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Красоты Ярославля

ЯрославМудрый
ЯрославМудрый – Гид из Ярославля
Приглашаем на пешеходную экскурсию ⛳ по знаковым местам города Ярославль, с посещением бывшего Спасского монастыря и осмотра города со звонницы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 300 ₽ за экскурсию

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Красоты Ярославля
Красоты Ярославля

Что вы увидите

  • Волжская и Которосльная набережные
  • Парки и площади города
  • Стрелка
  • Успенский кафедральный собор
  • Церковь Ильи Пророка и другие ярославские храмы
  • Памятники Ярославу Мудрому, Федору Волкову и Н. А. Некрасову
  • Ярославский музей-заповедник

Что вас ожидает:

  • Встреча с гидом;
  • Прогулка по Волжской и Которосльной набережным, паркам и площадям Ярославля. По ходу прогулки, вы познакомитесь с его 1000-летней историей;
  • Вы побываете на Стрелке, увидите Успенский кафедральный собор, церковь ⛪ Ильи Пророка и другие ярославские храмы;
  • Ознакомитесь с памятниками Ярославу Мудрому, Федору Волкову, Н. А. Некрасову;
  • Узнаете увлекательные истории 📖 из прошлой и современной жизни города и насладитесь его уникальной архитектурой;

• Кроме это, в экскурсионной программе идёт посещение территории Музея-Заповедника (бывшего Спасского монастыря). Сорокапятиминутная экскурсия ⛳ по архитектуре монастыря и осмотр города с высоты птичьего полета —звонницы. Важная информация:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов, а также замены их на равноценные.
Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Красоты Ярославля
Красоты Ярославля
Красоты Ярославля
Красоты Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЯрославМудрый
ЯрославМудрый
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