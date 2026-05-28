Обзорная экскурсия «Главное в Волгограде» без Мамаева Кургана
Познакомиться с историей города-героя
Волгоград — это большая история и огромная сила духа.
Без спешки вы познакомитесь с его главными достопримечательностями: увидите Аллею Героев, площадь Павших Борцов, Центральную набережную, Дом Павлова и руины мельницы Гергардта. Поговорим о прошлом Царицына, Сталинградской битве, восстановлении Волгограда и его жизни сегодня.
Описание экскурсии
Аллея Героев, Вечный огонь и площадь Павших Борцов — места памяти, связанные с героической обороной Сталинграда и историей города.
Храм Александра Невского — святыня с непростой судьбой и один из главных символов Волгограда.
Нулевой километр и Пост № 1 — знаковые точки города. Поговорим о военной истории города и традициях почётного караула.
Драматический и музыкальный театры — часть послевоенного архитектурного ансамбля центра Волгограда.
Центральная набережная имени 62-й Армии — главные ворота Волгограда со стороны Волги.
Комплекс музея-панорамы «Сталинградская битва» — вы осмотрите знаменитый музей снаружи и услышите о ключевых событиях битвы.
Дом Павлова и руины мельницы Гергардта — напоминания об ожесточённых боях за Сталинград. Вы узнаете, как советские бойцы держали оборону 58 дней подряд и почему враг так и не смог выйти к Волге.
Памятник детям военного Сталинграда — самый трогательный мемориал.
Ещё мы расскажем:
как Царицын стал Сталинградом
как обороняли город
почему бои здесь стали одними из самых жестоких в истории
как советские войска переправлялись через Волгу
как восстанавливали Волгоград после войны
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Детский (до 10 лет)
2000 ₽
Взрослый 10+
2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мира
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Волгограде
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
Мы предлагаем организацию индивидуальных, групповых экскурсий и туров по Волгограду в составе сборных групп, а также услуги по приёму и обслуживанию тургрупп в Волгограде.
Організуем экскурсии и туры не только по
Волгограду, но и по его окрестностям, музеям, Волге, Мамаеву кургану. Всегда поможем сориентироваться в городе, подскажем, куда сходить дополнительно, и поможем с выбором кафе и ресторана на вечер.
Добро пожаловать в город-герой Волгоград!
