Что вас ждет: Именно в Приморье обитают статные и грациозные кошки:

самая крупная в мире хищная кошка, хозяин уссурийской тайги — амурский тигр;

самая редкая в мире крупная кошка — дальневосточный леопард;

самый пугливый и скрытный из кошачьих — дальневосточной лесной кот;

тюленями ларга, в народе их принято называть «котиками»;

один из самых опасных хищников среди кошачьих — дальневосточная рысь. За прекрасными кошками будем наблюдать с мостов без решеток перед глазами. Здесь же увидим представителей уссурийской тайги — больших гималайских медведей, кабарог и некоторых других оленей. Кроме сухопутных кошек, в Приморье можно увидеть и морских представителей в естественной среде обитания. На экскурсии мы насладимся:.

сивучами — морскими львами. Однако экскурсия будет насыщена не только общением с животными Приморского края. Вы окунетесь в историю островов Путятина и Аскольд, узнаете о присоединении и освоении Приморского края, познакомитесь с исследователями, первооткрывателями, дипломатами и предпринимателями, благодаря которым край успешно развивался в XIX веке. Вы насладитесь красотой Японского моря, ведь на быстроходных катерах мы обойдем два очень красивых острова Приморья — Аскольд и Путятина, и с воды запечатлеем роскошные кадры. Важная информация:.

сивучами — морскими львами. Однако экскурсия будет насыщена не только общением с животными Приморского края. Вы окунетесь в историю островов Путятина и Аскольд, узнаете о присоединении и освоении Приморского края, познакомитесь с исследователями, первооткрывателями, дипломатами и предпринимателями, благодаря которым край успешно развивался в XIX веке. Вы насладитесь красотой Японского моря, ведь на быстроходных катерах мы обойдем два очень красивых острова Приморья — Аскольд и Путятина, и с воды запечатлеем роскошные кадры. Важная информация:.

• сивучами — морскими львами. Однако экскурсия будет насыщена не только общением с животными Приморского края. Вы окунетесь в историю островов Путятина и Аскольд, узнаете о присоединении и освоении Приморского края, познакомитесь с исследователями, первооткрывателями, дипломатами и предпринимателями, благодаря которым край успешно развивался в XIX веке. Вы насладитесь красотой Японского моря, ведь на быстроходных катерах мы обойдем два очень красивых острова Приморья — Аскольд и Путятина, и с воды запечатлеем роскошные кадры. Важная информация: