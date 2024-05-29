Центр ремёсел «Резной Палисад» – экскурсии в Вологде

Найдено 5 экскурсий в категории «Центр ремёсел «Резной Палисад»» в Вологде, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
Уютная Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
245 отзывов
Уютная Вологда: погружение в историю и культуру города
Прогулка по Вологде: резные палисады, уютные дворики и ремесленные лавки. Узнайте о жизни горожан в разные времена и проверьте на прочность городские легенды
Начало: Верхний посад
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: на Кремлевской площади
12 июня в 08:00
3 авг в 11:00
3 600 за всё до 5 чел.
Вологда сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Вологде: от древности до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по времени
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Встреча с Вологдой
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Здравствуй, Вологда
    Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!
  • Я
    Яна
    13 мая 2024
    Уютная Вологда
    Большое спасибо Кате за интересную экскурсию. Очень структурированный рассказ и интересные факты. Прошлись по дворикам и услышали много информации из жизни, а не по путеводителю. Однозначно советую всем, кто хочет посмотреть Вологду глазами местного жителя
  • В
    Вероника
    13 мая 2024
    Встреча с Вологдой
    Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Не перегружена информацией и длиной маршрута. Если приезжаете впервые и намерены задержаться подольше, чтобы самостоятельно осмотреть достопримечательности и осмотреть музеи - отличный вариант
  • В
    Виктория
    12 мая 2024
    Уютная Вологда
    Трудно и странно оценивать друзей по 5-бальной шкале) Когда настолько влюбляешься в город, одновременно понимая, что туризм и эмиграция в
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    Вологду из родной Москвыь - это разные вещи - что хочешь здесь остаться. Катя в своём уникальном стиле действительно влюбляет и в Вологда и в русский север, открывая не только красоту её прошлого, но и уникальность его людей в настоящем - творческих, увлечённых и неравнодушных. Ещё раз большое спасибо и рекомендасьен)

  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Встреча с Вологдой
    Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой.
    Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с ВологдойЕлена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с ВологдойЕлена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой
  • И
    Иван
    8 мая 2024
    Знакомьтесь, Вологда
    Удивительно, как экскурсоводы, несмотря на плохую погоду, качественно ведут экскурсию, доводят её до конца, объясняют весь материал, ходят вместе с
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    тобой по лужам, под дождём и ветром))) Нам немного не повезло с погодой, но это совсем не испортило впечатление от экскурсии. Посмотрели весь центр с Марией, узнали все основные моменты, получили рекомендации на остаток пребывания в Вологде.

  • В
    Виолетта
    7 мая 2024
    Здравствуй, Вологда
    Большое спасибо Михаилу за замечательную экскурсию! Два часа пролетели как один миг)) Мы были в Вологде первый раз, и уже
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    хотим вернуться. Очень хорошо составлен маршрут экскурсии, посмотрели все главные достопримечательности города. Михаил очень приятный рассказчик и собеседник, экскурсия не скучная и монотонная, а увлекательная и очень интересная. Ощущение, что гуляли по городу с родным человеком! Он знает о городе, наверное, все и ответит на любой вопрос. После экскурсии подсказал какие места еще посетить, куда еще можно поехать, где вкусно пообедать и тд. От души рекомендую всем! Михаил, еще раз, спасибо!

  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    Вологда сквозь столетия
    Давно планировали добраться до Вологды, и наконец попали. Красивый, несколько провинциальный город, особенно если сравнивать с соседним Череповцом. Но в этом, наверное, и есть прелесть Вологды. Нам повезло с экскурсоводом: Екатерина интересно рассказала об истории и современности города. Рекомендуем!
  • Р
    Роман
    3 мая 2024
    Встреча с Вологдой
    Посмотрели интересные места, получили массу впечатлений, экскурсия понравилась
  • Я
    Яна
    1 мая 2024
    Знакомьтесь, Вологда
    Экскурсовод Мария знает и любит свой город, рассказывала очень интересно. Маршрут экскурсии построен разнообразно, Мария отвечала на все вопросы, посоветовала кофейни с интересным интерьером и вкусными десертами.

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Центр ремёсел «Резной Палисад»»

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  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
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