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Ущелье Дарданеллы — памятник природы, окружённый величественными горами. Мы отправимся к нему на подготовленном внедорожнике.



В комфортном темпе прогуляемся по ущелью, поднимемся на видовые площадки, приготовим чай или глинтвейн, пообедаем и отдохнём возле реки, наслаждаясь видами.