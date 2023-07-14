Приморский край, безусловно, славится красотой побережья Японского моря, но еще он известен как самый «кошачий» в России.
Во время экскурсии вы понаблюдаете за амурским тигром и дальневосточным леопардом, дальневосточным лесным котом и дальневосточной рысью.
А также вы увидите морских представителей в естественной среде обитания и насладитесь красотой Японского моря.
Во время экскурсии вы понаблюдаете за амурским тигром и дальневосточным леопардом, дальневосточным лесным котом и дальневосточной рысью.
А также вы увидите морских представителей в естественной среде обитания и насладитесь красотой Японского моря.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что вас ожидает:
- Маяк на Бакланьем камне
- Острова - камни Унковского
- Мыс Пальчатый
- Маяки Аскольда на мысе Елагина
- Бухта Мраморная
- Кекуры Пять пальцев
- Бухта Черепахи
- Бухта Слона
- Бухта Петуха
Описание экскурсии
Что вас ждет: Именно в Приморье обитают статные и грациозные кошки:
- самая крупная в мире хищная кошка, хозяин уссурийской тайги — амурский тигр;
- самая редкая в мире крупная кошка — дальневосточный леопард;
- самый пугливый и скрытный из кошачьих — дальневосточной лесной кот;
тюленями ларга, в народе их принято называть «котиками»;
- один из самых опасных хищников среди кошачьих — дальневосточная рысь. За прекрасными кошками будем наблюдать с мостов без решеток перед глазами. Здесь же увидим представителей уссурийской тайги — больших гималайских медведей, кабарог и некоторых других оленей. Кроме сухопутных кошек, в Приморье можно увидеть и морских представителей в естественной среде обитания. На экскурсии мы насладимся:.
- сивучами — морскими львами. Однако экскурсия будет насыщена не только общением с животными Приморского края. Вы окунетесь в историю островов Путятина и Аскольд, узнаете о присоединении и освоении Приморского края, познакомитесь с исследователями, первооткрывателями, дипломатами и предпринимателями, благодаря которым край успешно развивался в XIX веке. Вы насладитесь красотой Японского моря, ведь на быстроходных катерах мы обойдем два очень красивых острова Приморья — Аскольд и Путятина, и с воды запечатлеем роскошные кадры. Важная информация:.
сивучами — морскими львами. Однако экскурсия будет насыщена не только общением с животными Приморского края. Вы окунетесь в историю островов Путятина и Аскольд, узнаете о присоединении и освоении Приморского края, познакомитесь с исследователями, первооткрывателями, дипломатами и предпринимателями, благодаря которым край успешно развивался в XIX веке. Вы насладитесь красотой Японского моря, ведь на быстроходных катерах мы обойдем два очень красивых острова Приморья — Аскольд и Путятина, и с воды запечатлеем роскошные кадры. Важная информация:.
• сивучами — морскими львами. Однако экскурсия будет насыщена не только общением с животными Приморского края. Вы окунетесь в историю островов Путятина и Аскольд, узнаете о присоединении и освоении Приморского края, познакомитесь с исследователями, первооткрывателями, дипломатами и предпринимателями, благодаря которым край успешно развивался в XIX веке. Вы насладитесь красотой Японского моря, ведь на быстроходных катерах мы обойдем два очень красивых острова Приморья — Аскольд и Путятина, и с воды запечатлеем роскошные кадры. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру.
В июне по пятницам в 07:30В июле, августе, сентябре по четвергам в 07:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|7 800 ₽
|Детский
|7 300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маяк на Бакланьем камне
- Острова - камни Унковского
- Мыс Пальчатый
- Маяки Аскольда на мысе Елагина
- Бухта Мраморная
- Кекуры Пять пальцев
- Бухта Черепахи
- Бухта Слона
- Бухта Петуха
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Площадь Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: В июне по пятницам в 07:30В июле, августе, сентябре по четвергам в 07:30
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
14 июля 2023
13 июля мы отправились на "Самую кошачью экскурсию" и остались в полном восторге! Увидели всех возможных котиков и даже больше. Экскурсия была прекрасно организована, все было четко, ни минуты времени
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