лазовского заповедника»
30 авг в 05:00
14 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 8 мая 2026
Прекрасная экскурсия для знакомства с природой Приморского края - три неповторимые морские бухты, прекрасные пейзажи и такой красивый, ухоженный, с любовью устроенный эко-парк Штыковские пруды. Большое спасибо гиду Раисе за заботу, внимание к туристам, множество подсказок и полезных советов!
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Т
Дата посещения: 12 сен 2025
Очень интересная экскурсия, Раиса, гид с искрой в глазах, увлеченно повествует об истории каждого объекта. В процессе небольшого путешествия посетили три бухты. В штыковских прудах погуляли по парку, осмотрели арт-объекты, озеро лотосов. А также на территории парка посетили уютное кафе.
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Каждая бухта Японского моря хороша по-своему. Мне больше понравилась Дикая бухта. Очаровал парк Штыковские пруды. Если бы были маленькие дети,
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Д
Экскурсию проводил отзывчивый, веселый, коммуникабельный и ответственный гид Роман. Мы были с тремя детьми разного возраста и со всеми он нашёл общий язык. Рассказывал все очень интересно и увлекательно.
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С
Хороший автобус, гид, молодец, очень интересно рассказывает, даже дочь наушники спустила и слушала,рассказывали много и про всё, по маршруту и организации претензий нет,все отлично. . приятно и интересно,спасибо большое 👍
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Е
Большое спасибо за экскурсию Татьяне.
Очень приятная девушка, классно было проводить время.
Дополнительно попросили, чтобы нас завезли на Ворошиловскую батарею и закончили экскурсию возле Океанариума.
Поймала нам морских ежей — мечта мужа исполнилась.
Очень приятная девушка, классно было проводить время.
Дополнительно попросили, чтобы нас завезли на Ворошиловскую батарею и закончили экскурсию возле Океанариума.
Поймала нам морских ежей — мечта мужа исполнилась.
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М
Очень понравилось. Нашим гидом был Роман. Насыщенная, активная и невероятной красоты экскурсия. Комфортный автомобиль, интересное повествование, продуманный маршрут. Всем очень сильно рекомендую
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Хорошая экскурсия, соответствует описанию. Достаточно долго будете в пути, о чем предупреждается в аннотации, но если попадёте в пробку (как
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А
Ну, вот и прошла моя потрясающая экскурсия с Романом. Всем брать экскурсию, срочно! Очень красивые виды,интересные исторические рассказы. С Романом
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А
за нами заехал гид Богдан, с комфортом доставил до всех экскурсионных мест, рассказал историю, показал местную флору и даже удалось
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Всего 493 отзыва во Владивостоке в категории "Озера"
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