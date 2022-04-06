Вы осмотрите железнодорожный вокзал с фасадами, напоминающими русский терем, и оконечность Транссибирской магистрали. Пройдете по набережным бухты Золотой Рог и ощутите романтику Морского вокзала с кораблями Тихоокеанского флота. Здесь поговорим об истоках городах и формировании его традиций. Я расскажу интересные легенды и факты, связанные с развитием и особенностями Владивостока, — в их числе будет и история повторного открытия нашего порта. А после отправимся к «родственникам» канатных трамваев Сан-Франциско, стражам ворот Восточного института и захватывающим видам со склона Орлиной сопки.
Современный колорит Владивостока — это первозданная природа и морские пейзажи, дополненные новыми строениями и памятниками культуры. В самых топовых и фотографируемых местах вы узнаете о нынешней жизни Владивостока, местных поверьях и личностях, повлиявших на развитие столицы Приморского края.
В завершение я обязательно поделюсь пешими маршрутами для самостоятельных прогулок, помогу определиться с выбором кафе, торговых центров и посоветую отличные места для отдыха.