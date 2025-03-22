Влюбиться в Ярославль за 2 часа! Групповая экскурсия

Посетить самые красивые места древнего города и услышать их историю на обзорной экскурсии
За десять веков Ярославль не раз переживал взлеты и падения.

Я расскажу, как складывалась его история, какие знаменитые люди оставили в ней свой след, чем живет город сегодня и в чем секрет его особенного очарования.
Влюбиться в Ярославль за 2 часа! Групповая экскурсия
Влюбиться в Ярославль за 2 часа! Групповая экскурсия
Влюбиться в Ярославль за 2 часа! Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
22
мар5
апр12
апр26
апр3
мая10
мая17
мая
Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Ярославль изнутри

Вы услышите историю главных храмов города: Спасо-Преображенского монастыря, где сформировалось ополчение Минина и Пожарского, Успенского собора, церкви Ильи Пророка и часовни Казанской Богоматери. Рассмотрите Губернаторский дом, построенный в 19 веке по приказу Александра I, и услышите легенды о Беседке любви. В завершение посетите Стрелку, место слияния Которосли и Волги, и погуляете по живописным набережным.

История и легенды Ярославля

Я раскрою самые интересные факты о Ярославле: когда и почему он стал столицей Российского государства, что произошло с древним кремлем, почему опальный герцог Бирон запретил ярославцам топить печи и существует ли подземный ход под Губернаторским домом. А еще подскажу, где можно вкусно поесть и куда сходить в свободное время.

Организационные детали

  • Во время экскурсии вы сможете отправить почтовую открытку с видом Ярославля — 150 руб. за 1 открытку
  • На набережной обычно холодно, учитывайте это, собираясь на экскурсию
Остались вопросы?

в субботу в 11:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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