Здесь перед вами раскроется настоящая поэма человеческому подвигу, воплощённая в скульптуре.
Вас ждёт подробный и интересный рассказ об истории создания мемориального комплекса «Мамаев курган», а также погружение в атмосферу военных лет. Программу дополнят стихи, подборка фотоматериалов и рассказы о судьбах отдельных героев битвы.
Вас ждёт подробный и интересный рассказ об истории создания мемориального комплекса «Мамаев курган», а также погружение в атмосферу военных лет. Программу дополнят стихи, подборка фотоматериалов и рассказы о судьбах отдельных героев битвы.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Маршрут
Мы покажем ключевые композиции ансамбля: пантеон Славы, площадь Героев, озеро Слёз и памятник «Родина-мать зовёт!». Раскроем, какую цель преследовали авторы при создании Стен-руин и что символизируют вписанные в комплекс бассейны. Проведём вас через зал Воинской славы и вспомним, при каких обстоятельствах Мамаев курган посещали Индира Ганди, Фидель Кастро и Че Гевара.
Темы
Вы погрузитесь в довоенную историю Мамаева кургана и узнаете, почему он так почитался древними скифами и монголами. Далее перенесётесь в эпоху Сталинградской битвы и услышите воспоминания её участников. Мы расскажем о девушках-зенитчицах из 1077 полка, знаменитом красноармейце Михаиле Паникахи и одном из лучших снайперов Второй мировой войны — Василии Зайцеве.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Тематика экскурсии и стиль подачи информации не ориентированы на детей
- Экскурсия не предполагает посещения других достопримечательностей города, кроме памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане
- К сожалению, в комплексе нет пандусов, поэтому передвижение с колясками затруднено
- Посещение экскурсии с животными или на самокатах/роликах/велосипедах запрещено
в воскресенье в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|934 ₽
|Дети до 18 лет
|800 ₽
|Пенсионеры
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У подножия Мамаева кургана со стороны проспекта им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Волгограде
Провёл экскурсии для 4474 туристов
Мы команда молодых историков-энтузиастов, которая всей душой любит родной Волгоград. В нашей команде работают только аттестованные и лицензированные гиды. С радостью покажем его главные достопримечательности и малоизвестные места. На наших экскурсиях вы не услышите клише и замыленный взгляд на вещи — только проверенные факты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Инна
19 мая 2024
С Дмитрием мы дважды гуляли по Волгограду (на обзорной экскурсии и на тематической – по Мамаеву Кургану): оба раза остались очень довольны и рассказом, и знанием истории, и самой атмосферой на экскурсиях!
Очень рекомендуем:)
Очень рекомендуем:)
ЮРИЙ
21 апр 2024
Экскурсия неутомительна по времени, при этом весьма интересна и содержательна. Узнал много новых фактов о всемирно известном мемориале, теперь отношусь ещё трепетнее к истории Нашей Победы. Спасибо Дмитрию за подготовленные наглядные материалы и ответы на дополнительные вопросы.
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