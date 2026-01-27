Показать всё
Аудиогид
Аудиоспектакль «Морской променад Кранц-Зеленоградск»
Погрузиться в дух романтики и легенд города у моря - на прогулке в наушниках
Начало: У вокзала
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Сказания зеленоградских улиц
Обзорная экскурсия по историческому центру и ключевым достопримечательностям
Начало: На улице Ленина
Расписание: в будние дни в 10:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00
9 июл в 10:00
11 июл в 15:00
1900 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Рождество в Кранце
Погрузитесь в рождественскую сказку Кранца с аудиогидом. Пройдите по нарядным улицам, узнайте традиции и получите подарок на память
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Это был не просто аудиогид, а настоящее путешествие во времени. История, рассказанная через спектакль, была трогательной и камерной, а маршрут идеально соединял реальные виды с воображаемым миром. Это маленькое рождественское чудо, заслуживающее самой высокой оценки. Пять звёзд без колебаний!
Вам был полезен этот отзыв?
Побывали на этой экскурсии 17 января. Для нас такой формат был впервые. Могу сказать, что это очень удобно и интересно. Гид просто замечательный❤️ Благодарим👌
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень понравилась экскурсия! Действительно погружает в историю и атмосферу Рождества! Подняли дух Нового года! Спасибо, рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Очень интересная, занимательная, содержательная экскурсия, сопровождается рождественской музыкой, сделали красивые фото. Советую 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Очень понравилась экскурсия, добавляет новогоднего настроения, позволяет увидеть город с новой стороны, пролетает незаметно)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
На экскурсии были троём, я, муж и дочь-18 лет. Даже не ожидали, что в таком формате может быть настолько интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличный аудио спектакль, зарядились новогодним настроением. Рекомендую, очень душевно и познавательно, восторг😍
+2
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень понравилась экскурсия. Рекомендую всем гостям Кранца. Х
Вам был полезен этот отзыв?
В
Душевная экскурсия, ходили медленно, было время везде по фотографировать. Прикоснулись к историю, заглянули в прошлое.
Все понравилось, рекомендуем для новогоднего настроения и новых знаний о городе
Все понравилось, рекомендуем для новогоднего настроения и новых знаний о городе
Вам был полезен этот отзыв?
Очень мило и трогательно, рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 36 отзывов в Зеленоградске в категории "Барельеф «Карта Зеленоградска»"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Барельеф «Карта Зеленоградска»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2026
Сейчас в Зеленоградске в категории "Барельеф «Карта Зеленоградска»" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 1900. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Зеленоградске на 2026 год по теме «Барельеф «Карта Зеленоградска»», 36 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь