Мы совершим восхождение к одной из самых загадочных вершин Приморья — горе Пидан. По уссурийской тайге мимо водопадов и мегалитов — к потрясающим видам Японского моря и островов. Окажемся на самой высокой точке Сихотэ-Алинского хребта в Шкотовском районе.
Поход станет испытанием силы и характера, а ещё подарит веру в себя и радость от общения с природой.
Описание экскурсии
Как проходит экскурсия
На джипах к подножию горы (3–3,5 часа)
На комфортном внедорожнике проедем по труднопроходимой местности. Уже здесь вы почувствуете, что впереди — настоящее приключение.
Тропа через Уссурийскую тайгу (около 4 часов)
- Будем наслаждаться особой таёжной свежестью воздуха и журчанием ручьёв
- Увидим несколько живописных водопадов на реке
- Будем делать остановки для отдыха и фото
- Я расскажу о покорителях вершин, горе Пидан, жизни на островах и в предгорье и обитателях тайги. А ещё — буду читать стихи о горах, которые помогут идти вверх и ощущать силу момента
Мегалиты Пидана
На склонах горы мы увидим огромные каменные глыбы, похожие на руины древних стен.
Привал на вершине (45+ минут)
На пике нам откроется захватывающая панорама: акватория Японского моря с островами Аскольд и Путятин, горные хребты и поля, а вдалеке — поселения и города.
Спуск займёт примерно 3 часа.
Организационные детали
- Поездка проходит на Mitsubishi Delica
- Пеший маршрут — около 7 км с набором высоты 900 м
- Восхождение требует базовой физической подготовки и крепкого здоровья. Дети старше 10–12 лет могут принять участие при условии хорошей спортивной формы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Что взять с собой обязательно:
- треккинговую обувь
- рюкзак
- ветровку
- перекус на весь день (бутерброды, орехи, сухофрукты, фрукты, батончики)
- 1,5 л воды
Желательно взять с собой:
- палки для треккинга
- сменную одежду (оставим в машине)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов во Владивостоке
Добрый, отзывчивый, веселый. Со мной не бывает скучно. Люблю свое дело и отношусь к нему с душой. Заряд прекрасного настроения и позитивных эмоций гарантирован.
