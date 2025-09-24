Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ярославля - в Углич: история, люди, легенды
Увлекательное путешествие из Ярославля в Углич через древние сёла, где история оживает в каждом камне и имени. Узнайте больше о великих людях и событиях
Начало: По месту вашего проживания в Ярославле
Завтра в 09:30
29 сен в 09:00
21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Аудиопрогулка «Перекоп»
Погрузитесь в атмосферу фабричного Ярославля! Узнайте, как город менялся, и почувствуйте себя частью его истории. Уникальная аудиопрогулка ждёт вас
Начало: У ДК «Красный Перекоп»
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
от 3000 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
На троллейбусе по советскому Ярославлю
Откройте для себя Ярославль советской эпохи на уникальной экскурсии. Прокатитесь на троллейбусе и узнайте о жизни города в 20 веке
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 08:00
25 сен в 12:00
5600 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 4 чел.
Бронзовые хранители - квест в Ярославле 7+
Разгадайте тайны семи бронзовых памятников Ярославля и соберите ключи к кладу, участвуя в увлекательной городской игре для всей семьи
Начало: На площади Волкова
25 сен в 12:00
27 сен в 16:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
