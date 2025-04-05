Приглашаем вас в атмосферное путешествие по Кранцу-Зеленоградску! Вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете о его кулинарных традициях.
Посетите кафе, попробуете кранцевскую лепёшку и рассмотрите артефакты, которые отражают немецкое наследие региона. Мы подготовили для вас увлекательную экскурсию по страницам истории края.
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Вокзал — полюбуемся одним из старейших зданий города, где когда-то была таверна тевтонских рыцарей
- Вилла Макса Крелля — ныне краеведческий музей
- Доходный дом Баста и пансионат Луиса Цаморы — обсудим архитектурные особенности стиля модерн
- Курортный проспект. Прогуляемся по главному проспекту, заглянем в кафе и магазинчики
- Старинное здание почтамта. Рассмотрим уникальную дверную ручку в виде камбалы
- Доходный дом и кафе сестёр Шутц. Вы узнаете о жизни и коронном блюде сестёр
- Чаепитие в кафе, где можно попробовать хрустящую кранцевскую лепёшку и деревенские пироги со сливочным маслом
А ещё вы увидите дом бургомистра, еврейский пансионат, кафе с немецкими часами и многое другое!
Вы услышите:
- Тайны старинных таверн и гостиниц: как выглядели заведения и какие блюда в них подавали
- Историю курортного города и его развитие как места отдыха
- О роли кошек в жизни Зеленоградска и их символическом значении
- Интересные факты о кулинарных предпочтениях жителей
- Как современные рестораны адаптируют традиционные рецепты и создают новые гастрономические направления
- Наш семейный рецепт варенья из немецкого сорта шиповника «кубышка»
Организационные детали
- В стоимость программы входит чаепитие (400-500 ₽ на чел.)
- Отдельно оплачивается дополнительная кофе-пауза по желанию
- Весной и летом прогулка занимает — 2 часа, а зимой и осенью — 1,5 часа. Возможно продлить экскурсию до 2,5 часов, если решим вместе пообедать и поделиться впечатлениями
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей семейной команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 1461 туриста
Гиды: Лидия, Сергей и Константин — два поколения нашей семьи. Лидия — родилась и училась в Калининграде, многие годы работала школьным учителем физики в старинной немецкой усадьбе посёлка Сосновка, расположенного всего
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Козловский
5 апр 2025
До последнего сомневался, стоит ли экскурсия своего времени и денег, но по итогу я остался более чем доволен. Так как экскурсия вышла индивидуальной, то она оставила впечатления прогулки с родственниками
