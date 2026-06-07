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Привет, я Владивосток!

Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
В этой экскурсии вы оцените красоту Владивостока, увидите его живописные панорамы с горных вершин, бухт и заливов Японского моря.

Проедете по знаменитым мостам, прокатитесь на трамвайчике-фуникулере и погуляете по знаковым кварталам.

Узнаете
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о становлении и развитии города, о людях, вписавших свое имя в его историю, и о морских традициях.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием по Владивостоку, раскрывая его культуру и историю с новых ракурсов

5
163 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные виды с горных вершин и мостов
  • 🚋 Поездка на трамвайчике-фуникулере
  • 🌊 Прогулка по живописным бухтам и заливам
  • 🏛 Интересные истории и легенды о городе
  • 📸 Возможность сделать красивые фотографии
  • 🍽 Рекомендации по кафе и местам отдыха

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Владивостоку - летние месяцы, когда город оживает, а природа радует яркими красками. В это время комфортно гулять по набережным и наслаждаться морскими пейзажами. Владивосток раскрывает все свои грани, а прогулки по острову Русский и бухтам оставят незабываемые впечатления. Весной и осенью также приятно исследовать город. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов. Пейзажи все еще впечатляют, а культурные объекты доступны для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!

Что можно увидеть

  • Железнодорожный вокзал
  • Транссибирская магистраль
  • Набережная бухты Золотой Рог
  • Морской вокзал
  • Орлиная сопка
  • Маяк Токаревского
  • Бухта Стеклянная
  • Сопка Бурачка
  • Золотой мост
  • Русский мост
  • Амурский залив
  • Уссурийский залив
  • Леопардовая набережная
  • Бухта Улисс
  • Бухта Диомид
  • Русский остров
  • Новосильцевская батарея
  • Приморский океанариум
  • Дальневосточный федеральный университет

Описание экскурсии

Сердце Владивостока

Вы осмотрите железнодорожный вокзал с фасадами, напоминающими русский терем, и оконечность Транссибирской магистрали. Пройдете по набережным бухты Золотой Рог и ощутите романтику Морского вокзала с кораблями Тихоокеанского флота. Здесь поговорим об истоках городах и формировании его традиций. Я расскажу интересные легенды и факты, связанные с развитием и особенностями Владивостока, — в их числе будет и история повторного открытия нашего порта. А после отправимся к «родственникам» канатных трамваев Сан-Франциско, стражам ворот Восточного института и захватывающим видам со склона Орлиной сопки.

Красивые панорамы с разных ракурсов

Современный колорит Владивостока — это первозданная природа и морские пейзажи, дополненные новыми строениями и памятниками культуры. В самых топовых и фотографируемых местах вы узнаете о нынешней жизни Владивостока, местных поверьях и личностях, повлиявших на развитие столицы Приморского края.

  • Вы посетите маяк Токаревского, бухту Стеклянная и смотровую площадку с сопки Бурачка.
  • Проедете по знаменитым вантовым мостам — Золотому и Русскому.
  • Увидите Амурский и Уссурийские заливы, Леопардовую набережную, бухты Улисс и Диомид.
  • Побываете на острове Русский, на Новосильцевской батарее, откуда открывается впечатляющий вид на пролив Босфор Восточный, Приморский океанариум и Дальневосточный федеральный университет.
  • Кроме того, вы прогуляетесь по рукотворной каменистой косе и сможете сделать популярную фотографию с 2000 купюрой.

В завершение я обязательно поделюсь пешими маршрутами для самостоятельных прогулок, помогу определиться с выбором кафе, торговых центров и посоветую отличные места для отдыха.

