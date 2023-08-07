Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»

Древние фортификации и архитектурные стили: самостоятельная экскурсия по Выборгу
Выборг — уникальный город, где за 7 веков на стыке трех культур сохранилось множество каменных средневековых построек, невероятные мощеные улочки, пронизанные духом и романтикой Средневековья. Попадая в квест-экскурсию, вы перестаете быть просто слушателями и наблюдателями.
У каждой достопримечательности вас ждет вопрос, на который вам нужно найти ответ, чтобы узнать еще одну маленькую деталь об этом месте или его истории. Соберите все интересные факты, которые встретятся на вашем пути!
У каждой достопримечательности вас ждет вопрос, на который вам нужно найти ответ, чтобы узнать еще одну маленькую деталь об этом месте или его истории. Соберите все интересные факты, которые встретятся на вашем пути!
Ближайшие даты:
7
авг
авг
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
13
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Выборгский трамвай
- Спасо-Преображенский собор
- Круглая башня и рыночная площадь
- Усадьба Бюргера
- Рыцарский дом
- Самый старый жилой дом России
- Дом купеческой гильдии
- Часовая башня
- Ведьмин Дом
- Площадь Старой Ратуши
- Башня Святого Олафа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Выбирая эту экскурсию, вы станете участниками своего собственного Средневекового приключения. Маршрут не просто проведет вас по старым улочкам к домам, которым уже более 400 лет, — на каждой точке мы приготовили для вас важный вопрос, ответ на который поможет вам пройти дальше. Где-то нужно будет подумать, где-то посмотреть на местности, а где-то вспомнить то, что вы уже знаете.
- Вы побываете возле древних фортификационных укреплений, которые защищали город. Вам предстоит самим раскрыть историю красной брусчатки, поупражняться в знании архитектурных стилей, выяснить, какие секреты хранят подвалы Рыцарского дома и, конечно же, познакомиться с главным символом Выборга и узнать историю его появления.
Важная информация:
- Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
- Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса.
- Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank.
- Вам предстоит пройти 19 точек. Длина маршрута около 3 км. Примерное время прохождения — 240 минут.
Ежедневно в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Бессрочный доступ к материалам экскурсии
- Что не входит
- Билеты в музеи
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1Завершение: Выборгский замок, Замковый остров, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в любое времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Итак
- Мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием «Выборг — самый средневековый город России». Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон
- Наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы от туристов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Выборга
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Квесты
Обзорные
Рыночная площадь
Популярные места
Круглая Башня
Часовая башня
Похожие туры из Выборга
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
Познакомиться с архитектурными памятниками шведского периода и увидеть Старую Европу в миниатюре
у ж/д вокзалаили на Рыночной площади
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Монрепо - чудо старинного Выборга
Познакомиться с историей и символами единственного скального пейзажного парка России
у кассы Монрепо
9 авг
16 авг
17 авг
18 авг
3 700₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Исторический квест в Выборге
Узнать самое важное о городе и получить памятный подарок
у вокзала
Сегодня
Завтра
9 авг
10 авг
2600780₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании