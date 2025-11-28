Константин — ваша команда гидов в Волгограде

Провели экскурсии для 165 туристов

На юге России так много интересного, а я так люблю путешествовать, что со временем из хобби это переросло в профессию: я открыл своё небольшое агентство, в котором работают профессиональные гиды и я сам. Я постоянно разрабатываю всё новые программы, чтобы вы могли полноценно увидеть наш край и чтобы у вас были причины вернуться, открыть для себя новые локации.