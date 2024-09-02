Е Екатерина Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Групповая экскурсия Отличная экскурсия!!! 2,5 часа пролетели незаметно. Замечательно построен маршрут, успеваешь и рассмотреть всё и передохнуть. Дарья интересно рассказывает, сопровождает рассказ фото, не перегружает информацией. Отвечает с удовольствием на все вопросы. Спасибо большое! Рекомендую гостям Воронежа!

С Светлана Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Индивидуальная экскурсия Недавно посетили экскурсию по достопримечательностям Воронежа. Очень приятная девушка рассказала нам много фактов про город, его историю. Маршрут очень живописный и интересный! Заглянули в места, про которые не знали:)

Н Наталья Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Групповая экскурсия читать дальше Особенно хочу поблагодарить Дарью за чистую речь, поскольку вдвойне приятно слушать интересный рассказ без запинок и слов-паразитов! Желаю Дарье дальнейших успехов! Благодарю Дарью за интересную и познавательную экскурсию! Будучи гостьей города, мне было приятно узнать об истории от такого компетентного экскурсовода.

М Мария Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки. Индивидуальная экскурсия Дарья очень приятный экскурсовод, тему город Воронеж знает на отлично. Экскурсия была очень познавательной, с огромным удовольствием узнали много нового про любимый город.