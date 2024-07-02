Зоопарк «Сказка» – экскурсии в Ялте

Найдено 3 экскурсии в категории «Зоопарк «Сказка»» в Ялте, цены от 7200 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Путешествие начинается в буковом лесу у подножия Чатыр-Дага. Вас ждут фантастические деревья и прогулка по секвойям. Подъем на плато с видами на Ангар-Бурун
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
11 250 ₽ за экскурсию
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 мая в 09:00
12 мая в 09:00
20 000 ₽ за экскурсию
Сказки старого Симеиза
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Сказки старого Симеиза: индивидуальная экскурсия по Ялте
Погрузитесь в атмосферу старинного Симеиза, узнайте его историю, легенды и архитектуру. Прогулка по улочкам среди дачных садов и вилл
Начало: Ул. Советская, д. 7Д, пос. Симеиз
3 мая в 19:00
5 мая в 09:00
7200 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    2 июля 2024
    Главные достопримечательности Ялты за 1 день
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод очень грамотная, интересно приподносит информацию! Легка и доброжелательна в общении! За один день посмотрели столько достопримечательностей Крыма! Однозначно экскурсию и экскурсовода Елену рекомендую! 👍
  • Д
    Дарья
    27 июня 2024
    Главные достопримечательности Ялты за 1 день
    Родители попросили забронировать интересную экскурсию в Ялте. Взяла у Елены «Ялта за 1 день» и неделю до экскурсию думала, что
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    наверно родители не выдержат целый день. Так Елена их так увлекла, что родители до сих пор говорят: «А помнишь Елена говорила…» Очень понравилась Елена, красивая, умная, отличный водитель!

  • Л
    Лия
    3 июня 2024
    Главные достопримечательности Ялты за 1 день
    Я местная, но ни из-за отсутствия транспорта нигде в Ялте не была. И вот на свой День Рождения я устроила себе самый классный день – взяла экскурсию у Елены и не прогадала. Экскурсия насыщенная и интересная
  • Д
    Дарья
    24 октября 2023
    В Бахчисарай: «Восточная сказка»
    Обязательно вернемся снова! Однажды, одна семья приехала из Питера в Ялту на 2 дня. Они долго думали строить ли маршруты по
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    яндекс картам и таскать детей по непонятным локациям, музеям, паркам или довериться гиду, страничка которого пестрит шикарными видами. Дима, Даша, Тёма и Сёма написали запрос гиду Дмитрию и буквально через 20 минут им был предложен уникальный маршрут с учётом всех пожеланий по всему побережью (наряду с достопримечательностями, у семьи была мечта, кому-то простая, а городским жителям нереальная - увидеть крымских коров и козочек). Рано утром Дима забрал из точки А путешественников на своём верном, удобном, железном коне, и провел очень очень интересную экскурсию, с юмором, с чувством, с расстановкой. Когда семья проголодалась, Дима завёз ребят отобедать и теперь тот обед остался в наших сердечках навсегда. Вечером, уставших, довольных, заряжённых эмоциями и интересными историями, Дима привез в начальную точку. Всем рекомендуем и сами обязательно ещё запланируем экскурсию. ДИМА, СПАСИБО Вам большое за Вашу работу! Мальчишки всем рассказывают, какие крутые пацаны живут в Крыме:)))

  • А
    Андрей
    12 августа 2023
    В Бахчисарай: «Восточная сказка»
    Дмитрий Поликарпов покажет Крым, каким его не увидеть с проторенных туристических троп! Думаю, что наиболее полно, подробно и с любовью
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    о Крыме может рассказать только человек, который родился и вырос здесь! Дмитрий Поликарпов-гид, который покажет Крым, какой не увидеть, проходя по проторенным туристическим маршрутам. Было всего три дня. Хотелось увидеть и почувствовать красоту природы Крыма:""надышаться"" ветрами и""насытиться"" горами и""напиться"" морем. Дмитрий составил маршруты путешествия, которые корректировались, учитывая погодные условия и особенности местности. Перемещение в комфортном автомобиле было приятным. По ухабистым труднопроходимым дорогам перемещались на джипе. Дмитрий показал потрясающие своим величием горы, красивые тихие озера, очищающие водопады. Неожиданно приятно порадовали цветы на 8 марта! Что свидетельствует о внимательном отношении Дмитрия к туристам, с которыми он работает. Дмитрий опытный, знающий свое дело гид, интересно и увлекательно рассказывающий о природе и истории Крыма.

  • О
    Олег
    6 августа 2023
    В Бахчисарай: «Восточная сказка»
    Дмитрий самый лучший гид Крыма. Человек, который родился тут и знает каждый камень почти в прямом смысле. Он так завлекает
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    вас в истории и красоты, что хочется, чтобы экскурсия не заканчивалась. В этом году два дня с ним путешествовали и по суше и по морю, мы под большим впечатлением. Отдельно хочется сказать, что дети от него в восторге, это немаловажно для путешествующих с детьми. Будем дружить с ним и вернемся еще не раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Зоопарк «Сказка»»

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  1. Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
  2. Главные достопримечательности Ялты за 1 день
  3. Сказки старого Симеиза
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Тропа Голицына
  4. Ласточкино гнездо
  5. Воронцовский дворец
  6. Никитский ботанический сад
  7. Водопад Учан-Су
  8. Массандровский дворец
  9. Винзавод «Массандра»
  10. Дворец Харакс
Сколько стоит экскурсия по Ялте в мае 2025
Сейчас в Ялте в категории "Зоопарк «Сказка»" можно забронировать 3 экскурсии от 7200 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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