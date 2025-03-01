Сначала отправимся на познавательную экскурсию по Выборгу, чтобы увидеть главные достопримечательности и услышать массу интересных фактов и легенд. Затем вас ждёт театрализованная программа в Ганзейском дворе. Купчиха Каарина из 16 века расскажет о жизни и торговле, научит средневековым танцам и играм и подпишет с вами настоящий торговый договор!

Описание экскурсии

Наша жемчужина — средневековый замок, основанный в 1293 году, гордо возвышающийся над городом

основанный в 1293 году, гордо возвышающийся над городом Часовая башня 1494 года, которая ранее служила колокольней церкви Святой Марии и Святого Олафа (Старый кафедральный собор)

которая ранее служила колокольней церкви Святой Марии и Святого Олафа (Старый кафедральный собор) Башня Ратуши — средневековая оборонительная башня городской стены

— средневековая оборонительная башня городской стены Дом купеческой гильдии — ещё одно средневековое строение, маленькое, но очень крепкое сооружение, дом-крепость

— ещё одно средневековое строение, маленькое, но очень крепкое сооружение, дом-крепость Костёл Святого Гиацинта, или Рыцарский дом — готическое каменное здание, построенное в начале 17 века

— готическое каменное здание, построенное в начале 17 века Круглая башня на Рыночной площади — одна из двух сохранившихся боевых башен средневековой Выборгской крепости

На пути нам встретятся и другие интересные объекты, но раскрывать все карты мы не будем!

В гости к купчихе

В Ганзейском дворе вас будут ждать купчиха Каарина Мултиала и её помощник. Под арочными сводами подземелья, расположенного на главной туристической улице, Крепостной, вы узнаете историю Выборга и то, как жили горожане, увидите товары, которые были популярны в то время, сыграете в игры, «сошедшие» с картины Питера Брейгеля, разучите средневековый танец и даже, как настоящие купцы, подпишете торговый договор!

Организационные детали