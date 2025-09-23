Вечерний Выборг - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу шведского Средневековья и Великого княжества Финляндского. На экскурсии вы увидите Выборгский замок, Рогатую крепость и старинные башни. Узнаете о великих художниках,

изобразивших город, и о том, как он менялся на протяжении веков. Прогулка по тихим улочкам и посещение художественной галереи оставят незабываемые впечатления. Это идеальный способ сохранить воспоминания о городе в зарисовках

Описание экскурсии

На прогулке по Выборгу в вечерних сумерках мы в особенном свете увидим:

Все главные городские доминанты: Выборгский замок, Рогатую крепость и древние башни

Построенные финскими архитекторами дома старинных гильдий в стиле северного модерна и белого функционализма

Художественную галерею и ремесленные мастерские

Здание Старой Ратуши, где вы узнаете, как была собрана богатейшая коллекция местного музея

Тихие безлюдные улочки, которые хранят атмосферу Средневековья

Я расскажу вам:

о том, как менялся Выборг в течение своей долгой истории

как он многократно переходил «из рук в руки»

каким был шведский средневековый Выборг

каким он стал в многонациональной Российской империи и в составе Великого княжества Финляндского

А ещё вы узнаете:

о Северной войне и её влиянии на развитие города

кто разрушил кафедральный собор

что было на месте знаменитого ресторана «Эспиля»

почему Екатерина II останавливалась в городе именно в доме купца Векрута

Также мы поговорим:

об уникальной природе Карельского перешейка

знаменательных людях, живших в этом городе

менталитете и культурных особенностях местного населения

о великих художниках, работавших в Выборге

славных творческих традициях прошлого

Если появится желание, я помогу вам сохранить воспоминания о прогулке в форме зарисовок или этюдов. Выборг — настоящая Мекка для художников, и на пленэре я расскажу, кто и как писал город с натуры.

Организационные детали

Возьмите с собой блокнот для зарисовок, если будет желание.