Владивосток — город, который нужно смотреть с высоты.
За несколько часов мы посетим лучшие видовые площадки, откуда открываются панорамные виды на море, острова и мосты.
Вы узнаете, почему бухта Золотой Рог связана с Турцией, как финский предприниматель оставил след в истории Токаревского маяка и зачем под Русским мостом загадывают желания.
За несколько часов мы посетим лучшие видовые площадки, откуда открываются панорамные виды на море, острова и мосты.
Вы узнаете, почему бухта Золотой Рог связана с Турцией, как финский предприниматель оставил след в истории Токаревского маяка и зачем под Русским мостом загадывают желания.
Описание экскурсии
Маяки, мосты и легенды океанского города Владивосток — город, который нужно смотреть с высоты. Только поднявшись над его сопками, можно понять, почему он считается одним из самых живописных морских городов России. Бескрайнее море, парящие над водой мосты и древние форты, хранящие память о военной славе Тихоокеанского флота, — вас ждёт удивительное путешествие. Начнём с края земли Наш путь лежит к мысу Токаревская кошка, где стоит один из старейших маяков Дальнего Востока. Вы услышите удивительную историю о том, как финский предприниматель оставил свой след в этом суровом, но невероятно живописном месте, и сделаете кадры, от которых захватывает дух. Поднимемся над городом Мы покорим сопку Крестовую, откуда открывается панорама на бухту Золотой Рог и Владивостокский морской порт. Вы узнаете, почему эту бухту назвали в честь турецкого Золотого Рога и как она стала сердцем города. А затем отправимся на сопку Орлиное гнездо — самую высокую точку центра Владивостока, откуда город виден как на ладони. Почувствуем мощь стихии и гений инженерии Вы увидите два символа современного Владивостока — Русский и Золотой мосты. Эти гигантские вантовые сооружения, парящие над водой, поражают воображение. Особое место в программе — Новосильцевская батарея на Русском острове, исторический форт, хранящий память о морской обороне. Мы раскроем секрет: почему именно здесь принято загадывать самые сокровенные желания. На выбор мы предложим завершить путешествие на сопке Бурачека — одной из лучших видовых точек города, откуда открывается идеальная панорама, — или в Нагорном парке, где можно не спеша насладиться видом на бухты и острова в обрамлении зелени. Важная информация:
Надевайте удобную обувь и одежду по сезону.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Токаревский маяк
- Сопка Крестовая
- Русский мост
- Золотой мост
- Сопка Орлиное гнездо
- Новосильцевская батарея
- Сопка Бурачека
- Нагорный парк
Что включено
- Трансфер
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Входные билеты - 100 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в черте города
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь и одежду по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Владивосток - сила высоты и стихии»
Индивидуальная
до 6 чел.
Владивосток: сила высоты и стихий
Увидеть город как на ладони и сделать лучшие селфи с высоты птичьего полёта
Начало: Центральная площадь
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
Увидеть ключевые достопримечательности города с высоты и узнать интересные факты из их истории
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
54 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться во Владивосток за 1 день
Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский
31 мая в 09:00
6 июн в 09:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток и остров Русский за 2 часа
Посетить остров и увидеть город с высоты птичьего полёта
Начало: По месту вашего проживания в пределах города
31 мая в 08:00
3 июн в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
7500 ₽ за экскурсию