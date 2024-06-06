Выборг - это место, где можно ощутить дух средневековой Северной Европы.
Групповая экскурсия на драккаре позволит вам не только увидеть рыцарский замок и башню 15 века, но и насладиться морской прогулкой.
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Групповая экскурсия на драккаре позволит вам не только увидеть рыцарский замок и башню 15 века, но и насладиться морской прогулкой.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🛶 Прогулка на драккаре викингов
- 🎶 Аутентичная музыка и рассказ аудиогида
- 📸 Колоритные фотосессии
- 🏰 Виды средневекового Выборга
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
- Рыцарский замок
- Башня 15 века
- Древнешведские постройки
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В далёкой древности появление из морской пучины драккара с головой чудовищного дракона вселяло страх и панику в жителей других стран. Но времена изменились, и теперь корабль бесстрашных скандинавских мореплавателей — объект, который хочется рассматривать и фотографировать. А ещё интереснее на нём прокатиться!
План простой. Вам нужно будет подойти к причалу, с которого отчалит наш драккар, и мы отправимся в путь. Под звуки аутентичной музыки и небольшой рассказ аудиогида о викингах вы прокатитесь по волнам Выборгского залива. Рассмотрите тематическую атрибутику. И сделаете по-настоящему колоритные снимки.
Грести, чтобы корабль шёл, вам не нужно — мы ходим под мотором. Но для фотосессии вы сможете взяться за вёсла.
Организационные детали
- Если вы хотите прокатиться своей компанией, аренда драккара составит 10000 руб. /час
- На борту вас встретят представители нашей команды в средневековых костюмах
- В случае непогоды и при ветре от 4-5 м/с. мы будем вынуждены перенести или отменить прогулку (из соображений безопасности)
- На прогулку можно отправиться вместе с детьми, но на каждого ребенка должен приходиться минимум 1 взрослый
ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
|Дети до 14 лет
|500 ₽
|Пенсионеры
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале на Крепостном мосту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 248 туристов
Мы занимаемся организацией водных прогулок на драккаре с полным погружением в эпоху. В нашей команде: капитан и сопровождающие в стилизованной одежде. Будем рады вам — всех, кто хочет почувствовать себя викингами или просто насладиться необычным путешествием, ждём в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
6 июня 2024
Великолепно! Интересно! Выборг с воды ещё прекрасней! Музыкальное сопровождение и сама экскурсия очень понравилась! С погодой повезло.
Г
Гульнара
27 мая 2024
Очень увлекательная и интересная экскурсия. Поездка на Драккаре понравилась. Рекомендую
Елена
21 мая 2024
Благодарю за прекрасную поездку. И детям, и мне было очень интересно.
Олеся
20 мая 2024
Лодка стилизована, что придает атмосферу путешествию. Мальчишки вежливы и следят за пассажирами. Если выбирать путешествие по акватории Выборга, то рекомендую этот транспорт. Само повествование экскурсии, от аудио гида, затянуто, уныло. Мое мнение) было бы интереснее путешествие просто с музыкой средневековых мотивов. Без аудиогида.
Спасибо за экскурсию, нам группе 10 человек понравилось.
Спасибо за экскурсию, нам группе 10 человек понравилось.
Вероника
17 сен 2023
Все очень понравилось. Было романтично и информативно ❤️
Д
Динара
26 авг 2023
Все понравилось, особенно музыкальное сопровождение
Нина
26 авг 2023
17 августа 2023 года, благодаря Марианне и команде скандинавского дракара, мы получили истинное наслаждение от этой поездки! Погружение во времена викингов было просто на высоком уровне: исторические зарисовки из жизни викингов с тонким юмором, возможность погребсти веслами на дракаре, душевная и радушная обстановка! Очень рекомендую, получите истинное наслаждение!
Элла
26 авг 2023
Замечательная морская прогулка! Сама в 15 лет в туризме и меня сложно удивить. Ребята молодцы на судне, задорные. И есть и интерактивная часть (не буду сполирить). За музыку: отдельный респект. Уносит в те давние времена очень) И подкаст прекрасный про викингов) Однозначно, буду своим туристам предлагать))))
Г
Галина
24 авг 2023
Очень хорошо все продумано. Комбинация информации и аутентичной музыки очень здорово сделана. Можно поработать веслами при желании.
Совсем другие ощущения, по сравнению с обычным катером, хотя у дракара тоже мотор, конечно.
Совсем другие ощущения, по сравнению с обычным катером, хотя у дракара тоже мотор, конечно.
П
Петр
22 авг 2023
Интересное путешествие, красивый дракар, музыка понравилась (зашазамил). Пофоткались с мечами/топорами/щитами. Узнал, что есть ещё деревня викингов - хорошо придумали
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