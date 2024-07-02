Индивидуальная
до 1 чел.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Путешествие начинается в буковом лесу у подножия Чатыр-Дага. Вас ждут фантастические деревья и прогулка по секвойям. Подъем на плато с видами на Ангар-Бурун
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
11 250 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 мая в 09:00
12 мая в 09:00
20 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Сказки старого Симеиза: индивидуальная экскурсия по Ялте
Погрузитесь в атмосферу старинного Симеиза, узнайте его историю, легенды и архитектуру. Прогулка по улочкам среди дачных садов и вилл
Начало: Ул. Советская, д. 7Д, пос. Симеиз
3 мая в 19:00
5 мая в 09:00
7200 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана2 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод очень грамотная, интересно приподносит информацию! Легка и доброжелательна в общении! За один день посмотрели столько достопримечательностей Крыма! Однозначно экскурсию и экскурсовода Елену рекомендую! 👍
- ДДарья27 июня 2024Родители попросили забронировать интересную экскурсию в Ялте. Взяла у Елены «Ялта за 1 день» и неделю до экскурсию думала, что
- ЛЛия3 июня 2024Я местная, но ни из-за отсутствия транспорта нигде в Ялте не была. И вот на свой День Рождения я устроила себе самый классный день – взяла экскурсию у Елены и не прогадала. Экскурсия насыщенная и интересная
- ДДарья24 октября 2023В Бахчисарай: «Восточная сказка»Обязательно вернемся снова! Однажды, одна семья приехала из Питера в Ялту на 2 дня. Они долго думали строить ли маршруты по
- ААндрей12 августа 2023В Бахчисарай: «Восточная сказка»Дмитрий Поликарпов покажет Крым, каким его не увидеть с проторенных туристических троп! Думаю, что наиболее полно, подробно и с любовью
- ООлег6 августа 2023В Бахчисарай: «Восточная сказка»Дмитрий самый лучший гид Крыма. Человек, который родился тут и знает каждый камень почти в прямом смысле. Он так завлекает
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Зоопарк «Сказка»»
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