Экскурсии по Старому городу в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Воронеже, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Индивидуальная экскурсия
Пешая
34 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:30
7 сен в 16:30
4 000 за всё до 5 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Групповая экскурсия
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по историческим улицам Воронежа
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, прогуливаясь по его центральным улицам и скрытым переулкам. Откройте для себя исторические здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
7 сен в 16:00
1 800 за человека
Воронеж вдоль и поперек
Пешая
33 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Воронеж вдоль и поперек
Прогуляться по улицам старого города под истории о выдающихся личностях и увидеть «воронежское море»
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Групповая экскурсия
    Отличная экскурсия!!! 2,5 часа пролетели незаметно. Замечательно построен маршрут, успеваешь и рассмотреть всё и передохнуть. Дарья интересно рассказывает, сопровождает рассказ фото, не перегружает информацией. Отвечает с удовольствием на все вопросы. Спасибо большое! Рекомендую гостям Воронежа!
    Отличная экскурсия!!! 2,5 часа пролетели незаметно. Замечательно построен маршрут, успеваешь и рассмотреть всё и передохнуть. ДарьяОтличная экскурсия!!! 2,5 часа пролетели незаметно. Замечательно построен маршрут, успеваешь и рассмотреть всё и передохнуть. ДарьяОтличная экскурсия!!! 2,5 часа пролетели незаметно. Замечательно построен маршрут, успеваешь и рассмотреть всё и передохнуть. Дарья
  • С
    Светлана
    29 августа 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Индивидуальная экскурсия
    Недавно посетили экскурсию по достопримечательностям Воронежа. Очень приятная девушка рассказала нам много фактов про город, его историю. Маршрут очень живописный и интересный! Заглянули в места, про которые не знали:)
    Недавно посетили экскурсию по достопримечательностям Воронежа. Очень приятная девушка рассказала нам много фактов про город, егоНедавно посетили экскурсию по достопримечательностям Воронежа. Очень приятная девушка рассказала нам много фактов про город, егоНедавно посетили экскурсию по достопримечательностям Воронежа. Очень приятная девушка рассказала нам много фактов про город, его
  • Н
    Наталья
    29 августа 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Групповая экскурсия
    Благодарю Дарью за интересную и познавательную экскурсию! Будучи гостьей города, мне было приятно узнать об истории от такого компетентного экскурсовода.
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    Особенно хочу поблагодарить Дарью за чистую речь, поскольку вдвойне приятно слушать интересный рассказ без запинок и слов-паразитов! Желаю Дарье дальнейших успехов!

  • М
    Мария
    17 августа 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Индивидуальная экскурсия
    Дарья очень приятный экскурсовод, тему город Воронеж знает на отлично. Экскурсия была очень познавательной, с огромным удовольствием узнали много нового про любимый город.
  • Е
    ЕЛЕНА
    16 августа 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Индивидуальная экскурсия
    Экскурсия понравилась. Увидели все самое основное. Экскурсовод с юмором. Советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Индивидуальная экскурсия
  2. Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Групповая экскурсия
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
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  5. Замок принцессы Ольденбургской
  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
  8. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в сентябре 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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