Мои заказы

Барельеф «Карта Зеленоградска» – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Барельеф «Карта Зеленоградска»» в Зеленоградске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Аудиоспектакль «Морской променад Кранц-Зеленоградск»
Пешая
1 час
8 отзывов
Аудиогид
Аудиоспектакль «Морской променад Кранц-Зеленоградск»
Погрузиться в дух романтики и легенд города у моря - на прогулке в наушниках
Начало: У вокзала
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1500 ₽ за человека
Сказания зеленоградских улиц
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сказания зеленоградских улиц
Обзорная экскурсия по историческому центру и ключевым достопримечательностям
Начало: На улице Ленина
Расписание: в будние дни в 10:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00
9 июл в 10:00
11 июл в 15:00
1900 ₽ за человека
Рождество в Кранце
Пешая
1.5 часа
17 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Рождество в Кранце
Погрузитесь в рождественскую сказку Кранца с аудиогидом. Пройдите по нарядным улицам, узнайте традиции и получите подарок на память
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Рождество в Кранце
Это был не просто аудиогид, а настоящее путешествие во времени. История, рассказанная через спектакль, была трогательной и камерной, а маршрут идеально соединял реальные виды с воображаемым миром. Это маленькое рождественское чудо, заслуживающее самой высокой оценки. Пять звёзд без колебаний!
Вам был полезен этот отзыв?
Барканова
Рождество в Кранце
Побывали на этой экскурсии 17 января. Для нас такой формат был впервые. Могу сказать, что это очень удобно и интересно. Гид просто замечательный❤️ Благодарим👌
Побывали на этой экскурсии 17 января. Для нас такой формат был впервые. Могу сказать, что это
Побывали на этой экскурсии 17 января. Для нас такой формат был впервые. Могу сказать, что это
Вам был полезен этот отзыв?
А
Рождество в Кранце
Очень понравилась экскурсия! Действительно погружает в историю и атмосферу Рождества! Подняли дух Нового года! Спасибо, рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Рождество в Кранце
Очень интересная, занимательная, содержательная экскурсия, сопровождается рождественской музыкой, сделали красивые фото. Советую 👍
Очень интересная, занимательная, содержательная экскурсия, сопровождается рождественской музыкой, сделали красивые фото. Советую 👍
Очень интересная, занимательная, содержательная экскурсия, сопровождается рождественской музыкой, сделали красивые фото. Советую 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Рождество в Кранце
Очень понравилась экскурсия, добавляет новогоднего настроения, позволяет увидеть город с новой стороны, пролетает незаметно)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Рождество в Кранце
На экскурсии были троём, я, муж и дочь-18 лет. Даже не ожидали, что в таком формате может быть настолько интересно!
читать дальшеуменьшить

С самого начала и до конца история захватила. Не смотря на мокрый снег или скорее дождь, мы были рады. Экскурсия просто отличная!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Рождество в Кранце
Отличный аудио спектакль, зарядились новогодним настроением. Рекомендую, очень душевно и познавательно, восторг😍
Отличный аудио спектакль, зарядились новогодним настроением. Рекомендую, очень душевно и познавательно, восторг😍
Отличный аудио спектакль, зарядились новогодним настроением. Рекомендую, очень душевно и познавательно, восторг😍
Отличный аудио спектакль, зарядились новогодним настроением. Рекомендую, очень душевно и познавательно, восторг😍
Отличный аудио спектакль, зарядились новогодним настроением. Рекомендую, очень душевно и познавательно, восторг😍+2
Отличный аудио спектакль, зарядились новогодним настроением. Рекомендую, очень душевно и познавательно, восторг😍
Отличный аудио спектакль, зарядились новогодним настроением. Рекомендую, очень душевно и познавательно, восторг😍
Вам был полезен этот отзыв?
И
Рождество в Кранце
Очень понравилась экскурсия. Рекомендую всем гостям Кранца. Х
Вам был полезен этот отзыв?
В
Рождество в Кранце
Душевная экскурсия, ходили медленно, было время везде по фотографировать. Прикоснулись к историю, заглянули в прошлое.
Все понравилось, рекомендуем для новогоднего настроения и новых знаний о городе
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Рождество в Кранце
Очень мило и трогательно, рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 36 отзывов в Зеленоградске в категории "Барельеф «Карта Зеленоградска»"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Барельеф «Карта Зеленоградска»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Аудиоспектакль «Морской променад Кранц-Зеленоградск»;
  2. Сказания зеленоградских улиц;
  3. Рождество в Кранце.
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса;
  2. Танцующий лес;
  3. Набережная;
  4. Замок Шаакен;
  5. Водонапорная башня;
  6. Кирха Святой Барбары;
  7. Балтийское море;
  8. Курортный проспект;
  9. Бювет «Королева Луиза»;
  10. Станция Фрингилла.
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2026
Сейчас в Зеленоградске в категории "Барельеф «Карта Зеленоградска»" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 1900. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Зеленоградске на 2026 год по теме «Барельеф «Карта Зеленоградска»», 36 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь