Приглашаю проехать по самым интересным и живописным достопримечательностям за пределами Владивостока. Вы познакомитесь с местными животными и покормите амурского тигра в Приморском Сафари-парке. А также побываете в трех красочных бухтах: Шамора, Лазурная и Стеклянная.
Ближайшие даты:
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12
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Что вас ожидает:
- Приморский Сафари-парк
- Бухта Стеклянная
- Бухта Шамора
- Бухта Лазурная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сафари-паркМы отправимся в знаменитый Приморский Сафари-парк в поселке Шкотово. Вас ждет знакомство с тигром Амуром и его сестрой Тайгой, история о невероятной дружбе между козлом и тигром, косули и олени, которых даже можно покормить — животные ручные и привыкшие к человеку. Вы узнаете историю создания парка и множество интересных фактов: сколько в нем обитает животных, на какие зоны он делится и в съемках каких фильмов был задействован.
Бухты Дальнего ВостокаДалее мы посетим бухту Стеклянную, полностью усыпанную разноцветным бутылочным стеклом. Гид расскажет вам, почему ее назвали «исчезающим чудом» и где в мире находится ее аналог.
После наш путь приведет к другой бухте — с таинственным китайским названием Шамора. У вас будет возможность пройтись по трехкилометровому песчаному пейзажу, любуясь живописными скалами. Завершением нашего путешествия станет бухта Лазурная. Важная информация• Возьмите с собой воду и перекус.
Надевайте удобную одежду и обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный автомобиль
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Входной билет в Сафари-парк — 700 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем вас из дома, отеля, гостиницы, аэропортаЗавершение: Обговаривается с гидом по телефону
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Возьмите с собой воду и перекус. Надевайте удобную одежду и обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Пешеходные
Можно с детьми
Выездные
На весь день
Приморский Сафари-парк
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Дата и количество участников выбирается при бронировании