Экскурсия-квест по Ярославлю «Племя Меря, медведи и клады Ярославля»

Трогать, искать, играть, пробовать на вкус и смеяться, пока история оживает на улицах и в старых храмах
Экскурсия-квест по Ярославлю «Племя Меря, медведи и клады Ярославля»
Экскурсия-квест по Ярославлю «Племя Меря, медведи и клады Ярославля»
Экскурсия-квест по Ярославлю «Племя Меря, медведи и клады Ярославля»

Что вы увидите

Красную площадь и Пожарную башню
Красную площадь и Пожарную башнюОсмотр с остановкой
Церкви Благовещения и Вознесения Господня
Церкви Благовещения и Вознесения ГосподняОсмотр с остановкой
Набережная Волги
Набережная ВолгиОсмотр с остановкой
Церковь Рождества Христова и Рождественский сад
Церковь Рождества Христова и Рождественский садОсмотр с остановкой
Церковь Николы Надеяна
Церковь Николы НадеянаОсмотр с остановкой

Описание квеста

Это не экскурсия, где нужно просто слушать. Будем искать настоящие клады! Для того, чтоб узнать где они спрятаны, мы будем разгадывать загадки, играть в «Верю — не верю», искать следы медведей и по пути выяснять, почему Ярославль стал городом церквей, купцов и медведей, а ещё театральной столицей. Мы узнаем тайны исчезнувшего племени Меря, и, если повезёт, даже увидим его секретного представителя. Поймем, почему в 17 веке Ярославль был самым богатым городом на Волге и увидим следы этого времени.

По дороге нас ждут не только истории, но и живое действие: будем трогать, пробовать на вкус, искать, играть и смеяться, чтобы история Ярославля вдруг стала настоящей — понятной, близкой и увлекательной для всей семьи.

По пути увидим:

  • Красную площадь и Пожарную башню
  • Церкви Благовещения и Вознесения Господня
  • Набережную Волги
  • Церковь Рождества Христова и Рождественский сад
  • Церковь Николы Надеяна

А в финале, найдём клад купцов с золотыми монетами и клад с украшениями затерянного племени Меря. Но, возможно, главное сокровище этого приключения окажется совсем не золотом.

Кому подойдёт

  • Подойдет взрослым, подросткам и детям. Всем, кто любит смеяться, играть, отгадывать и быть победителем

Место встречи

🚩Начало: г. Ярославль, Волжский бульвар со стороны Красной площади
Как найти. 57.631707,39.888839
Место встречи

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Стоимость квеста

ТарифСтоимость
До 10 человек5000 ₽
Каждый человек сверх 10 — доплата 700 ₽ за человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Кривоносова Анна
Кривоносова Анна — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Коренной житель Ярославля в 7м поколении, автор и организатор квестов, экскурсий, праздников для детей в взрослых. Квесты и история Ярославля - моя любовь и у меня получилось их объединить в проекте "Экскурсии квесты" старого города.

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