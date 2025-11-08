История Ярославля оживает на квест-экскурсии, где участники узнают о чеканке ярославской копейки, средневековых башнях и древних храмах. Прогулка по историческому центру города станет соревнованием в поиске истины и проверкой эрудиции. Активные участники могут рассчитывать на ярославские сувениры.
Квест предлагает уникальную возможность взглянуть на город с необычной точки зрения, изучая места, где процветала торговля и чеканились монеты
Квест предлагает уникальную возможность взглянуть на город с необычной точки зрения, изучая места, где процветала торговля и чеканились монеты
6 причин купить этот квест
- 🏛 Уникальные исторические объекты
- 💰 История денег в Ярославле
- 🎯 Интерактивные задания
- 🎁 Призы и сувениры
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Новые знания о городе
Что можно увидеть
- Городской торг
- Монетный двор
- Волжские торговые пристани
- Средневековые башни
- Древние храмы
- Старинные усадьбы
Описание квеста
- Объекты, связанные с чеканкой легендарной ярославской копейки — копейки ополчения Минина и Пожарского
- Места, где некогда существовали городской торг, монетный двор и волжские торговые пристани
- Средневековые башни — места сбора налогов и пошлин
- Древние храмы, которые возводились в Ярославле на деньги местных благотворителей
- Старинные усадьбы, принадлежавшие ярославским дворянам, богатым купцам и промышленникам
- Современные памятники архитектуры — мы выясним, за чей счёт они построены
Последовательно решая несложные, но интересные задания, вы узнаете:
- Как жили и где селились богатые ярославские купцы
- Зачем тратили целое состояние на возведение церквей и обустройство набережной
- За что взимали таможенные пошлины
- Где и чем торговали ремесленники
- И многое другое!
Организационные детали
Активные участники и победители в качестве приза получат ярославские сувениры. При желании и достаточном количестве человек в группе мы устроим командные соревнования.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 16 лет включительно
|1200 ₽
|Дети до 6 лет включительно
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Историко-архитектурный музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 79 туристов
Меня зовут Светлана, я журналист, член «Союза журналистов РФ», и аттестованный гид по Ярославлю. И я готова познакомить вас с этим древним и прекрасным городом, а также поделиться своими тёплыми
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ю
Юлия
8 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась!
Светлана, спасибо за очень располагающую и добрую атмосферу, интересные факты о городе, было увлекательно и любопытно. Здорово, что вы поддерживаете диалог и задаете вопросы - это не дает скучать и мотивирует думать и лучше запомнить услышанное ☺️ (ведь часто информация быстро забывается).
Хочется вернуться в Ярославль еще раз, летом 🫶
Светлана, спасибо за очень располагающую и добрую атмосферу, интересные факты о городе, было увлекательно и любопытно. Здорово, что вы поддерживаете диалог и задаете вопросы - это не дает скучать и мотивирует думать и лучше запомнить услышанное ☺️ (ведь часто информация быстро забывается).
Хочется вернуться в Ярославль еще раз, летом 🫶
Екатерина
28 авг 2025
Спасибо Светлане 🙏
Экскурсия раскрыла город под необычным углом, формат квеста включил соревновательный дух, 2 часа прогулки пролетели на одном дыхании. От души рекомендую!
Экскурсия раскрыла город под необычным углом, формат квеста включил соревновательный дух, 2 часа прогулки пролетели на одном дыхании. От души рекомендую!
Ю
Юлия
26 июл 2025
Доброго дня всем! Однозначно рекомендую экскурсовода Светлану! Доступно,живо,очень интересно! Любовь к своему родному городу передала и нам! В Ярославле второй раз. Историю города чуть чуть знали,Светлана открыла нам новые факты,вдохновила на последующие посещения. С другими темами экскурсий теперь только к ней! Если бы можно было поставить 10 * я бы поставила. Спасибо ей огромное за незабываемые два с небольшим часа!
Юлия
17 июл 2025
Слов нет - полный восторг!!!!
