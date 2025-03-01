Сначала отправимся на познавательную экскурсию по Выборгу, чтобы увидеть главные достопримечательности и услышать массу интересных фактов и легенд. Затем вас ждёт театрализованная программа в Ганзейском дворе.
Купчиха Каарина из 16 века расскажет о жизни и торговле, научит средневековым танцам и играм и подпишет с вами настоящий торговый договор!
Купчиха Каарина из 16 века расскажет о жизни и торговле, научит средневековым танцам и играм и подпишет с вами настоящий торговый договор!
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
- Наша жемчужина — средневековый замок, основанный в 1293 году, гордо возвышающийся над городом
- Часовая башня 1494 года, которая ранее служила колокольней церкви Святой Марии и Святого Олафа (Старый кафедральный собор)
- Башня Ратуши — средневековая оборонительная башня городской стены
- Дом купеческой гильдии — ещё одно средневековое строение, маленькое, но очень крепкое сооружение, дом-крепость
- Костёл Святого Гиацинта, или Рыцарский дом — готическое каменное здание, построенное в начале 17 века
- Круглая башня на Рыночной площади — одна из двух сохранившихся боевых башен средневековой Выборгской крепости
На пути нам встретятся и другие интересные объекты, но раскрывать все карты мы не будем!
В гости к купчихе
В Ганзейском дворе вас будут ждать купчиха Каарина Мултиала и её помощник. Под арочными сводами подземелья, расположенного на главной туристической улице, Крепостной, вы узнаете историю Выборга и то, как жили горожане, увидите товары, которые были популярны в то время, сыграете в игры, «сошедшие» с картины Питера Брейгеля, разучите средневековый танец и даже, как настоящие купцы, подпишете торговый договор!
Организационные детали
- Можно с детьми старше 6 лет
- Если с вами будут дети, то мы предоставляем скидки: 1 ребёнок — 300 ₽, 2 детей — 500 ₽, 3 детей — 800 ₽
- По запросу проведём экскурсию для компании от 5 человек. Условия: группа от 5 до 9 человек включительно — 7400 ₽ + доплата за взрослого — 1500 ₽, за ребёнка — 1200 ₽. Группа от 10 до 15 человек включительно: 7400 ₽ + доплата за взрослого — 1300 ₽, за ребёнка — 1100 ₽
- Обзорная экскурсия и интерактивная программа длятся по часу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 2155 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных гидов в Выборге. С радостью покажем самые интересные места любимого города и расскажем о них занимательные факты.Задать вопрос
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