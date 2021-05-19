Полезная информация о Якутске
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Где находится Якутск на карте
Якутск
Популярные экскурсии в Якутске
5
5 отзывов
2480
₽
за чел.
«Прожить» историю старинного города от основания до наших дней и увидеть его самые интересные места
5
2 отзыва
2500
₽
за чел.
Пройти по следам бывавших в Якутске знаменитых ученых, писателей, ссыльных
2400
₽
за чел.
Знакомство с животными и особенностями производства продуктов на сельскохозяйственной ферме и пасеке