Мы отправимся в Шкотовский район, чтобы покорить красивую и доступную сопку Фалаза.
По мере восхождения с крутых уступов и скальных останцев открывается вид на отроги Ливадийского хребта. А с двойной вершины — с высоты птичьего полёта — вы увидите потрясающую горную панораму. Предлагаем отдохнуть от городского шума и сделать яркие фотографии.
По мере восхождения с крутых уступов и скальных останцев открывается вид на отроги Ливадийского хребта. А с двойной вершины — с высоты птичьего полёта — вы увидите потрясающую горную панораму. Предлагаем отдохнуть от городского шума и сделать яркие фотографии.
Описание экскурсии
Программа поездки
- 6:00 — Выезд из Владивостока.
- Дорога до подножия — 2,5 часа.
- Разминка перед восхождением.
- Подъём на гору — 3–4 часа (первые 40 минут — крутой подъём).
- Час отдыха на вершине: пикник и фото.
- Спуск — 2–3 часа.
- Возвращение во Владивосток вечером (точное время зависит от хода маршрута).
Организационные детали
- Поездка проходит на авто Toyota Axio/Prius/Noah.
- Восхождение подойдёт активным детям старше 10 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1830 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!Задать вопрос
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:30
29 500 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Южнее только Корея: на катере - к острову Фуругельма
Погрузитесь в красоту Приморья: катер к острову Фуругельма, морские котики и виды на Китай и Корею
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 06:30
12 ноя в 06:30
от 51 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток - вид сверху
Путешествие по Владивостоку с захватывающими видами и интересными историями. Откройте для себя уникальные места города на сопках
Начало: Центр
12 ноя в 09:00
13 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.