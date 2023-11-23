Хотите увидеть тигров? Тогда приглашаем вас поехать с нами в сафари-парк! Здесь содержатся все животные уссурийской тайги. Ручных обитателей можно покормить с рук, погладить и сфотографироваться рядом. На обратном пути вас ждет обед в бухте Лазурная и посещение бухты Стеклянная, где разноцветные стеклышки, обточенные морем, перемешались с мелкой галькой.

Описание

В гости к животным Приморского края Приморский сафари-парк является ландшафтным. Его площадь вместе с новой территорией насчитывает 16 Га. Посетители и животные находятся здесь без барьеров и решеток, все как в природе. Посетителей всегда сопровождает проводник. Здесь обрели второй дом более десятка копытных, пострадавших от браконьеров. Главные задачи парка — это помощь проблемным животным, их знакомство с посетителями и экологическое просвещение. Обитатели сафари-парка, прошедшие успешную реабилитацию, возвращаются в естественную среду обитания. Здесь содержатся только животные Приморского края, которых насчитывается более 70 видов. Ручные обитатели — изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики — сами выходят к людям. Их можно покормить с рук, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдается бесплатно. Свой корм приносить в парк запрещается. Две живописные бухты Бухта Лазурная или Шамора — это бухта Уссурийского залива Японского моря в Приморском крае. Длина ее побережья составляет 3 км. Бухта Стеклянная — это знаменитая достопримечательность Приморья. Разноцветный пляж из стекла имеет только один аналог в мире, который находится в Калифорнии.