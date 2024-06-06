Выборг - это место, где можно ощутить дух средневековой Северной Европы.Групповая экскурсия на драккаре позволит вам не только увидеть рыцарский замок и башню 15 века, но и насладиться морской прогулкой.Под

звуки аутентичной музыки и рассказ аудиогида вы сможете представить себя викингами и сделать яркие фотографии. На борту вас встретят представители команды в средневековых костюмах, что добавит колорита вашему путешествию. В случае непогоды прогулка может быть перенесена или отменена из соображений безопасности

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В далёкой древности появление из морской пучины драккара с головой чудовищного дракона вселяло страх и панику в жителей других стран. Но времена изменились, и теперь корабль бесстрашных скандинавских мореплавателей — объект, который хочется рассматривать и фотографировать. А ещё интереснее на нём прокатиться!

План простой. Вам нужно будет подойти к причалу, с которого отчалит наш драккар, и мы отправимся в путь. Под звуки аутентичной музыки и небольшой рассказ аудиогида о викингах вы прокатитесь по волнам Выборгского залива. Рассмотрите тематическую атрибутику. И сделаете по-настоящему колоритные снимки.

Грести, чтобы корабль шёл, вам не нужно — мы ходим под мотором. Но для фотосессии вы сможете взяться за вёсла.

Организационные детали