Церковь Иоанна Предтечи и другие ярославские храмы
Культурно-образовательный центр им В. Терешковой
Парк 1000-летия Ярославля
Что вас ожидает:
Встреча с гидом;
Посещение действующего Свято-Введенского Толгского монастыря, основанного в 1314 г. на левом берегу Волги. В монастыре хранится Чудотворная икона Толгской Божьей Матери и другие реликвии;
Посещение литературно-мемориального музея-заповедника Н. А. Некрасова «Карабиха». (15 км от города). В программе: экспозиция Большого дома, личные комнаты поэта, музей 🖼 Деда Мазая;
• Обзорная экскурсия ⛳ по городу:
В ходе экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 Ярославля, увидите Стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, церковь ⛪ Ильи Пророка, церковь Иоанна Предтечи и другие храмы (без посещения). Пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А также познакомитесь с современными объектами: культурно-образовательным центром им В. Терешковой, парком 1000-летия Ярославля и другими. Важная информация:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов, а также замены их на равноценные.
Что входит
Услуги гида-экскурсовода
Экскурсионное обслуживание
Транспортное обслуживание
Входные билеты в музеи.
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.