Прибытие в отель выбранной категории.
Если заезд утром сдача багажа в камеру хранения отеля.
Заселение в номера после 14:00.
Свободное время.
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
9:00 сбор группы около памятника Ленину на против ж/д вокзала, выезд автобусом на экскурсию.
Сегодня нас ожидает остров Русский!
И «Русский мост» – с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».
Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.
Прибытие в океанариум, экскурсия, посещение шоу дельфинов.
После океанариума едем на набережную ДВФУ, гуляем, фотографируемся.
Обед на территории ДВФУ.
Едем на Новосельцевскую батарею, расположенные под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.
Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».
По дороге посещаем форт Поспелова, где туристам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.
Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.
Далее на автобусе вас провезут на искусственный канал, соединивший бухту Новик и Босфор Восточный.
Прокладка канала началась в 1887 году, ранее там была только узкая протока, разделяющая остров Русский и остров Елена.
Приезд на ж/д вокзал.
Свободное время.
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
09:00 Сбор группы около памятка Ленину на против ж/д вокзала.
Обзорная экскурсия по Владивостоку.
Выезжаем на Маяк в районе Эгершельда – обзор, история маяка от экскурсовода.
Можно погулять по Токаревской кошке.
Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены: первый в городе Главпочтамт, и 2 основных вокзала – морской и железнодорожный – конечная точка Транссибирской магистрали.
Пешеходная прогулка, в ходе которой гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.
Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс куда прибывают круизные лайнеры.
Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.
Далее едем через центральную площадь Владивостока.
Проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота».
Спускаемся к мемориальному памятнику «Подводной лодке – С-56» + экскурсия внутри.
Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел», Фрегатами «Паллада» и «Надежда».
Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.
Фуникулер – уникальный электрической транспорт!
2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.
Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.
Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку, где установлен памятник «Кириллу и Мефодию», с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».
Возвращение на ж/д вокзал.
Свободное время.
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
В 12:00 освобождение номеров.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
|Гостиница
|Даты заезда
|Двухместное
|Одноместное
|Моряк с завтраком
Сентябрь
Октябрь-декабрь
25 200
20 500
33 700
29 000
Корона
Без завтрака
Сентябрь
Стандарт
Бюджетный
01.10 по 30.10
Стандарт
Бюджетный
01.11 по 31.12
Стандарт
бюджетный
22 500
21 500
20 500
19 500
19 500
18 500
31 500
28 500
26 000
Экватор
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака
Май, сентябрь, октябрь
Ноябрь-декабрь
17 000
15 500
|—
|Экватор одноместный эконом
Сентябрь, октябрь
Эконом без завтрака
Эконом с завтраком
Ноябрь, декабрь
Эконом без завтрака
Эконом с завтраком
Вид море
Вид море
22 000
29 000
20 000
28 000
Владивосток
Завтрак входит в стоимость номера
01.07 по 10.10.
Вид город
Вид море
11.10 по 31.10
Вид город
Вид море
01.11 по 31.12
Вид город
Вид море
31 500
35 000
27 000
29 000
26 000
28 000
43 500
50 000
35 500
40 000
33 500
38 000
|Приморье
Сентябрь-октябрь
С завтраком
Без завтрака
01.11 по 30.11
С завтраком
Без завтрака
01.12 по 31.12
С завтраком
Без завтрака
30 000
27 500
21 500
19 200
19 500
17 500
43 000
40 000
26 500
25 000
23 000
21 000
Жемчужина
Завтрак входит в стоимость номера
Сентябрь-октябрь
01.11 по 30.11
01.12 по 31.12
28 000
24 000
21 000
38 000
31 000
25 000
Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.
Отель “Корона” расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка на территории. От гостиницы «Корона» около 3 км до центра Владивостока.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном с кабельными каналами и электрическим чайником. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Для дополнительного комфорта предоставляются тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Стойка регистрации работает круглосуточно. При гостинице имеется ресторан.
Расстояние до железнодорожного вокзала Владивостока составляет 2 км. Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) находится в 51 км от отеля.
До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.
Эконом-номера распашонки 2+3 - это двухкомнатный номер (без завтрака).
В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати туалет с душем на 2 комнаты.
Может быть подселение.
В Экваторе есть эконом номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.
В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».
До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.
В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В программе подсчитана стоимость от 5 человек. Для таких групп мы предоставляем отдельно автобус и гида-экскурсовода. Можем организовать и для группы в 4 человека, возможность уточняйте при бронировании на выбранные даты.
Заявки на участие в туре с группой от 1 до 3 человек мы также принимаем. Но в этом случае группа будет сборной и наша компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.