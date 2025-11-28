Познакомьтесь с аутентичным регионом России, где в бескрайних степях соседствуют древние буддийские традиции и современная европейская культура.
Элиста — столица Калмыкии — удивит своей самобытностью, архитектурой и атмосферой, которой нет больше нигде в мире.
Описание экскурсии
6:30 — выезд из Волгограда
8:00 — монумент «Сайгаки в лучах восходящего солнца» — символ Калмыкии и напоминание о редком степном звере
11:00 — Национальный музей Калмыкии им. Н. Н. Пальмова: история, этнография и культура народа
13:00 — обед
15:00 — «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм Европы, знакомство с буддизмом и традициями калмыков
16:30 — прогулка по центру Элисты и площади Ленина
- Дом правительства
- Фонтан с золотыми лотосами
- Памятник Ленину
- Триумфальная арка
- Скульптура Цаган Аав (Белый старец)
- Парк «Дружба»
- Аллея Героев
- Скульптурный ансамбль «Джангарчи Ээлян Овла»
18:00 — Шахматный городок (Сити-Чесс)
19:00 — выезд в Волгоград
Организационные детали
- В зависимости от кол-ва участников экскурсия проходит на легковом автомобиле (есть детские кресла), минивэне, микроавтобусе Mercedes или автобусе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед
- Подношение в храме (по желанию) — 100 ₽
- Национальный музей — 150 ₽
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 52 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 165 туристов
На юге России так много интересного, а я так люблю путешествовать, что со временем из хобби это переросло в профессию: я открыл своё небольшое агентство, в котором работают профессиональные гиды и я сам. Я постоянно разрабатываю всё новые программы, чтобы вы могли полноценно увидеть наш край и чтобы у вас были причины вернуться, открыть для себя новые локации.
