Обзорная экскурсия «Главное в Волгограде» без Мамаева Кургана

Волгоград — это большая история и огромная сила духа. Без спешки вы познакомитесь с его главными достопримечательностями: увидите Аллею Героев, площадь Павших Борцов, Центральную набережную, Дом Павлова и руины мельницы Гергардта. Поговорим о прошлом Царицына, Сталинградской битве, восстановлении Волгограда и его жизни сегодня.

Аллея Героев, Вечный огонь и площадь Павших Борцов — места памяти, связанные с героической обороной Сталинграда и историей города.

Храм Александра Невского — святыня с непростой судьбой и один из главных символов Волгограда.

Нулевой километр и Пост № 1 — знаковые точки города. Поговорим о военной истории города и традициях почётного караула.

Драматический и музыкальный театры — часть послевоенного архитектурного ансамбля центра Волгограда.

Центральная набережная имени 62-й Армии — главные ворота Волгограда со стороны Волги.

Комплекс музея-панорамы «Сталинградская битва» — вы осмотрите знаменитый музей снаружи и услышите о ключевых событиях битвы.

Дом Павлова и руины мельницы Гергардта — напоминания об ожесточённых боях за Сталинград. Вы узнаете, как советские бойцы держали оборону 58 дней подряд и почему враг так и не смог выйти к Волге.

Памятник детям военного Сталинграда — самый трогательный мемориал.

Ещё мы расскажем:

как Царицын стал Сталинградом

как обороняли город

почему бои здесь стали одними из самых жестоких в истории

как советские войска переправлялись через Волгу

как восстанавливали Волгоград после войны

С вами будет один из гидов нашей команды.