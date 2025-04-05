читать дальше

в 4 км от Зеленоградска. В 2021 году она выпустила книгу «Сосновка-Bledau», в которой запечатлены её воспоминания и истории о нашем регионе. Сергей — настоящий балтийский моряк, родившийся и выросший в Зеленоградске. Его страсть к родному городу, отменное чувство юмора увлекают слушателей историями, основанными на личном опыте и воспоминаниях. Константин — наш внук и студент факультета туризма и сервиса. Он специализируется на подземельях, фортах и мрачных районах Кёнигсберга, а также изучает историю Второй Мировой войны, прекрасный тонко чувствующий актер Уличного театра. Привносит свежий взгляд и энергию, делая экскурсию интересной для молодежи и более зрелых участников.