Здесь перед вами раскроется настоящая поэма человеческому подвигу, воплощённая в скульптуре. Вас ждёт подробный и интересный рассказ об истории создания мемориального комплекса «Мамаев курган», а также погружение в атмосферу военных лет. Программу дополнят стихи, подборка фотоматериалов и рассказы о судьбах отдельных героев битвы.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Маршрут

Мы покажем ключевые композиции ансамбля: пантеон Славы, площадь Героев, озеро Слёз и памятник «Родина-мать зовёт!». Раскроем, какую цель преследовали авторы при создании Стен-руин и что символизируют вписанные в комплекс бассейны. Проведём вас через зал Воинской славы и вспомним, при каких обстоятельствах Мамаев курган посещали Индира Ганди, Фидель Кастро и Че Гевара.

Темы

Вы погрузитесь в довоенную историю Мамаева кургана и узнаете, почему он так почитался древними скифами и монголами. Далее перенесётесь в эпоху Сталинградской битвы и услышите воспоминания её участников. Мы расскажем о девушках-зенитчицах из 1077 полка, знаменитом красноармейце Михаиле Паникахи и одном из лучших снайперов Второй мировой войны — Василии Зайцеве.

Организационные детали