Лучшее время для экскурсии по Владивостоку - летние месяцы, когда город оживает, а природа радует яркими красками. В это время комфортно гулять по набережным и наслаждаться морскими пейзажами. Владивосток раскрывает все свои грани, а прогулки по острову Русский и бухтам оставят незабываемые впечатления. Весной и осенью также приятно исследовать город. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов. Пейзажи все еще впечатляют, а культурные объекты доступны для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Железнодорожный вокзал
Транссибирская магистраль
Набережная бухты Золотой Рог
Морской вокзал
Орлиная сопка
Маяк Токаревского
Бухта Стеклянная
Сопка Бурачка
Золотой мост
Русский мост
Амурский залив
Уссурийский залив
Леопардовая набережная
Бухта Улисс
Бухта Диомид
Русский остров
Новосильцевская батарея
Приморский океанариум
Дальневосточный федеральный университет
Описание экскурсии
Сердце Владивостока
Вы осмотрите железнодорожный вокзал с фасадами, напоминающими русский терем, и оконечность Транссибирской магистрали. Пройдете по набережным бухты Золотой Рог и ощутите романтику Морского вокзала с кораблями Тихоокеанского флота. Здесь поговорим об истоках городах и формировании его традиций. Я расскажу интересные легенды и факты, связанные с развитием и особенностями Владивостока, — в их числе будет и история повторного открытия нашего порта. А после отправимся к «родственникам» канатных трамваев Сан-Франциско, стражам ворот Восточного института и захватывающим видам со склона Орлиной сопки.
Красивые панорамы с разных ракурсов
Современный колорит Владивостока — это первозданная природа и морские пейзажи, дополненные новыми строениями и памятниками культуры. В самых топовых и фотографируемых местах вы узнаете о нынешней жизни Владивостока, местных поверьях и личностях, повлиявших на развитие столицы Приморского края.
Вы посетите маяк Токаревского, бухту Стеклянная и смотровую площадку с сопки Бурачка.
Проедете по знаменитым вантовым мостам — Золотому и Русскому.
Увидите Амурский и Уссурийские заливы, Леопардовую набережную, бухты Улисс и Диомид.
Побываете на острове Русский, на Новосильцевской батарее, откуда открывается впечатляющий вид на пролив Босфор Восточный, Приморский океанариум и Дальневосточный федеральный университет.
Кроме того, вы прогуляетесь по рукотворной каменистой косе и сможете сделать популярную фотографию с 2000 купюрой.
В завершение я обязательно поделюсь пешими маршрутами для самостоятельных прогулок, помогу определиться с выбором кафе, торговых центров и посоветую отличные места для отдыха.
Организационные детали
Трансфер в день экскурсии, в том числе с аэропорта, включен в стоимость
Дополнительно оплачиваются билеты на Новосильцевскую батарею — 100 руб. /взрослые, 50 руб. /дети, для льготных категорий бесплатно
Маршрут подходит для семей с детьми, в машине есть автолюлька, детское кресло и прогулочная коляска
Билеты на фуникулер оплачиваются отдельно (с 1 по 30 июня фуникулер закрыт на техническое обслуживание)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 853 туристов
Я — дипломированный гид и коренная жительница Владивостока, влюблённая в свой город. Моё профессиональное образование, полученное в 2021 году, и многолетний опыт в event-сфере помогают мне создавать насыщенные и полезные читать дальшеуменьшить
экскурсии.
Я провожу полноценные обзорные знакомства с Владивостоком, островом Русский, Артёмом, а также организую поездки в Находку и Сафари-парк. Мой главный формат — индивидуальные экскурсии на автомобиле по маршрутам, подобранным под ваши интересы.
Мой подход строится на трёх принципах: честность, безопасность и глубокое погружение через увлекательные истории, а не сухие факты. Моя миссия — с искренней любовью показать вам всю мощь и красоту Приморья, чтобы вы уехали с яркими впечатлениями и ощущением, что ваше время было потрачено с пользой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 163 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алена
Огромная благодарность Наталье за прекрасно проведённое время, за содержательную экскурсию, наполненную историческими и современными данными! 👏👏👏👍💐💐💐 Маршрут и последовательность знакомства с городом и его достопримечательностями построены удобно и продуманы до мелочей! всё очень интересно! Погода не подвела, было солнечно в течение всей экскурсии 👍🌞🌞🌞. 6.5 часов пролетели незаметно!!! СПАСИБООООО, НАТАЛЬЯ! ВЫ СУПЕР! 👍👍👍
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Дмитрий
Добрый день. Спасибо за замечательную экскурсию. Мы побывали везде где хотели и где даже не думали. Запомнился фоникулер который помнит Хрущева (винтажно). Смотровая площадка по красной лестнице. И стеклянный пляж. читать дальшеуменьшить
А еще нам повезло увидеть тюленей возле маяка и даже услышать их голоса. Погода была замечательная, немного ветрено. Но эмоции перечеркнули все. Жена довольна и я соответственно. Спасибо большое за экскурсию. С праздником Вас 8 марта.
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Ю
Юрий
Первый раз во Владивостоке. Хотелось экспресс знакомство с достопримечательности со всеми сразу, чтобы понять куда вернуться, что посмотреть повнимательнее, что уже посмотрели, поймать эмоциональную составляющую. Тем более удобно сложился тайминг. читать дальшеуменьшить
Прилетели в 6.00, заселение в гостинцу только в 14.00 решили, что эта экскурсия подходит. Реальность превзошла ожидания! Обалденная экскурсия от Натальи! Встретила в аэропорту в 7.00 через 7 часов привезла к отелю. Между этим был профессиональный рассказ человека, влюблённого в свой город, про историю и современность города, края, тех достопримечательностей, которые посещали (а посетили практически все!)) Всё это вплеталось в профессиональное уверенное вождение. Кроме этого, были даны профессиональные рекомендации что и где местного поесть (и не отравиться)), маршруты пеших самостоятельный прогулок по городу. В общем оценка 100 из 5. Всем рекомендую! Настоящий профессионал!
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Дмитрий
Наталья - очень крутая! Мало того, что экскурсия была интересная, так ещё по нашим «хотелкам», в программу были внесены изменения, которые нашу встречу, сделали ещё более прекрасной и насыщенной! Не могу не отметить, что кроме самой экскурсии, получили массу полезных советов и нужной информации. Самые положительные эмоции, самые яркие впечатления и категорические рекомендации!
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Д
Дмитрий
Спасибо большое Наталье! Это была очень увлекательная и лёгкая экскурсия. Время пролетело незаметно. За один раз успел познакомиться с Владивостоком и влюбиться в этот город!
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Марина
Задача была поставлена и она была выполнена! Мы впервые во Владивостоке и наше первое впечатление удалось. Интересно, живо и про жизнь. Про жизнь города и людей. Мы остались довольны друг другом взаимно! Наталью рекомендуем, не пожалеете. P.S. Наташа, спасибо!