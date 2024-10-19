По Луговому тракту через Аббакумцево, Грешнево и Рыбницы поедем в п. Красный Профинтерн, в замок купцов — химических королей Понизовкиных. В поездке осмотрим школу, построенную на средства поэта Некрасова, захоронения его родных, остатки от былой усадьбы Грешнево, лепную школу — ныне музей А. М. Опекушина и церковь в Рыбницах, посетим настоящий замок!

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Описание экскурсии

Путешествие по Луговому тракту

Мы отправимся в увлекательное путешествие по Луговому тракту, проходящему через живописные места, такие как Аббакумцево, Грешнево и Рыбницы. Наша конечная цель — поселок Красный Профинтерн, где находится замечательный замок купцов, известных как химические короли Понизовкины.

Что мы увидим в пути

Во время поездки у нас будет возможность посетить множество интересных мест:

Школу, построенную на средства поэта Некрасова;

Захоронения его родных;

Остатки усадьбы Грешнево;

Лепную школу, ныне музей А. М. Опекушина;

Церковь в Рыбницах;

И, конечно, сам замок!

Замок купцов Понизовкиных

Замок, построенный в 1912 году неизвестным, но талантливым архитектором, находится на берегу Волги. Его необычная архитектура не оставляет равнодушными всех, кто сюда приезжает. Это место вдохновляет и поражает воображение, создавая атмосферу загадки и истории.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, чтобы открыть для себя новые горизонты и насладиться красотой нашей родины!