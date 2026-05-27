Мои заказы

Сплав по реке Партизанской

Отправиться из Владивостока покорять бурные пороги и скалу Орёл
Сплавы на реке Партизанской всегда запоминаются! Вы будете плыть в лодках с профессиональными инструкторами. Пройдёте все возможные препятствия: заломы, шиверы, порог и прижим. По усмотрению инструктора сможете повторить прохождение препятствий. А затем отдохнёте на берегу и подниметесь на скалу Орёл, откуда открываются панорамы речной долины.
Сплав по реке Партизанской
Сплав по реке Партизанской
Сплав по реке Партизанской

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Владивостока. По пути — санитарные остановки и путевая информация.
11:00 — прибытие к месту начала сплава. Подготовка снаряжения, инструктаж по технике безопасности, разминка, деление на экипажи.
11:30 — 16:00 — сплав по реке Партизанской. По пути — остановка на обед у костра (из собственных продуктов) с ароматным фирменным чаем.
16:00 — 16:30 — сбор снаряжения, завершение сплава, посвящение в «водники».
16:30 — 17:30 — пешеходная прогулка на скалу Орёл. С вершины открывается панорама долины реки Партизанской.
17:30 — выезд обратно во Владивосток.
21:30–22:00 — ориентировочное прибытие в город.

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от погодных условий и темпа группы.

Что понадобится для сплава

Всё ненужное на воде можно оставить в автобусе. В рафте будет гермомешок — туда можно положить ветровку, головной убор, солнцезащитный крем, перекус. Много вещей с собой не берите.

Одежда

  • Комплект одежды для сплава: спортивные штаны, ветровка, синтетическая футболка/водолазка, носки. Нижнее бельё — обязательно
  • При наличии — гидрокостюм, неопреновые носки или гидроботы
  • Джинсы и хлопковые ткани — не подходят!
  • Купальник, полотенце — по желанию
  • Головной убор под каску: шапка, кепка, бандана
  • Лёгкие перчатки (чтобы не натереть мозоли от весла)

Обувь

  • Удобная, не скользкая обувь, плотно сидящая на ноге (кроссовки, кеды, гидроботы). Минимум 2 пары
  • Не подойдут: сланцы, сандалии, резиновые сапоги

А также:

  • Индивидуальные лекарства, солнцезащитный крем, средство от насекомых, туристическая пенка (хоба)
  • Для еды: кружка (на привале будет чай), вода, перекус в ланчбоксе

Организационные детали

  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене сплава с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
  • Едем на комфортабельных микроавтобусах
  • Сплавляемся на рафтах вместимостью 6, 8, 10 человек. В рафтах вас будут сопровождать инструкторы из нашей команды
  • В сплаве можно участвовать детям от 7 лет
  • Физподготовка для сплава — обычная
  • Еду и воду берите с собой. Мы угостим вас горячим чаем

в субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Трамвайной улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 802 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии на «Сплав по реке Партизанской»

Морское приключение, морские котики и морепродукты во Владивостоке
На катере
8 часов
-
10%
589 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Морское приключение, морские котики и морепродукты во Владивостоке
Начало: Маяк Токаревского, г. Владивосток
Расписание: Ежедневно в 8:00
29 мая в 08:30
30 мая в 08:30
7650 ₽8500 ₽ за человека
Влюбиться во Владивосток за 1 день
На машине
4 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться во Владивосток за 1 день
Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский
31 мая в 09:00
6 июн в 09:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Из Владивостока - к берегам Японского моря
На машине
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Из Владивостока - к берегам Японского моря
Острова Русский и Шкота: автопешеходный маршрут по скалам, косам и видовым точкам побережья
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
от 20 000 ₽ за человека
Удивительная бухта Стеклянная - из Владивостока
На машине
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Удивительная бухта Стеклянная - из Владивостока
Побродить среди скал из застывшей лавы по прозрачным самоцветам, которыми усыпан пляж
Начало: На ул. Светланская
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
29 мая в 09:00
3000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
6000 ₽ за человека