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мы), то время ещё увеличится. Водопады очень понравились, территория облагорожена удобными деревянными лестницами. Одно удовольствие гулять в тени леса под шум воды. Поднимались на сопку, где отдыхали на качелях и наслаждались видами. Подъем достаточно крутой, но в принципе доступен как молодым, так и людям в возрасте. Мыс красивый, а камень, действительно, похож на черепаху. Озеро лотосов не сильно впечатлило, зависит от погоды и сезона, у нас было цветочков 10 от силы. К маяку близко не подошли, территория огорожена и из-за забора его не сильно видно. Столбчатое плато, как на фото, не видели. Поэтому если у вас много дней на Владивосток, то можно рассмотреть данную экскурсию, предварительно хорошо взвесив свои физические возможности, так как, повторюсь, ехать долго и по некоторым локациям могут быть завышенные ожидания. возможно, на такой дальний маршрут машина должна быть комфортнее, чтобы задние места были мягче, так как дорога не всегда ровная и асфальтированная. Спасибо нашему гиду, позитивной и общительной Александре, которая много рассказывала исторических фактов о Владивостоке, а также о его флоре и фауне. Благодаря Александре дорога обратно длилась по ощущениям гораздо быстрее, чем по времени. спасибо за сопровождение! Александра также старалась подвезти как можно ближе к локации, что очень ценно.