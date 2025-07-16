Показать всёЗдание гостиницы «Восточная Пруссия»Куршская КосаБалтийск, Янтарный, СветлогорскПо области
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и его история. Знакомство в группе
Увидеть + узнать = полюбить
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 11:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Столица кошек - Зеленоградск
Обзорная экскурсия по городу, где на каждом шагу история и котики
Начало: Недалеко от вокзала
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
1 авг в 10:30
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 июля 2025Спасибо Сергею за интересную экскурсию! Маршрут был адаптирован под нас, с учетом наших предпочтений, смогли и насладиться природой, и сделать
- ИИрина15 июля 2025На Куршской косе были с Сергеем 2 недели назад. Сергей показал самые интересные места с учетом наших пожеланий. Мы побывали
- ННаталья5 июля 2025Все было прекрасно, спасибо Сергею.
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Здание гостиницы «Восточная Пруссия»»
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