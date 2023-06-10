Сафари-паркМы отправимся в знаменитый Приморский Сафари-парк в поселке Шкотово. Вас ждет знакомство с тигром Амуром и его сестрой Тайгой, история о невероятной дружбе между козлом и тигром, косули и олени, которых даже можно покормить — животные ручные и привыкшие к человеку. Вы узнаете историю создания парка и множество интересных фактов: сколько в нем обитает животных, на какие зоны он делится и в съемках каких фильмов был задействован.

Бухты Дальнего ВостокаДалее мы посетим бухту Стеклянную, полностью усыпанную разноцветным бутылочным стеклом. Гид расскажет вам, почему ее назвали «исчезающим чудом» и где в мире находится ее аналог.

После наш путь приведет к другой бухте — с таинственным китайским названием Шамора. У вас будет возможность пройтись по трехкилометровому песчаному пейзажу, любуясь живописными скалами. Завершением нашего путешествия станет бухта Лазурная. Важная информация• Возьмите с собой воду и перекус.

Надевайте удобную одежду и обувь.