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Полезная информация о Якутске

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Местное время в Якутске
04:5345
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЯкутск
По-английскиYakutsk
Столица регионаЯкутск является столицей региона
Население города235 600 чел.
АэропортЯкутск YKS
Часовой поясAsia/Yakutsk
Средняя высота126 м. от уровня моря

Где находится Якутск на карте

Якутск фото города
Якутск

Популярные экскурсии в Якутске

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