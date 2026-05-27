Маяки, мосты и легенды океанского города Владивосток — город, который нужно смотреть с высоты. Только поднявшись над его сопками, можно понять, почему он считается одним из самых живописных морских городов России. Бескрайнее море, парящие над водой мосты и древние форты, хранящие память о военной славе Тихоокеанского флота, — вас ждёт удивительное путешествие. Начнём с края земли Наш путь лежит к мысу Токаревская кошка, где стоит один из старейших маяков Дальнего Востока. Вы услышите удивительную историю о том, как финский предприниматель оставил свой след в этом суровом, но невероятно живописном месте, и сделаете кадры, от которых захватывает дух. Поднимемся над городом Мы покорим сопку Крестовую, откуда открывается панорама на бухту Золотой Рог и Владивостокский морской порт. Вы узнаете, почему эту бухту назвали в честь турецкого Золотого Рога и как она стала сердцем города. А затем отправимся на сопку Орлиное гнездо — самую высокую точку центра Владивостока, откуда город виден как на ладони. Почувствуем мощь стихии и гений инженерии Вы увидите два символа современного Владивостока — Русский и Золотой мосты. Эти гигантские вантовые сооружения, парящие над водой, поражают воображение. Особое место в программе — Новосильцевская батарея на Русском острове, исторический форт, хранящий память о морской обороне. Мы раскроем секрет: почему именно здесь принято загадывать самые сокровенные желания. На выбор мы предложим завершить путешествие на сопке Бурачека — одной из лучших видовых точек города, откуда открывается идеальная панорама, — или в Нагорном парке, где можно не спеша насладиться видом на бухты и острова в обрамлении зелени. Важная информация:

Надевайте удобную обувь и одежду по сезону.