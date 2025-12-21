Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»

Что посмотреть в Выборге за 1 день? Отправьтесь в увлекательный пеший тур по единственному в России настоящему средневековому городу! Наша интерактивная экскурсия по Выборгу превратит вас из простого наблюдателя в
Описание квеста
Выборг – город, где смешались шведская, финская и русская истории. За 4 часа вы пройдете по улочкам, которым сотни лет, разгадаете загадки и увидите главные достопримечательности. Что в программе? Выборгский замок: крепость, которая охраняла город веками. Каменные дома и подвалы Рыцарского дома: тайны Средневековья. Задания-головоломки: ищите подсказки на стенах, мостовых и в архитектуре. Красная брусчатка и символы города: как они связаны с историей. Кому подойдет? Тем, кто любит истории о рыцарях, хочет почувствовать атмосферу старинной Европы и любит активные прогулки с заданиями. Время прохождения:
240 минут
Протяженность маршрута:
3 км.
Точек остановок: 19 Важная информация: Квест-экскурсия Важно – гид не встретит вас! Это не обычная экскурсия – здесь нет экскурсовода, толпы туристов, строгого расписания или очередей. Вы сами решаете, когда начать – хоть утром, хоть вечером. Сервис работает 24/7. Ваш проводник – виртуальный гид, который в игровой форме откроет самые интересные места и тайные уголки города, превращая прогулку в настоящее путешествие. Гуляйте, изучайте, наслаждайтесь – полная свобода в ваших руках! Хотите кофе? Остановитесь в уютном кафе. Любите перекусывать на ходу? Пожалуйста! Селфи с достопримечательностями? Сколько угодно. Дождь застал врасплох? Не беда – прервитесь и продолжите завтра или даже через год, когда захотите. Берите с собой только тех, с кем вам комфортно – никаких лишних попутчиков. А главное – это не просто прогулка! Вас ждут увлекательные задания: найдите ответ на загадку, чтобы открыть следующую точку маршрута. Информация о достопримечательностях + игра = идеальный микс для незабываемого опыта. Исследуйте город в своем ритме – с нами вы свободны как никогда!
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Выборгский трамвай
- Спасо-Преображенский собор
- Круглая башня
- Рыночная площадь
- Усадьба Бюргера
- Рыцарский дом
- Самый старый жилой дом России
- Дом купеческой гильдии
- Часовая башня
- Ведьмин дом
- Площадь Старой Ратуши
- Башня Святого Олафа
Что включено
- Бессрочный доступ к материалам экскурсии.
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Эрмитаж-Выборг, УЛ.П.Ф. Ладанова, 1
Завершение: Выборгский замок, Замковый остров, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Квест-экскурсия
- Важно - гид не встретит вас! Это не обычная экскурсия - здесь нет экскурсовода, толпы туристов, строгого расписания или очередей. Вы сами решаете, когда начать - хоть утром, хоть вечером. Сервис работает 24/7
- Ваш проводник - виртуальный гид, который в игровой форме откроет самые интересные места и тайные уголки города, превращая прогулку в настоящее путешествие. Гуляйте, изучайте, наслаждайтесь - полная свобода в ваших руках
- Хотите кофе? Остановитесь в уютном кафе. Любите перекусывать на ходу? Пожалуйста! Селфи с достопримечательностями? Сколько угодно. Дождь застал врасплох? Не беда - прервитесь и продолжите завтра или даже через год, когда захотите. Берите с собой только тех, с кем вам комфортно - никаких лишних попутчиков
- А главное - это не просто прогулка! Вас ждут увлекательные задания: найдите ответ на загадку, чтобы открыть следующую точку маршрута. Информация о достопримечательностях + игра = идеальный микс для незабываемого опыта
- Исследуйте город в своем ритме - с нами вы свободны как никогда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отличный квест! Много посмотрели, немного запутались в одном месте, но это оказалась даже интересно, прошли все за 4 часа, не спешили, пообедали. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
А
Удобный формат. Можно проходить в течении нескольких дней. Освещены основные локации. Много интересной информации. Буду рассматривать этот формат в других городах.
Немного режет слух неправильные ударения у ИИ
Немного режет слух неправильные ударения у ИИ
Вам был полезен этот отзыв?
А
Увидели Ратушу,театральную площадь,Собор Петра и Павла,трамвай,Часовую башню,Дом Бюргера,самый старый старый жилой дом в России Осень интересно и познавательно.
Рекомендуем!
Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Впервые попробовали такой формат экскурсий. Понравилось. В других городах будем тоже выбирать квесты теперь.
Здорово, что можно идти в своем темпе.
Информативно. Интересно. Познавательно.
Из минусов: на некоторые вопросы ответы можно только угадать,
Здорово, что можно идти в своем темпе.
Информативно. Интересно. Познавательно.
Из минусов: на некоторые вопросы ответы можно только угадать,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень крутая задумка эти самостоятельные квесты. Ты ни от кого не зависишь, гуляешь себе по городу, хочешь посиди отдохни, хочешь бегом беги по маршруту, как душе угодно. И от тебя
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Добрый вечер! Вернулись в Питер из Выборга, и я сразу пишу отзыв об экскурсии. Было замечательно. Интересно и увлекательно. Много фактов, любопытных деталей. Нам было особенно ценно, что можно идти
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Выборга
Похожие экскурсии на «Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»»
-
5%
Фотопрогулка
до 2 чел.
Лучший выборФотосессия в Старом городе Выборга
По самым уютным уголкам - за красотой и атмосферными снимками
Начало: На Пионерской улице
Сегодня в 19:30
18 авг в 16:00
от 5225 ₽
5500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Дружеская прогулка по Выборгу
Прогулка по Выборгу с гидом: средневековые здания, развалины монастыря, замок и выборгские котики. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: Перрон выборгского вокзала
15 авг в 15:00
30 авг в 09:00
от 5750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
Познакомиться с архитектурными памятниками шведского периода
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Выборг на ладони: 700 лет между Швецией, Финляндией и Россией
Увидеть город четырёх культур и разобраться в хитросплетении его судеб
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 6200 ₽ за всё до 6 чел.
1490 ₽ за экскурсию