Самостоятельная квест-экскурсия «Выборг - самый средневековый город России»

Выборг — уникальный город, где за 7 веков на стыке трех культур сохранилось множество каменных средневековых построек, невероятные мощеные улочки, пронизанные духом и романтикой Средневековья. Попадая в квест-экскурсию, вы перестаете быть просто слушателями и наблюдателями.



У каждой достопримечательности вас ждет вопрос, на который вам нужно найти ответ, чтобы узнать еще одну маленькую деталь об этом месте или его истории. Соберите все интересные факты, которые встретятся на вашем пути!