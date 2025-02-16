Приглашаем вас в поход по ущелью Дарданеллы! Вы пройдёте по долине реки Тигровой, восхищаясь её неповторимым горным рельефом. Возможно, встретите белок и барсуков — если животные будут в настроении познакомиться.
Треккинг не предполагает экскурсионного сопровождения, но в общих чертах мы расскажем о Приморском крае, поделимся историями из жизни местных жителей.
Треккинг не предполагает экскурсионного сопровождения, но в общих чертах мы расскажем о Приморском крае, поделимся историями из жизни местных жителей.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Владивостока. Дорога в одну сторону занимает примерно 2,5 часа.
9:30 — прибытие на место, в начале пути нас ждёт крутой подъём (по времени около 30 минут). Сама прогулка займёт 3-4 часа.
13:00-14:00 — отправление во Владивосток.
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе Toyota Town Ace Noah — машина эконом-класса, но с высоким клиренсом, для удобного проезда в труднодоступные места
- Мы не рекомендуем данный маршрут путешественникам с проблемами со здоровьем
- Сопровождать вас буду я или другой водитель из нашей команды
Вам понадобится:
- Рюкзак (никаких сумок на одно плечо)
- Спортивная одежда в три слоя: синтетическая футболка (чтобы быстро сохла), кофта, ветровка, головные уборы, удобная обувь, перчатки. В машину: запасная футболка, кроссовки, штаны
- Перекус на 2 раза, вода (минимум литр на человека), термос с чаем или кофе
- Мини-аптечка, пауэрбанк и фонарик
- Нож для еды по необходимости
- Спички или зажигалка для костра
- Треккинговые палки и туристическая сидушка — при наличии
- Пакеты для мусора, который мы заберём с собой
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1557 туристов
Мы команда гидов и сопровождающих в экскурсиях по Приморскому краю. Проводим экскурсии на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!Задать вопрос
Похожие экскурсии из Владивостока
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться во Владивосток за 1 день
Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский
Завтра в 09:00
22 фев в 09:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Погрузитесь в мир таежной природы, пройдите тропой вдоль реки Тигровая и сделайте незабываемые фото на скале Замок Принцессы
Завтра в 06:00
17 фев в 06:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владивостока - к природным чудесам Южного Приморья
Увидеть водные памятники края, исполинские скалы и морские красоты
17 фев в 08:00
18 фев в 08:00
35 000₽ за всё до 4 чел.