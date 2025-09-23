Вечерний Выборг - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу шведского Средневековья и Великого княжества Финляндского. На экскурсии вы увидите Выборгский замок, Рогатую крепость и старинные башни. Узнаете о великих художниках,
Что можно увидеть
- Выборгский замок
- Рогатая крепость
- Старая Ратуша
- Художественная галерея
Описание экскурсии
На прогулке по Выборгу в вечерних сумерках мы в особенном свете увидим:
- Все главные городские доминанты: Выборгский замок, Рогатую крепость и древние башни
- Построенные финскими архитекторами дома старинных гильдий в стиле северного модерна и белого функционализма
- Художественную галерею и ремесленные мастерские
- Здание Старой Ратуши, где вы узнаете, как была собрана богатейшая коллекция местного музея
- Тихие безлюдные улочки, которые хранят атмосферу Средневековья
Я расскажу вам:
- о том, как менялся Выборг в течение своей долгой истории
- как он многократно переходил «из рук в руки»
- каким был шведский средневековый Выборг
- каким он стал в многонациональной Российской империи и в составе Великого княжества Финляндского
А ещё вы узнаете:
- о Северной войне и её влиянии на развитие города
- кто разрушил кафедральный собор
- что было на месте знаменитого ресторана «Эспиля»
- почему Екатерина II останавливалась в городе именно в доме купца Векрута
Также мы поговорим:
- об уникальной природе Карельского перешейка
- знаменательных людях, живших в этом городе
- менталитете и культурных особенностях местного населения
- о великих художниках, работавших в Выборге
- славных творческих традициях прошлого
Если появится желание, я помогу вам сохранить воспоминания о прогулке в форме зарисовок или этюдов. Выборг — настоящая Мекка для художников, и на пленэре я расскажу, кто и как писал город с натуры.
Организационные детали
Возьмите с собой блокнот для зарисовок, если будет желание.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Выборге
Провёл экскурсии для 1521 туриста
Меня зовут Владимир, я коренной житель Выборга. Искусствовед, преподаватель, художник и эксперт Министерства культуры. Провожу экскурсии с 2004 года. Свободно говорю на финском языке, снимаюсь в фильмах в эпизодических ролях и как актер массовых сцен, постоянно повышаю профессиональный уровень. Люблю общаться с заинтересованными людьми с чувством юмора, знакомить с родным городом, показывать нестандартные места, интересных людей, памятники истории и природы.
Анна
23 сен 2025
Экскурсия получилась интересной, содержательной. Владимир обращал внимание на яркие акценты и детали архитектуры, отвечал на вопросы, поделился рассказом об истории Выборга. Мне было очень интересно, потом я еще возвращалась во многие места, Владимир подсказал, какие интересные с точки зрения архитектуры здания надо посмотреть. Большая благодарность Владимиру, что рассказал и показал много интересных мест в городе, влюбил в красивый интересный Выборг.
Н
Наталья
27 мая 2025
Благодарю Владимира за увлекательную прогулку по вечернему Выборгу, за такое количество новых интересных исторических фактов! Это не первая моя экскурсия и посещение Выборга. Есть с чем сравнить.
Владимир прирожденный оратор!
Владимир прирожденный оратор!
