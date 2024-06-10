Ущелье Дарданеллы — памятник природы, окружённый величественными горами. Мы отправимся к нему на подготовленном внедорожнике.
В комфортном темпе прогуляемся по ущелью, поднимемся на видовые площадки, приготовим чай или глинтвейн, пообедаем и отдохнём возле реки, наслаждаясь видами.
В комфортном темпе прогуляемся по ущелью, поднимемся на видовые площадки, приготовим чай или глинтвейн, пообедаем и отдохнём возле реки, наслаждаясь видами.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- По пути из Владивостока остановимся возле популярной локации — бухты Стеклянной. Я поясню, почему местный пляж усеян отшлифованным морем стеклом.
- Проедем горную долину и окажемся в ущелье Дарданеллы. Я раскрою секрет, как оно получило своё название.
- Пройдём пешком вдоль русла реки Тигровая, где поток воды словно сжат с двух сторон высокими сопками, а из вершин торчат останцы, похожие на сторожевые башни.
- Побываем на 3 видовых площадках: «Зуб Бабы Яги», «Каменоломня» и «Замок Принцессы».
Организационные детали
- Поездка проходит на высокопроходимых авто MMC Delica.
- Пешая часть маршрута — 10 км. по прямой дороге. Особой подготовки не требует. Есть пара резких подьёмов продолжительностью до 20 минут и переходы по курумнику (камням).
- По пути гид угостит вас чаем или глинтвейном. Питание необходимо взять с собой.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор во Владивостоке
Привет всем! Мы официальная туристическая компания во Владивостоке. Организуем экскурсии на катерах и внедорожниках в удалённые уголки Приморского края. В наших маршрутах: горы, водопады, моря и острова. Ждём вас!Задать вопрос
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