Это лучшая экскурсия, на которой я была. Светлана настолько структурировано и интересно подаёт материал, что бОльшая часть информации укладывается в голове на ровне полочки. Мне очень
Это лучшая экскурсия, на которой я была. Светлана настолько структурировано и интересно подаёт материал, что бОльшая часть информации укладывается в голове на ровне полочки. Мне очень
Е
Елена
13 июл 2025
Светлана - удивительный экскурсовод. Умная, чуткая, внимательная. Про Ярославль знает всё! И гордится им. Задает вопросы, интересно было всем: и детям 8 и 10 лет, и родителям. Спасибо за памятный подарок! Всё время было тепло и каждый был в поле внимания экскурсовода. Приедем еще и обратимся за экскурсией 💖💖💖
Б
Бондаренко
12 июл 2025
Прекрасная экскурсия. Было интересно и детям, и взрослым. Великолепная, грамотная русская речь Светланы, доброжелательность, готовность ответить на любые вопросы, прекрасное знание истории города! Впечатлены и благодарны за 2 часа погружения, не только в историю Ярославля. Советуем всем, не пожалеете!!!
О
Ольга
16 июн 2025
Для меня замечательный город Ярославль открылся с новой стороны, благодаря прекраснейшему гиду Светлане! Очень приятная, образованная, душевная и милая! Группа была небольшая, разновозрастная, в том и числе и дети. Но она смогла всех объединить в команду кладоискателей, которая с удовольствием разгадывал различные загадки)))) Огромное спасибо!! Всем рекомендую))
Анастасия
12 июн 2025
Светлана прекрасно провела экскурсию ❤️очень познавательно и интересно в формате квеста!
А
Арина
7 июн 2025
Огромное везение, что наше знакомство с Ярославлем произошло через экскурсию со Светланой. Всю прогулку Светлана с любовью, доброжелательностью и заботой рассказывала нам о городе, отвечала на все вопросы. От души рекомендую.
Татьяна
10 мая 2025
Были на экскурсии 10 мая. Светлана - замечательный экскурсовод, очень интересно и доступно рассказала нам исторические факты о Ярославле) Проведенное время пролетело незаметно. Экскурсия была в необычном ключе, с каверзными вопросами, с иллюстрациями и необычными историями. Рекомендую
Анна
9 мая 2025
Мы остались довольны, хотя это скорее экскурсия, а не квест все-таки… А так,конечно, интересно, нестандартный подход - познакомится с историей города через историю денег и все, что с этим связано. Рекомендуем и благодарим за экскурсию!
Анастасия
9 мая 2025
🙏 Светлана, спасибо большое за экскурсию, было безумно интересно - и маршрут, и истории, и бесконечная вовлечённость и любовь Светланы к своему городу. Всем рекомендуем!!! Когда вернемся в Ярославль - обязательно встретимся вновь ❤️
А
Анастасия
3 мая 2025
Открыла для себя Ярославль с новой стороны благодаря этой необычной экскурсии. Светлана - талантливый рассказчик. Поверьте, будет интересно и взрослым, и детям. Побывала в знаковых местах города, узнала интересные факты из истории денег. Ярославль - красивейший город! Каждое здание в исторической части стоит отдельного рассказа. Обязательно приедем сюда еще раз.
К
Кирилл
3 мая 2025
2 часа пролетели не заметно! Светлана очень интересный и приятный рассказчик, организовавшая экскурсию так, что было интересно и детям и взрослым! Будем рекомендовать своим друзьям и с удовольствием воспользуемся ее услугами при последующих посещениях Ярославля!
И
Иван
29 апр 2025
Все понравилось. Сам город, экскурсия, рассказ экскурсовода. Мои рекомендации именно квеста, не скучно и познавательно.
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Квест
до 7 чел.
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Приглашаются дети и родители на увлекательный квест по Ярославлю. Решайте ребусы, изучайте историю и получайте сладкие призы! 🎈
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 16:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 4 чел.
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Вас ждёт увлекательное путешествие по секретным улочкам Ярославля, где старинные предсказания помогут найти зашифрованные артефакты
Начало: На Революционном проезде
Сегодня в 10:00
25 ноя в 10:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 7 чел.
От легенды к истории: квест в Ярославле
Погрузитесь в историю Ярославля без учебников! Квест-экскурсия для детей и взрослых: легенды, загадки и сладкие призы ждут вас
Начало: У часовни Казанской иконы Божией Матери
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.