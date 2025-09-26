Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 9 экскурсий в категории «Экскурсии 2025» во Владивостоке, цены от 1200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Владивосток для своих
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Владивосток для своих
Нестандартные места, живая съёмка и мидии
26 сен в 11:30
27 сен в 11:30
от 6000 ₽ за человека
Из Владивостока - на край острова Русский
На машине
5 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Владивостока - на край острова Русский
Увидеть настоящее лицо Приморья: мыс Тобизина, форт Поспелова и панорамы Японского моря
Завтра в 14:00
25 сен в 14:00
9810 ₽10 900 ₽ за всё до 2 чел.
Владивосток вчера и сегодня
Пешая
2 часа
3 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Владивосток вчера и сегодня
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владивостоку, где история оживает на глазах. Узнайте о прошлом и настоящем города на живописных улицах
Начало: На площади Борцов революции
27 сен в 16:00
28 сен в 16:00
1200 ₽ за человека
Город смелых - Владивосток
Пешая
2 часа
4 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Город смелых - Владивосток
Владивосток ломает стереотипы: ветры, лестницы, туманы и маяки. История, знаковые места и панорамы ждут вас на этой экскурсии
Начало: В сквере имени Муравьева-Амурского
27 сен в 10:00
28 сен в 10:00
1200 ₽ за человека
На краю материка: Владивосток и остров Русский + мобильная фотосессия
На машине
4 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
На краю материка: Владивосток и остров Русский + мобильная фотосессия
Увидеть символы города, побывать на крайней точке Евразии и сохранить впечатления в фотографиях
Начало: У кинотеатра «Уссури»
25 сен в 09:30
26 сен в 09:30
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Встретимся у вокзала Владивостока
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Встретимся у вокзала Владивостока
Составить первые впечатления о городе на неспешной прогулке
Начало: На привокзальный площади
Расписание: в понедельник и среду в 11:00, в пятницу в 10:30, в субботу в 09:00
29 сен в 11:00
13 окт в 11:00
2300 ₽ за человека
Из каменных джунглей Владивостока - к океану на край земли
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из каменных джунглей Владивостока - к океану на край земли
Отправиться в путешествие к заповедным уголкам Приморья
Завтра в 12:30
25 сен в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Юг Приморского края за один день
На машине
12 часов
-
25%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Юг Приморского края за один день
Проведите день, исследуя южные красоты Приморья: водопады, острова и уникальные панорамы ждут вас в этом незабываемом путешествии
28 сен в 06:00
29 сен в 06:00
26 250 ₽35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Иммерсивная прогулка под парусом во Владивостоке
На яхте
1 час
1 отзыв
Водная прогулка
Прогулка под парусом во Владивостоке
Отправьтесь в уникальное путешествие по Амурскому заливу, наслаждаясь живописными видами и аудиоисторией о духе приключений
Начало: На Спортивной набережной
26 сен в 17:30
27 сен в 17:30
10 400 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Экскурсии 2025»

