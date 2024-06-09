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Вы увидите знаковые постройки с роскошным керамическим декором и рассмотрите терракотовые, муравлёные, многоцветные изразцы и фирменную ярославскую вертикальную строчку. Узнаете об истоках, иноземных и столичных влияниях.



Я расскажу о заказчиках дорогущего декора и помогу расшифровать изразцовые послания, а вы собственноручно сделаете глиняный изразец.