Организационные детали

  • Трансфер в день экскурсии, в том числе с аэропорта, включен в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются билеты на Новосильцевскую батарею — 100 руб. /взрослые, 50 руб. /дети, для льготных категорий бесплатно
  • Маршрут подходит для семей с детьми, в машине есть автолюлька, детское кресло и прогулочная коляска
  • Билеты на фуникулер оплачиваются отдельно (с 1 по 30 июня фуникулер закрыт на техническое обслуживание)
  • Вы можете изменить локации или заказать сокращённую версию экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 853 туристов
Я — дипломированный гид и коренная жительница Владивостока, влюблённая в свой город. Моё профессиональное образование, полученное в 2021 году, и многолетний опыт в event-сфере помогают мне создавать насыщенные и полезные
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экскурсии. Я провожу полноценные обзорные знакомства с Владивостоком, островом Русский, Артёмом, а также организую поездки в Находку и Сафари-парк. Мой главный формат — индивидуальные экскурсии на автомобиле по маршрутам, подобранным под ваши интересы. Мой подход строится на трёх принципах: честность, безопасность и глубокое погружение через увлекательные истории, а не сухие факты. Моя миссия — с искренней любовью показать вам всю мощь и красоту Приморья, чтобы вы уехали с яркими впечатлениями и ощущением, что ваше время было потрачено с пользой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 163 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
161
4
2
3
2
1
Алена
Огромная благодарность Наталье за прекрасно проведённое время, за содержательную экскурсию, наполненную историческими и современными данными! 👏👏👏👍💐💐💐 Маршрут и последовательность знакомства с городом и его достопримечательностями построены удобно и продуманы до мелочей! всё очень интересно! Погода не подвела, было солнечно в течение всей экскурсии 👍🌞🌞🌞. 6.5 часов пролетели незаметно!!! СПАСИБООООО, НАТАЛЬЯ! ВЫ СУПЕР! 👍👍👍
Огромная благодарность Наталье за прекрасно проведённое время, за содержательную экскурсию, наполненную историческими и современными данными! 👏👏👏👍💐💐💐
Огромная благодарность Наталье за прекрасно проведённое время, за содержательную экскурсию, наполненную историческими и современными данными! 👏👏👏👍💐💐💐
Огромная благодарность Наталье за прекрасно проведённое время, за содержательную экскурсию, наполненную историческими и современными данными! 👏👏👏👍💐💐💐
Огромная благодарность Наталье за прекрасно проведённое время, за содержательную экскурсию, наполненную историческими и современными данными! 👏👏👏👍💐💐💐
Огромная благодарность Наталье за прекрасно проведённое время, за содержательную экскурсию, наполненную историческими и современными данными! 👏👏👏👍💐💐💐
Огромная благодарность Наталье за прекрасно проведённое время, за содержательную экскурсию, наполненную историческими и современными данными! 👏👏👏👍💐💐💐
Огромная благодарность Наталье за прекрасно проведённое время, за содержательную экскурсию, наполненную историческими и современными данными! 👏👏👏👍💐💐💐
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Дмитрий
Добрый день. Спасибо за замечательную экскурсию. Мы побывали везде где хотели и где даже не думали. Запомнился фоникулер который помнит Хрущева (винтажно). Смотровая площадка по красной лестнице. И стеклянный пляж.
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А еще нам повезло увидеть тюленей возле маяка и даже услышать их голоса. Погода была замечательная, немного ветрено. Но эмоции перечеркнули все. Жена довольна и я соответственно. Спасибо большое за экскурсию. С праздником Вас 8 марта.

Добрый день. Спасибо за замечательную экскурсию. Мы побывали везде где хотели и где даже не думали.
Добрый день. Спасибо за замечательную экскурсию. Мы побывали везде где хотели и где даже не думали.
Добрый день. Спасибо за замечательную экскурсию. Мы побывали везде где хотели и где даже не думали.
Добрый день. Спасибо за замечательную экскурсию. Мы побывали везде где хотели и где даже не думали.
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Ю
Первый раз во Владивостоке. Хотелось экспресс знакомство с достопримечательности со всеми сразу, чтобы понять куда вернуться, что посмотреть повнимательнее, что уже посмотрели, поймать эмоциональную составляющую. Тем более удобно сложился тайминг.
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Прилетели в 6.00, заселение в гостинцу только в 14.00 решили, что эта экскурсия подходит. Реальность превзошла ожидания! Обалденная экскурсия от Натальи! Встретила в аэропорту в 7.00 через 7 часов привезла к отелю. Между этим был профессиональный рассказ человека, влюблённого в свой город, про историю и современность города, края, тех достопримечательностей, которые посещали (а посетили практически все!)) Всё это вплеталось в профессиональное уверенное вождение. Кроме этого, были даны профессиональные рекомендации что и где местного поесть (и не отравиться)), маршруты пеших самостоятельный прогулок по городу. В общем оценка 100 из 5. Всем рекомендую! Настоящий профессионал!

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Дмитрий
Наталья - очень крутая!
Мало того, что экскурсия была интересная, так ещё по нашим «хотелкам», в программу были внесены изменения, которые нашу встречу, сделали ещё более прекрасной и насыщенной!
Не могу не отметить, что кроме самой экскурсии, получили массу полезных советов и нужной информации.
Самые положительные эмоции, самые яркие впечатления и категорические рекомендации!
Наталья - очень крутая!
Наталья - очень крутая!
Наталья - очень крутая!
Наталья - очень крутая!
Наталья - очень крутая!
Наталья - очень крутая!
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Д
Спасибо большое Наталье! Это была очень увлекательная и лёгкая экскурсия. Время пролетело незаметно. За один раз успел познакомиться с Владивостоком и влюбиться в этот город!
Спасибо большое Наталье! Это была очень увлекательная и лёгкая экскурсия. Время пролетело незаметно. За один раз
Спасибо большое Наталье! Это была очень увлекательная и лёгкая экскурсия. Время пролетело незаметно. За один раз
Спасибо большое Наталье! Это была очень увлекательная и лёгкая экскурсия. Время пролетело незаметно. За один раз
Спасибо большое Наталье! Это была очень увлекательная и лёгкая экскурсия. Время пролетело незаметно. За один раз
Спасибо большое Наталье! Это была очень увлекательная и лёгкая экскурсия. Время пролетело незаметно. За один раз
Спасибо большое Наталье! Это была очень увлекательная и лёгкая экскурсия. Время пролетело незаметно. За один раз
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Марина
Задача была поставлена и она была выполнена!
Мы впервые во Владивостоке и наше первое впечатление удалось.
Интересно, живо и про жизнь.
Про жизнь города и людей.
Мы остались довольны друг другом взаимно!
Наталью рекомендуем, не пожалеете.
P.S. Наташа, спасибо!
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