Мы осмотрим главные достопримечательности 🏛️ города Ярославля:

Остатки защитных валов, слияние Волги и Которосли (Стрелку). Пройдем по Волжской набережной. Нанесем визит Успенскому кафедральному собору и церкви Ильи Пророка. Увидим старейший драматический театр России.

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы

Затем отправимся в Толгский монастырь в 15 километрах от Ярославля. Там нас встретят насельницы монастыря и проведут экскурсию ⛳ по его территории. Монастырь построен в месте обретения чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. По преданию, с её помощью исцелился Иван Грозный. В благодарность царь не только щедро пожертвовал на нужды монастыря, но и заложил великолепную кедровую рощу (сохранившуюся до наших дней).

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.