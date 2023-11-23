Хотите увидеть тигров? Тогда приглашаем вас поехать с нами в сафари-парк! Здесь содержатся все животные уссурийской тайги. Ручных обитателей можно покормить с рук, погладить и сфотографироваться рядом.
На обратном пути вас ждет обед в бухте Лазурная и посещение бухты Стеклянная, где разноцветные стеклышки, обточенные морем, перемешались с мелкой галькой.
На обратном пути вас ждет обед в бухте Лазурная и посещение бухты Стеклянная, где разноцветные стеклышки, обточенные морем, перемешались с мелкой галькой.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Сафари-парк
- Бухта Шамора
- Бухта Стеклянная
Описание
В гости к животным Приморского края Приморский сафари-парк является ландшафтным. Его площадь вместе с новой территорией насчитывает 16 Га. Посетители и животные находятся здесь без барьеров и решеток, все как в природе. Посетителей всегда сопровождает проводник. Здесь обрели второй дом более десятка копытных, пострадавших от браконьеров. Главные задачи парка — это помощь проблемным животным, их знакомство с посетителями и экологическое просвещение. Обитатели сафари-парка, прошедшие успешную реабилитацию, возвращаются в естественную среду обитания. Здесь содержатся только животные Приморского края, которых насчитывается более 70 видов. Ручные обитатели — изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики — сами выходят к людям. Их можно покормить с рук, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдается бесплатно. Свой корм приносить в парк запрещается. Две живописные бухты Бухта Лазурная или Шамора — это бухта Уссурийского залива Японского моря в Приморском крае. Длина ее побережья составляет 3 км. Бухта Стеклянная — это знаменитая достопримечательность Приморья. Разноцветный пляж из стекла имеет только один аналог в мире, который находится в Калифорнии.
Вт, чт, сб, вс в 11.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Легковое авто/автобус
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в вольеры сафари-парка (есть комплексный тариф)
- Обед
- Место начала и завершения?
- Площадь Борцов Революции
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вт, чт, сб, вс в 11.00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Приморский Сафари-парк
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