Отправиться из Владивостока покорять бурные пороги и скалу Орёл
Сплавы на реке Партизанской всегда запоминаются! Вы будете плыть в лодках с профессиональными инструкторами. Пройдёте все возможные препятствия: заломы, шиверы, порог и прижим. По усмотрению инструктора сможете повторить прохождение препятствий. А затем отдохнёте на берегу и подниметесь на скалу Орёл, откуда открываются панорамы речной долины.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Владивостока. По пути — санитарные остановки и путевая информация. 11:00 — прибытие к месту начала сплава. Подготовка снаряжения, инструктаж по технике безопасности, разминка, деление на экипажи. 11:30 — 16:00 — сплав по реке Партизанской. По пути — остановка на обед у костра (из собственных продуктов) с ароматным фирменным чаем. 16:00 — 16:30 — сбор снаряжения, завершение сплава, посвящение в «водники». 16:30 — 17:30 — пешеходная прогулка на скалу Орёл. С вершины открывается панорама долины реки Партизанской. 17:30 — выезд обратно во Владивосток. 21:30–22:00 — ориентировочное прибытие в город.
Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от погодных условий и темпа группы.
Что понадобится для сплава
Всё ненужное на воде можно оставить в автобусе. В рафте будет гермомешок — туда можно положить ветровку, головной убор, солнцезащитный крем, перекус. Много вещей с собой не берите.
Одежда
Комплект одежды для сплава: спортивные штаны, ветровка, синтетическая футболка/водолазка, носки. Нижнее бельё — обязательно
При наличии — гидрокостюм, неопреновые носки или гидроботы
Джинсы и хлопковые ткани — не подходят!
Купальник, полотенце — по желанию
Головной убор под каску: шапка, кепка, бандана
Лёгкие перчатки (чтобы не натереть мозоли от весла)
Обувь
Удобная, не скользкая обувь, плотно сидящая на ноге (кроссовки, кеды, гидроботы). Минимум 2 пары
Не подойдут: сланцы, сандалии, резиновые сапоги
А также:
Индивидуальные лекарства, солнцезащитный крем, средство от насекомых, туристическая пенка (хоба)
Для еды: кружка (на привале будет чай), вода, перекус в ланчбоксе
Организационные детали
Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене сплава с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
Едем на комфортабельных микроавтобусах
Сплавляемся на рафтах вместимостью 6, 8, 10 человек. В рафтах вас будут сопровождать инструкторы из нашей команды
В сплаве можно участвовать детям от 7 лет
Физподготовка для сплава — обычная
Еду и воду берите с собой. Мы угостим вас горячим чаем
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Трамвайной улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 802 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!