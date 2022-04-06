Привет, я Владивосток!

Познакомиться с главными достопримечательностями, открыть лучшие ракурсы и узнать, чем живет город

5
7 отзывов
Индивидуальная
В поездке вы в полной мере оцените красоту местных пейзажей — увидите живописные панорамы с горных вершин, бухт и заливов Японского моря.

Проедете по знаменитым мостам, прокатитесь на трамвайчике-фуникулере и погуляете по знаковым кварталам.

А по пути я расскажу о становлении и развитии города, людях, вписавших свое имя в его историю, наших морских традициях и поверьях.
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Привет, я Владивосток!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Сердце Владивостока

Вы осмотрите железнодорожный вокзал с фасадами, напоминающими русский терем, и оконечность Транссибирской магистрали. Пройдете по набережным бухты Золотой Рог и ощутите романтику Морского вокзала с кораблями Тихоокеанского флота. Здесь поговорим об истоках городах и формировании его традиций. Я расскажу интересные легенды и факты, связанные с развитием и особенностями Владивостока, — в их числе будет и история повторного открытия нашего порта. А после отправимся к «родственникам» канатных трамваев Сан-Франциско, стражам ворот Восточного института и захватывающим видам со склона Орлиной сопки.

Красивые панорамы с разных ракурсов

Современный колорит Владивостока — это первозданная природа и морские пейзажи, дополненные новыми строениями и памятниками культуры. В самых топовых и фотографируемых местах вы узнаете о нынешней жизни Владивостока, местных поверьях и личностях, повлиявших на развитие столицы Приморского края.

  • Вы посетите маяк Токаревского, видовую на бухты с Приморской сцены Мариинского театра и смотровую площадку с сопки Бурачка.
  • Проедете по знаменитым вантовым мостам — Золотому и Русскому.
  • Увидите Амурский и Уссурийские заливы, Леопардовую набережную, бухты Улисс и Диомид.
  • Побываете на Русском острове, на Новосильцевской береговой батарее, откуда открывается впечатляющий вид на пролив Босфор Восточный, Приморский океанариум и Дальневосточный федеральный университет.
  • Кроме того, вы прогуляетесь по рукотворной каменистой косе и сможете сделать популярную фотографию с 2000 купюрой.

В завершение я обязательно поделюсь пешими маршрутами для самостоятельных прогулок, помогу определиться с выбором кафе, торговых центров и посоветую отличные места для отдыха.

Организационные детали

  • Трансфер, в том числе с аэропорта, включен в стоимость
  • Билеты на фуникулер оплачиваются отдельно
  • Маршрут подходит для семей с детьми, в машине есть автолюлька, детское кресло и прогулочная коляска

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Дмитрий
6 апр 2022
Очень качественная экскурсия. Не придраться в принципе. Выше всяких похвал. Категорически рекомендую.
О
2 апр 2022
В названии программы - сама Наталья! Владивосток - глазами коренного жителя города, досконально знающего город. Обязательно к просмотру для тех путешественников, у кого в голове от первого выхода в город в голове не складывался "пазл" (несмотря на изучение темы на просторах интернета): как устроен город, что считается его центром, до банальных вопросов: где вкусно покушать и где купить сувениры. У Натальи продуманная до мелочей программа, абсолютно адаптированная под путешественников, все пожелания и вопросы разрешались сразу. Замечательная экскурсия с интересным рассказом! Спасибо Наталье, что передала нам настроение этого города, поделилась захватывающими панорамными видами!
Вадим
22 мар 2022
Рекомендую эту экскурсию и Наталью как экскурсовода для всех вновь прибывших во Владивосток. Наталья подарила над день позитива, множество интересных точек с интересным пояснениями. Именно эту экскурсию рекомендую потому что она проходит на автомобиле, удастся побывать в отдаленных местах (старых военных укреплениях) на острове Русский и в городе. Наталью рекомендую из-за очень положительных эмоций и замечательного настроения!!! Продолжительность экскурсии большая, но по пути Наталья завезла нас в "пит-стоп" на перекус!
Е
21 мар 2022
Все прошло на высшем уровне, лучший маршрут для того чтоб познакомиться с городом. Увидели Владивосток со всех возможных ракурсов. И даже заехали по пути за вкуснейшей клубникой. Узнали историю города и просто провели время в хорошей и приятной компании
Все прошло на высшем уровне, лучший маршрут для того чтоб познакомиться с городом. Увидели Владивосток соВсе прошло на высшем уровне, лучший маршрут для того чтоб познакомиться с городом. Увидели Владивосток соВсе прошло на высшем уровне, лучший маршрут для того чтоб познакомиться с городом. Увидели Владивосток соВсе прошло на высшем уровне, лучший маршрут для того чтоб познакомиться с городом. Увидели Владивосток со
Сергей
18 мар 2022
Лучше не придумаешь
Сергей
11 мар 2022
Наша семья (2 взрослых + ребёнок) - путешественники со стажем. Бронируем экскурсии с сайта не первый год. Мы выбрали экскурсию с Натальей, чтобы она провела для нас путешествие по совершенно незнакомому нам городу и округу. Было важно, чтобы экскурсия была на машине для большего охвата мест за одну экскурсию. Экскурсия началась на чистой машине и с аккуратным водителем. Наталья нигде не торопила, осмотр мест адаптировался под наши впечатления и активность ребёнка. Она очень приятна и аккуратна в общении, а также очень красивая девушка). С её помощью мы составили полное впечатление о городе и его истории, основных достопримечательностях и сделали немало оригинальных фотографий. Плюс получили от неё дополнительно информацию по шоппингу и самостоятельному посещению. Будем во Владивостоке в следующий раз - обязательно обратимся к Наталье за новыми впечатлениями))) Рекомендуем!!!
Е
26 фев 2022
Очень интересная и душевная экскурсия, я в восторге от Натальи. Она показала мне Владивосток с разных ракурсов, что так впечатляет, рассказала об истории города и его современной жизни. Мы проехали по основным достопримечательностям, посетили остров Русский и полюбовались ночными огнями на сопке Бурачка! Я очень рада, что обратилась именно к ней, на столько открытый, весёлый и отзывчивый человек с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Всем всем рекомендую экскурсии Натальи!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🔭ОбзорныеСмотровые площадки

