Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Описание квеста

Это не экскурсия, где нужно просто слушать. Будем искать настоящие клады! Для того, чтоб узнать где они спрятаны, мы будем разгадывать загадки, играть в «Верю — не верю», искать следы медведей и по пути выяснять, почему Ярославль стал городом церквей, купцов и медведей, а ещё театральной столицей. Мы узнаем тайны исчезнувшего племени Меря, и, если повезёт, даже увидим его секретного представителя. Поймем, почему в 17 веке Ярославль был самым богатым городом на Волге и увидим следы этого времени.

По дороге нас ждут не только истории, но и живое действие: будем трогать, пробовать на вкус, искать, играть и смеяться, чтобы история Ярославля вдруг стала настоящей — понятной, близкой и увлекательной для всей семьи.

По пути увидим:

Красную площадь и Пожарную башню

Церкви Благовещения и Вознесения Господня

Набережную Волги

Церковь Рождества Христова и Рождественский сад

Церковь Николы Надеяна

А в финале, найдём клад купцов с золотыми монетами и клад с украшениями затерянного племени Меря. Но, возможно, главное сокровище этого приключения окажется совсем не золотом.

Кому подойдёт