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Таинственная душа Ярославля

ЯрославМудрый
ЯрославМудрый – Гид из Ярославля
Вы посетите действующий Свято-Введенский Толгский монастырь, литературно-мемориальный музей-заповедник Н.

А.

Некрасова «Карабиха» и посмотрите на главные достопримечательности 🏛️ Ярославля во время обзорной экскурсии 🧭 по городу.
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Таинственная душа Ярославля
Таинственная душа Ярославля

Что вы увидите

  • Свято-Введенский Толгский монастырь
  • Музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха»
  • Волжская набережная
  • Стрелка
  • Успенский кафедральный собор
  • Церковь Ильи Пророка
  • Церковь Иоанна Предтечи и другие ярославские храмы
  • Культурно-образовательный центр им В. Терешковой
  • Парк 1000-летия Ярославля

Что вас ожидает:

  • Встреча с гидом;
  • Посещение действующего Свято-Введенского Толгского монастыря, основанного в 1314 г. на левом берегу Волги. В монастыре хранится Чудотворная икона Толгской Божьей Матери и другие реликвии;
  • Посещение литературно-мемориального музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха». (15 км от города). В программе: экспозиция Большого дома, личные комнаты поэта, музей 🖼 Деда Мазая;

• Обзорная экскурсия ⛳ по городу:

    В ходе экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 Ярославля, увидите Стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, церковь ⛪ Ильи Пророка, церковь Иоанна Предтечи и другие храмы (без посещения). Пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А также познакомитесь с современными объектами: культурно-образовательным центром им В. Терешковой, парком 1000-летия Ярославля и другими. Важная информация:

    • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
    • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов, а также замены их на равноценные.
    Что входит
    • Услуги гида-экскурсовода
    • Экскурсионное обслуживание
    • Транспортное обслуживание
    • Входные билеты в музеи.
    Что не входит
    • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
    Начало и место завершения
    🚩 По договоренности
    Таинственная душа Ярославля
    Таинственная душа Ярославля
    Таинственная душа Ярославля
    Таинственная душа Ярославля

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    ЯрославМудрый
    ЯрославМудрый
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