Еще несколько похожих предложений во Владивостоке

Владивосток - город у моря
3 часа
Индивидуальная
Владимир
Нет отзывов
Владивосток - город у моря
Я приглашаю всех желающих познакомиться с чудесным и неповторимым городом Владивосток на увлекательную обзорную
6 500 за 1-3 чел.
Город у Тихого океана
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
5
144 отзыва
Очень популярно сейчас
Город у Тихого океана
Побывать в лучших панорамных точках Владивостока и познакомиться с историческим центром
6 500 за 1-4 чел.
Город у моря, или как начинался Владивосток
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Диана
Нет отзывов
Город у моря, или как начинался Владивосток
Перенестись в прошлое на прогулке по главным достопримечательностям
650 за 1 человека
Владивосток - ворота в Азию
3 часа
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Владивосток - ворота в Азию
Вы увидите самые красивые панорамы Владивостока, познакомитесь с его старыми
4 000 за 1-3 чел.
Топ-5 лучших мест Владивостока
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Екатерина
5
9 отзывов
Топ-5 лучших мест Владивостока
Посетить самые живописные локации города и услышать любопытные факты из его истории
6 500 за 1-3 чел.
Первые жители Владивостока: иностранцы в городе у моря
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Диана
Нет отзывов
Первые жители Владивостока: иностранцы в городе у моря
Услышать истории первооткрывателей и авантюристов, а попутно понять, как развивался город
650 за 1 человека
Владивосток и остров Русский за один день
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир
4.9
12 отзывов
Владивосток и остров Русский за один день
Увидеть главные и тайные места города и узнать о нем самое интересное на авто-пешеходной экскурсии
10 000 за 1-3 чел.
Мир японской диаспоры во Владивостоке
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
5
3 отзыва
Мир японской диаспоры во Владивостоке
Узнать о роли японцев в жизни города и погрузиться в их богатые традиции
3 250 за 1-10 чел.
Авантюризм и надежда: жить на краю света
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лидия
4.8
22 отзыва
Авантюризм и надежда: жить на краю света
Мы пройдёмся по самым сокровенным местам Владивостока и узнаем о том, как зарождался город на окраине огромной империи
4 000 за 1-4 чел.
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока
5 часов
🚗 На машине
Для красивых фото
Михаил
5
11 отзывов
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока
Сделать лучшие кадры в Стеклянной бухте, на острове Русский, у маяка и в других точках города
9 100 за 1-3 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Юлия
4.9
48 отзывов
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Самые знаменитые места города и окрестностей на обзорной автомобильной экскурсии
10 800 за 1-4 чел.
Городские легенды Владивостока
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
15 отзывов
Городские легенды Владивостока
Познакомиться с главными символами города и заглянуть в прошлые эпохи на обзорной прогулке
4 000 за 1-8 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владивостоке
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