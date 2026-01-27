Е Евгения

Это был не просто аудиогид, а настоящее путешествие во времени. История, рассказанная через спектакль, была трогательной и камерной, а маршрут идеально соединял реальные виды с воображаемым миром. Это маленькое рождественское чудо, заслуживающее самой высокой оценки. Пять звёзд без колебаний!