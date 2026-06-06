Мы прогуляемся вдоль бывших крепостных стен Каменного города и Рогатой крепости, увидим знаковые памятники средневекового Выборга и научимся замечать детали, которые обычно ускользают от взгляда.
Вместо сухого перечисления дат вас ждёт настоящее путешествие во времени — по следам купцов, рыцарей, монахов и солдат, чьи судьбы навсегда связаны с этим удивительным городом.
Вместо сухого перечисления дат вас ждёт настоящее путешествие во времени — по следам купцов, рыцарей, монахов и солдат, чьи судьбы навсегда связаны с этим удивительным городом.
Описание экскурсии
Через подлинные артефакты и материальные свидетельства прошлого вы почувствуете дыхание истории: прикоснётесь к стенам, видевшим смену эпох, пройдёте тропами, по которым ходили наши предки.
Маршрут: бастион «Панцерлакс» → Башня Ратуши → улицы Каменного города → Рыночная площадь и Круглая башня → Часовая башня → смотровая площадка с видом на Выборгский замок.
Вы узнаете:
- почему бастион «Панцерлакс» получил название, которое переводится как «Щит залива», и какую роль он играл в обороне города
- историю Башни Ратуши — одной из немногих сохранившихся башен Каменного города 15 века
- драматичную судьбу Старого кафедрального собора, от которого сегодня осталась лишь Часовая башня
- секреты Круглой башни, успевшей побывать и оборонительным сооружением, и арсеналом, и тюрьмой
В отличие от классических обзорных экскурсий, этот маршрут построен как городской детектив. Мы не просто перечисляем даты и события, а ищем материальные свидетельства прошлого: следы колёс на брусчатке, стёртые ступени лестниц, загадочные знаки на фасадах домов. Это погружение в микроисторию, доступную лишь внимательному взгляду.
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Бастиона «Панцерлакс»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 920 туристов
В культурном путешествии вас буду сопровождать я — специалист в области архитектуры и градостроительства, педагогике, член проектного офиса по развитию молодёжного туризма, гид-экскурсовод Ленинградской области, аккредитованный экскурсовод «Выборгского замка», гид
Входит в следующие категории Выборга
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