Замок химических королей, родина А.М. Опекушина и Некрасовские места

Замок химических королей, родина А
По Луговому тракту через Аббакумцево, Грешнево и Рыбницы поедем в п. Красный Профинтерн, в замок купцов — химических королей Понизовкиных. В поездке осмотрим школу, построенную на средства поэта Некрасова, захоронения его родных, остатки от былой усадьбы Грешнево, лепную школу — ныне музей А. М. Опекушина и церковь в Рыбницах, посетим настоящий замок!
Замок химических королей, родина А.М. Опекушина и Некрасовские места
Замок химических королей, родина А.М. Опекушина и Некрасовские места
Замок химических королей, родина А.М. Опекушина и Некрасовские места
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Путешествие по Луговому тракту

Мы отправимся в увлекательное путешествие по Луговому тракту, проходящему через живописные места, такие как Аббакумцево, Грешнево и Рыбницы. Наша конечная цель — поселок Красный Профинтерн, где находится замечательный замок купцов, известных как химические короли Понизовкины.

Что мы увидим в пути

Во время поездки у нас будет возможность посетить множество интересных мест:

  • Школу, построенную на средства поэта Некрасова;
  • Захоронения его родных;
  • Остатки усадьбы Грешнево;
  • Лепную школу, ныне музей А. М. Опекушина;
  • Церковь в Рыбницах;
  • И, конечно, сам замок!

Замок купцов Понизовкиных

Замок, построенный в 1912 году неизвестным, но талантливым архитектором, находится на берегу Волги. Его необычная архитектура не оставляет равнодушными всех, кто сюда приезжает. Это место вдохновляет и поражает воображение, создавая атмосферу загадки и истории.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, чтобы открыть для себя новые горизонты и насладиться красотой нашей родины!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)2 500 ₽
Детский (0-11)2 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок купцов Понизовкиных
  • Музей А.М. Опекушина и церковь в Рыбницах
  • Школу, построенную на средства поэта Некрасова
  • Захоронения родных Некрасова
  • Остатки от былой усадьбы Грешнево
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Билеты в замок
  • Экскурсия по замку
  • Небольшое угощение с чаем
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Волжская набережная у памятника Некрасову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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