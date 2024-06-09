Вы увидите знаковые постройки с роскошным керамическим декором и рассмотрите терракотовые, муравлёные, многоцветные изразцы и фирменную ярославскую вертикальную строчку. Узнаете об истоках, иноземных и столичных влияниях.
Я расскажу о заказчиках дорогущего декора и помогу расшифровать изразцовые послания, а вы собственноручно сделаете глиняный изразец.
Я расскажу о заказчиках дорогущего декора и помогу расшифровать изразцовые послания, а вы собственноручно сделаете глиняный изразец.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Вы познакомитесь с изразцами шедевральных памятников Ярославля 17–21 веков, среди которых:
- Церковь Рождества Христова с редчайшей изразцовой летописью
- Спасо-Афанасиевский монастырь с кентаврами, грифами и всадниками на скромных терракотовых плитках
- Храм Ильи Пророка с белокаменными и керамическими птицами и зверями
- Гостиница «Бристоль» — один из лучших образцов провинциального модерна с новаторскими керамическими фризами
- Церковь Михаила Архангела с калейдоскопом сюжетных изразцов
- Успенский собор с «павлиньим оком» и уникальными изразцовыми иконами
- Церковь Богоявления — фантастический, звучный и сказочно нарядный храм с гирляндами изразцов
Вы услышите, как в Ярославле хранили верность изразцу, узнаете технологию изготовления и примете участие в мастер-классе по созданию глиняной плиточки.
Организационные детали
- Все достопримечательности осматриваем снаружи, но по желанию можно посетить храм Ильи Пророка (входные билеты — от 120 до 170 руб. /чел., открыт с 1 мая по 1 октября)
- По запросу на вашем транспорте можем осмотреть храмы Иоанна Златоуста в Коровниках и Иоанна Предтечи в Толчково (дополнительное время — в пределах 1 часа)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кедрова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 2719 туристов
Люблю родной Ярославль, любознательных путешественников, необычные маршруты, нестандартные решения, профессионализм. Историк, аттестованный гид по Ярославлю, внештатный экскурсовод Ярославского музея-заповедника и Ярославского художественного музея. До встречи в тысячелетнем городе!Задать вопрос
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