Мы осмотрим главные достопримечательности 🏛️ города Ярославля:
Остатки защитных валов, слияние Волги и Которосли (Стрелку). Пройдем по Волжской набережной. Нанесем визит Успенскому кафедральному собору и церкви Ильи Пророка. Увидим старейший драматический театр России.
Чудотворная икона Пресвятой Богородицы
Затем отправимся в Толгский монастырь в 15 километрах от Ярославля. Там нас встретят насельницы монастыря и проведут экскурсию ⛳ по его территории. Монастырь построен в месте обретения чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. По преданию, с её помощью исцелился Иван Грозный. В благодарность царь не только щедро пожертвовал на нужды монастыря, но и заложил великолепную кедровую рощу (сохранившуюся до наших дней).
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит
Пожертвование в Толгском монастыре (1000 руб)
Аренда автомобиля (Такси ~300 руб. в одну сторону) оплачивается дополнительно
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.