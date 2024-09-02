2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:30
7 сен в 16:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по историческим улицам Воронежа
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, прогуливаясь по его центральным улицам и скрытым переулкам. Откройте для себя исторические здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
7 сен в 16:00
1 800₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Воронеж вдоль и поперек
Прогуляться по улицам старого города под истории о выдающихся личностях и увидеть «воронежское море»
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 сентября 2024Отличная экскурсия!!! 2,5 часа пролетели незаметно. Замечательно построен маршрут, успеваешь и рассмотреть всё и передохнуть. Дарья интересно рассказывает, сопровождает рассказ фото, не перегружает информацией. Отвечает с удовольствием на все вопросы. Спасибо большое! Рекомендую гостям Воронежа!
- ССветлана29 августа 2024Недавно посетили экскурсию по достопримечательностям Воронежа. Очень приятная девушка рассказала нам много фактов про город, его историю. Маршрут очень живописный и интересный! Заглянули в места, про которые не знали:)
- ННаталья29 августа 2024Благодарю Дарью за интересную и познавательную экскурсию! Будучи гостьей города, мне было приятно узнать об истории от такого компетентного экскурсовода.
- ММария17 августа 2024Дарья очень приятный экскурсовод, тему город Воронеж знает на отлично. Экскурсия была очень познавательной, с огромным удовольствием узнали много нового про любимый город.
- ЕЕЛЕНА16 августа 2024Экскурсия понравилась. Увидели все самое основное. Экскурсовод с юмором. Советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Старый город»
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