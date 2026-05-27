Сплавы на реке Партизанской всегда запоминаются! Вы будете плыть в лодках с профессиональными инструкторами. Пройдёте все возможные препятствия: заломы, шиверы, порог и прижим. По усмотрению инструктора сможете повторить прохождение препятствий. А затем отдохнёте на берегу и подниметесь на скалу Орёл, откуда открываются панорамы речной долины.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Владивостока. По пути — санитарные остановки и путевая информация.

11:00 — прибытие к месту начала сплава. Подготовка снаряжения, инструктаж по технике безопасности, разминка, деление на экипажи.

11:30 — 16:00 — сплав по реке Партизанской. По пути — остановка на обед у костра (из собственных продуктов) с ароматным фирменным чаем.

16:00 — 16:30 — сбор снаряжения, завершение сплава, посвящение в «водники».

16:30 — 17:30 — пешеходная прогулка на скалу Орёл. С вершины открывается панорама долины реки Партизанской.

17:30 — выезд обратно во Владивосток.

21:30–22:00 — ориентировочное прибытие в город.

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от погодных условий и темпа группы.

Что понадобится для сплава

Всё ненужное на воде можно оставить в автобусе. В рафте будет гермомешок — туда можно положить ветровку, головной убор, солнцезащитный крем, перекус. Много вещей с собой не берите.

Одежда

Комплект одежды для сплава: спортивные штаны, ветровка, синтетическая футболка/водолазка, носки. Нижнее бельё — обязательно

При наличии — гидрокостюм, неопреновые носки или гидроботы

Джинсы и хлопковые ткани — не подходят!

Купальник, полотенце — по желанию

Головной убор под каску: шапка, кепка, бандана

Лёгкие перчатки (чтобы не натереть мозоли от весла)

Обувь

Удобная, не скользкая обувь, плотно сидящая на ноге (кроссовки, кеды, гидроботы). Минимум 2 пары

Не подойдут: сланцы, сандалии, резиновые сапоги

А также:

Индивидуальные лекарства, солнцезащитный крем, средство от насекомых, туристическая пенка (хоба)

Для еды: кружка (на привале будет чай), вода, перекус в ланчбоксе

