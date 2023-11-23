Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная

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Хотите увидеть тигров? Тогда приглашаем вас поехать с нами в сафари-парк! Здесь содержатся все животные уссурийской тайги. Ручных обитателей можно покормить с рук, погладить и сфотографироваться рядом.

На обратном пути вас ждет обед в бухте Лазурная и посещение бухты Стеклянная, где разноцветные стеклышки, обточенные морем, перемешались с мелкой галькой.
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Ближайшие даты:
23
ноя
25
ноя
26
ноя
28
ноя
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Что вас ожидает:

  • Сафари-парк
  • Бухта Шамора
  • Бухта Стеклянная

Описание

В гости к животным Приморского края Приморский сафари-парк является ландшафтным. Его площадь вместе с новой территорией насчитывает 16 Га. Посетители и животные находятся здесь без барьеров и решеток, все как в природе. Посетителей всегда сопровождает проводник. Здесь обрели второй дом более десятка копытных, пострадавших от браконьеров. Главные задачи парка — это помощь проблемным животным, их знакомство с посетителями и экологическое просвещение. Обитатели сафари-парка, прошедшие успешную реабилитацию, возвращаются в естественную среду обитания. Здесь содержатся только животные Приморского края, которых насчитывается более 70 видов. Ручные обитатели — изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики — сами выходят к людям. Их можно покормить с рук, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдается бесплатно. Свой корм приносить в парк запрещается. Две живописные бухты Бухта Лазурная или Шамора — это бухта Уссурийского залива Японского моря в Приморском крае. Длина ее побережья составляет 3 км. Бухта Стеклянная — это знаменитая достопримечательность Приморья. Разноцветный пляж из стекла имеет только один аналог в мире, который находится в Калифорнии.

Вт, чт, сб, вс в 11.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Легковое авто/автобус
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в вольеры сафари-парка (есть комплексный тариф)
  • Обед
Место начала и завершения?
Площадь Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Вт, чт, сб, вс в 11.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Приморский Сафари-парк
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Сафари

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