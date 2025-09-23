Мои заказы

Романтическое знакомство с вечерним Выборгом в компании художника

Вечерний Выборг раскрывает свои тайны на прогулке с художником. Откройте для себя город в новом свете и узнайте его историю
Вечерний Выборг - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу шведского Средневековья и Великого княжества Финляндского. На экскурсии вы увидите Выборгский замок, Рогатую крепость и старинные башни. Узнаете о великих художниках,
читать дальше

изобразивших город, и о том, как он менялся на протяжении веков. Прогулка по тихим улочкам и посещение художественной галереи оставят незабываемые впечатления. Это идеальный способ сохранить воспоминания о городе в зарисовках

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Вечерняя атмосфера Выборга
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🖼️ Художественная галерея
  • 🗺️ Уникальные рассказы о городе
  • 🖌️ Возможность пленэра
Романтическое знакомство с вечерним Выборгом в компании художника© Владимир
Романтическое знакомство с вечерним Выборгом в компании художника© Владимир
Романтическое знакомство с вечерним Выборгом в компании художника© Владимир
Ближайшие даты:
9
ноя12
ноя13
ноя16
ноя17
ноя21
ноя24
ноя
Время начала: 21:00

Что можно увидеть

  • Выборгский замок
  • Рогатая крепость
  • Старая Ратуша
  • Художественная галерея

Описание экскурсии

На прогулке по Выборгу в вечерних сумерках мы в особенном свете увидим:

  • Все главные городские доминанты: Выборгский замок, Рогатую крепость и древние башни
  • Построенные финскими архитекторами дома старинных гильдий в стиле северного модерна и белого функционализма
  • Художественную галерею и ремесленные мастерские
  • Здание Старой Ратуши, где вы узнаете, как была собрана богатейшая коллекция местного музея
  • Тихие безлюдные улочки, которые хранят атмосферу Средневековья

Я расскажу вам:

  • о том, как менялся Выборг в течение своей долгой истории
  • как он многократно переходил «из рук в руки»
  • каким был шведский средневековый Выборг
  • каким он стал в многонациональной Российской империи и в составе Великого княжества Финляндского

А ещё вы узнаете:

  • о Северной войне и её влиянии на развитие города
  • кто разрушил кафедральный собор
  • что было на месте знаменитого ресторана «Эспиля»
  • почему Екатерина II останавливалась в городе именно в доме купца Векрута

Также мы поговорим:

  • об уникальной природе Карельского перешейка
  • знаменательных людях, живших в этом городе
  • менталитете и культурных особенностях местного населения
  • о великих художниках, работавших в Выборге
  • славных творческих традициях прошлого

Если появится желание, я помогу вам сохранить воспоминания о прогулке в форме зарисовок или этюдов. Выборг — настоящая Мекка для художников, и на пленэре я расскажу, кто и как писал город с натуры.

Организационные детали

Возьмите с собой блокнот для зарисовок, если будет желание.

ежедневно в 21:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Пенсионеры2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Выборге
Провёл экскурсии для 1521 туриста
Меня зовут Владимир, я коренной житель Выборга. Искусствовед, преподаватель, художник и эксперт Министерства культуры. Провожу экскурсии с 2004 года. Свободно говорю на финском языке, снимаюсь в фильмах в эпизодических ролях и как актер массовых сцен, постоянно повышаю профессиональный уровень. Люблю общаться с заинтересованными людьми с чувством юмора, знакомить с родным городом, показывать нестандартные места, интересных людей, памятники истории и природы.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анна
Анна
23 сен 2025
Экскурсия получилась интересной, содержательной. Владимир обращал внимание на яркие акценты и детали архитектуры, отвечал на вопросы, поделился рассказом об истории Выборга. Мне было очень интересно, потом я еще возвращалась во многие места, Владимир подсказал, какие интересные с точки зрения архитектуры здания надо посмотреть. Большая благодарность Владимиру, что рассказал и показал много интересных мест в городе, влюбил в красивый интересный Выборг.
Н
Наталья
27 мая 2025
Благодарю Владимира за увлекательную прогулку по вечернему Выборгу, за такое количество новых интересных исторических фактов! Это не первая моя экскурсия и посещение Выборга. Есть с чем сравнить.
Владимир прирожденный оратор!
читать дальше

Красивая четкая речь не требующая микрофона не оставляла равнодушным ни кого. Пара молодых туристов была покорена формой и содержанием и присоединилась к нашей экскурсии!
P. S. Вечером город выглядит еще более загадочно в своей сдержанной средневековой красоте.

Благодарю Владимира за увлекательную прогулку по вечернему Выборгу, за такое количество новых интересных исторических фактов! ЭтоБлагодарю Владимира за увлекательную прогулку по вечернему Выборгу, за такое количество новых интересных исторических фактов! ЭтоБлагодарю Владимира за увлекательную прогулку по вечернему Выборгу, за такое количество новых интересных исторических фактов! ЭтоБлагодарю Владимира за увлекательную прогулку по вечернему Выборгу, за такое количество новых интересных исторических фактов! Это

Входит в следующие категории Выборга

Похожие экскурсии из Выборга

По удивительному парку Монрепо на иммерсивной экскурсии-спектакле
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По удивительному парку Монрепо
Погрузитесь в атмосферу прошлого, прогуливаясь по парку Монрепо. Уникальные истории и живописные виды ждут вас на каждом шагу
Начало: У парка Монрепо
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Выборг в компании художника
Пешая
2.5 часа
159 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Выборг в компании художника
Путешествие по Выборгу с художником откроет перед вами средневековые замки, старинные башни и тайны улиц. Уникальный опыт ждет вас
Начало: У вокзала
12 ноя в 08:30
13 ноя в 08:30
4200 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
Пешая
2 часа
210 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Выборге