Мы совершим восхождение к одной из самых загадочных вершин Приморья — горе Пидан. По уссурийской тайге мимо водопадов и мегалитов — к потрясающим видам Японского моря и островов. Окажемся на самой высокой точке Сихотэ-Алинского хребта в Шкотовском районе. Поход станет испытанием силы и характера, а ещё подарит веру в себя и радость от общения с природой.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Как проходит экскурсия

На джипах к подножию горы (3–3,5 часа)

На комфортном внедорожнике проедем по труднопроходимой местности. Уже здесь вы почувствуете, что впереди — настоящее приключение.

Тропа через Уссурийскую тайгу (около 4 часов)

Будем наслаждаться особой таёжной свежестью воздуха и журчанием ручьёв

Увидим несколько живописных водопадов на реке

Будем делать остановки для отдыха и фото

Я расскажу о покорителях вершин, горе Пидан, жизни на островах и в предгорье и обитателях тайги. А ещё — буду читать стихи о горах, которые помогут идти вверх и ощущать силу момента

Мегалиты Пидана

На склонах горы мы увидим огромные каменные глыбы, похожие на руины древних стен.

Привал на вершине (45+ минут)

На пике нам откроется захватывающая панорама: акватория Японского моря с островами Аскольд и Путятин, горные хребты и поля, а вдалеке — поселения и города.

Спуск займёт примерно 3 часа.

Организационные детали

Поездка проходит на Mitsubishi Delica

Пеший маршрут — около 7 км с набором высоты 900 м

Восхождение требует базовой физической подготовки и крепкого здоровья. Дети старше 10–12 лет могут принять участие при условии хорошей спортивной формы

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что взять с собой обязательно:

треккинговую обувь

рюкзак

ветровку

перекус на весь день (бутерброды, орехи, сухофрукты, фрукты, батончики)

1,5 л воды

Желательно взять с собой: