Памятники Ярославу Мудрому, Федору Волкову и Н. А. Некрасову
Ярославский музей-заповедник
Что вас ожидает:
Встреча с гидом;
Прогулка по Волжской и Которосльной набережным, паркам и площадям Ярославля. По ходу прогулки, вы познакомитесь с его 1000-летней историей;
Вы побываете на Стрелке, увидите Успенский кафедральный собор, церковь ⛪ Ильи Пророка и другие ярославские храмы;
Ознакомитесь с памятниками Ярославу Мудрому, Федору Волкову, Н. А. Некрасову;
Узнаете увлекательные истории 📖 из прошлой и современной жизни города и насладитесь его уникальной архитектурой;
• Кроме это, в экскурсионной программе идёт посещение территории Музея-Заповедника (бывшего Спасского монастыря). Сорокапятиминутная экскурсия ⛳ по архитектуре монастыря и осмотр города с высоты птичьего полета —звонницы. Важная информация:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов, а также замены их на равноценные.
Что входит
Услуги гида-экскурсовода
Экскурсионное обслуживание
Входные билеты в музеи.
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.