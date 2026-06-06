Мы прогуляемся вдоль бывших крепостных стен Каменного города и Рогатой крепости, увидим знаковые памятники средневекового Выборга и научимся замечать детали, которые обычно ускользают от взгляда. Вместо сухого перечисления дат вас ждёт настоящее путешествие во времени — по следам купцов, рыцарей, монахов и солдат, чьи судьбы навсегда связаны с этим удивительным городом.

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Описание экскурсии

Через подлинные артефакты и материальные свидетельства прошлого вы почувствуете дыхание истории: прикоснётесь к стенам, видевшим смену эпох, пройдёте тропами, по которым ходили наши предки.

Маршрут: бастион «Панцерлакс» → Башня Ратуши → улицы Каменного города → Рыночная площадь и Круглая башня → Часовая башня → смотровая площадка с видом на Выборгский замок.

Вы узнаете:

почему бастион «Панцерлакс» получил название, которое переводится как «Щит залива», и какую роль он играл в обороне города

историю Башни Ратуши — одной из немногих сохранившихся башен Каменного города 15 века

драматичную судьбу Старого кафедрального собора, от которого сегодня осталась лишь Часовая башня

секреты Круглой башни, успевшей побывать и оборонительным сооружением, и арсеналом, и тюрьмой

В отличие от классических обзорных экскурсий, этот маршрут построен как городской детектив. Мы не просто перечисляем даты и события, а ищем материальные свидетельства прошлого: следы колёс на брусчатке, стёртые ступени лестниц, загадочные знаки на фасадах домов. Это погружение в микроисторию, доступную лишь внимательному взгляду.