Ю Юлия Экскурсия очень понравилась!

Светлана, спасибо за очень располагающую и добрую атмосферу, интересные факты о городе, было увлекательно и любопытно. Здорово, что вы поддерживаете диалог и задаете вопросы - это не дает скучать и мотивирует думать и лучше запомнить услышанное ☺️ (ведь часто информация быстро забывается).

Хочется вернуться в Ярославль еще раз, летом 🫶

Екатерина Спасибо Светлане 🙏

Экскурсия раскрыла город под необычным углом, формат квеста включил соревновательный дух, 2 часа прогулки пролетели на одном дыхании. От души рекомендую!

Ю Юлия Доброго дня всем! Однозначно рекомендую экскурсовода Светлану! Доступно,живо,очень интересно! Любовь к своему родному городу передала и нам! В Ярославле второй раз. Историю города чуть чуть знали,Светлана открыла нам новые факты,вдохновила на последующие посещения. С другими темами экскурсий теперь только к ней! Если бы можно было поставить 10 * я бы поставила. Спасибо ей огромное за незабываемые два с небольшим часа!

Юлия

Это лучшая экскурсия, на которой я была. Светлана настолько структурировано и интересно подаёт материал, что бОльшая часть информации укладывается в голове на ровне полочки. Мне очень читать дальше понравился именно стиль подачи материала. Она не только говорит про следствие какого-то события, а рассказывает почему именно так произошло. В качестве примера про генеральный план застройки города. На другой обзорной экскурсии нам просто сказали, что в связи с генеральным планом тут построили это, а тут это. Светлана же рассказала, откуда взялся этот генеральный план. Что Екатерина увидела, что такой важный город и застроен абы как и только после этого появился генеральный план застройки. Сразу становятся понятны причинно-следственные связи.



Ещё видно, что Светлана настолько любит город и историю и с такой любовью доносит всю информацию, что не влюбиться в город просто невозможно. Очень понравилось, что экскурсия была не просто обзорная, а каждая история была так или иначе связана с деньгами. Будет интересно как детям, так и взрослым. Даже если ещё ничего не знаете о городе, Она дополнительно расскажет то, что будет вас интересовать. Глубочайшие знания материала. Отвечает на абсолютно любые вопросы. Мы были в сильную жару, так вот все остановки выбирались так, чтобы остановиться в тени и не жариться на солнце. А ещё в конце экскурсии Светлана подарила нам памятную монетку, что было очень приятно и неожиданно. Слов нет - полный восторг!!!!

Е Елена Светлана - удивительный экскурсовод. Умная, чуткая, внимательная. Про Ярославль знает всё! И гордится им. Задает вопросы, интересно было всем: и детям 8 и 10 лет, и родителям. Спасибо за памятный подарок! Всё время было тепло и каждый был в поле внимания экскурсовода. Приедем еще и обратимся за экскурсией 💖💖💖

Б Бондаренко Прекрасная экскурсия. Было интересно и детям, и взрослым. Великолепная, грамотная русская речь Светланы, доброжелательность, готовность ответить на любые вопросы, прекрасное знание истории города! Впечатлены и благодарны за 2 часа погружения, не только в историю Ярославля. Советуем всем, не пожалеете!!!

О Ольга Для меня замечательный город Ярославль открылся с новой стороны, благодаря прекраснейшему гиду Светлане! Очень приятная, образованная, душевная и милая! Группа была небольшая, разновозрастная, в том и числе и дети. Но она смогла всех объединить в команду кладоискателей, которая с удовольствием разгадывал различные загадки)))) Огромное спасибо!! Всем рекомендую))

Анастасия Светлана прекрасно провела экскурсию ❤️очень познавательно и интересно в формате квеста!

А Арина Огромное везение, что наше знакомство с Ярославлем произошло через экскурсию со Светланой. Всю прогулку Светлана с любовью, доброжелательностью и заботой рассказывала нам о городе, отвечала на все вопросы. От души рекомендую.

Татьяна Были на экскурсии 10 мая. Светлана - замечательный экскурсовод, очень интересно и доступно рассказала нам исторические факты о Ярославле) Проведенное время пролетело незаметно. Экскурсия была в необычном ключе, с каверзными вопросами, с иллюстрациями и необычными историями. Рекомендую

Анна Мы остались довольны, хотя это скорее экскурсия, а не квест все-таки… А так,конечно, интересно, нестандартный подход - познакомится с историей города через историю денег и все, что с этим связано. Рекомендуем и благодарим за экскурсию!

Анастасия 🙏 Светлана, спасибо большое за экскурсию, было безумно интересно - и маршрут, и истории, и бесконечная вовлечённость и любовь Светланы к своему городу. Всем рекомендуем!!! Когда вернемся в Ярославль - обязательно встретимся вновь ❤️

А Анастасия Открыла для себя Ярославль с новой стороны благодаря этой необычной экскурсии. Светлана - талантливый рассказчик. Поверьте, будет интересно и взрослым, и детям. Побывала в знаковых местах города, узнала интересные факты из истории денег. Ярославль - красивейший город! Каждое здание в исторической части стоит отдельного рассказа. Обязательно приедем сюда еще раз.

К Кирилл 2 часа пролетели не заметно! Светлана очень интересный и приятный рассказчик, организовавшая экскурсию так, что было интересно и детям и взрослым! Будем рекомендовать своим друзьям и с удовольствием воспользуемся ее услугами при последующих посещениях Ярославля!