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Обзорная экскурсия и поездка в Толгский монастырь

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10 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Ярославля
История 📖 Ярославля насчитывает вот уже 1000 лет.

Здесь сохранились торговые ряды, купеческие особняки и церкви с фирменным стилем.

Историю можно изучать вне музеев — на старинных улочках города! Мы прогуляемся по набережной, рассмотрим остатки защитных валов и посетим Успенский кафедральный собор.

А дальше мы отправимся в Толгский монастырь и узнаем, как живут современный монахини.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия и поездка в Толгский монастырь
Обзорная экскурсия и поездка в Толгский монастырь

Что вы увидите

  • Остатки защитных валов
  • Слияние Волги и Которосли (Стрелка)
  • Успенский кафедральный собор
  • Церковь Ильи Пророка
  • Свято-Введенский Толгский женский монастырь

Мы осмотрим главные достопримечательности 🏛️ города Ярославля:

  • Остатки защитных валов, слияние Волги и Которосли (Стрелку). Пройдем по Волжской набережной. Нанесем визит Успенскому кафедральному собору и церкви Ильи Пророка. Увидим старейший драматический театр России.
Чудотворная икона Пресвятой Богородицы
Затем отправимся в Толгский монастырь в 15 километрах от Ярославля. Там нас встретят насельницы монастыря и проведут экскурсию ⛳ по его территории. Монастырь построен в месте обретения чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. По преданию, с её помощью исцелился Иван Грозный. В благодарность царь не только щедро пожертвовал на нужды монастыря, но и заложил великолепную кедровую рощу (сохранившуюся до наших дней).
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит
  • Пожертвование в Толгском монастыре (1000 руб)
  • Аренда автомобиля (Такси ~300 руб. в одну сторону) оплачивается дополнительно
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Обзорная экскурсия и поездка в Толгский монастырь
Обзорная экскурсия и поездка в Толгский монастырь
Обзорная экскурсия и поездка в Толгский монастырь
Обзорная экскурсия и поездка в Толгский монастырь

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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10 отзывов оставили туристы

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