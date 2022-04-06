Что вас ожидает

Сердце Владивостока

Вы осмотрите железнодорожный вокзал с фасадами, напоминающими русский терем, и оконечность Транссибирской магистрали. Пройдете по набережным бухты Золотой Рог и ощутите романтику Морского вокзала с кораблями Тихоокеанского флота. Здесь поговорим об истоках городах и формировании его традиций. Я расскажу интересные легенды и факты, связанные с развитием и особенностями Владивостока, — в их числе будет и история повторного открытия нашего порта. А после отправимся к «родственникам» канатных трамваев Сан-Франциско, стражам ворот Восточного института и захватывающим видам со склона Орлиной сопки.

Красивые панорамы с разных ракурсов

Современный колорит Владивостока — это первозданная природа и морские пейзажи, дополненные новыми строениями и памятниками культуры. В самых топовых и фотографируемых местах вы узнаете о нынешней жизни Владивостока, местных поверьях и личностях, повлиявших на развитие столицы Приморского края.

Вы посетите маяк Токаревского, видовую на бухты с Приморской сцены Мариинского театра и смотровую площадку с сопки Бурачка.

Проедете по знаменитым вантовым мостам — Золотому и Русскому.

Увидите Амурский и Уссурийские заливы, Леопардовую набережную, бухты Улисс и Диомид.

Побываете на Русском острове, на Новосильцевской береговой батарее, откуда открывается впечатляющий вид на пролив Босфор Восточный, Приморский океанариум и Дальневосточный федеральный университет.

Кроме того, вы прогуляетесь по рукотворной каменистой косе и сможете сделать популярную фотографию с 2000 купюрой.

В завершение я обязательно поделюсь пешими маршрутами для самостоятельных прогулок, помогу определиться с выбором кафе, торговых центров и посоветую отличные места для отдыха.

Организационные детали