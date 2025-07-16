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Здание гостиницы «Восточная Пруссия» – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание гостиницы «Восточная Пруссия»» в Зеленоградске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
На машине
6 часов
85 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и его история. Знакомство в группе
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и его история. Знакомство в группе
Увидеть + узнать = полюбить
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 11:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2000 ₽ за человека
Столица кошек - Зеленоградск
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Столица кошек - Зеленоградск
Обзорная экскурсия по городу, где на каждом шагу история и котики
Начало: Недалеко от вокзала
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
1 авг в 10:30
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    16 июля 2025
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Спасибо Сергею за интересную экскурсию! Маршрут был адаптирован под нас, с учетом наших предпочтений, смогли и насладиться природой, и сделать
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    много снимков. Посетили самые уникальные локации, по дороге узнали много интересного об истории косы, а также Кранца и Раушена. Мы выбрали данную экскурсию по рекомендации друзей, которые ранее на ней были, и остались очень довольны.

  • И
    Ирина
    15 июля 2025
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    На Куршской косе были с Сергеем 2 недели назад. Сергей показал самые интересные места с учетом наших пожеланий. Мы побывали
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    и на косе, и в сыроварне, получили представление о Кранце и Раушене. По нашей просьбе Сергей корректировал маршрут под наши возможности, так как с нами была бабушка, которой трудно много ходить. Спасибо за приятные воспоминания!

  • Н
    Наталья
    5 июля 2025
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Все было прекрасно, спасибо Сергею.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Здание гостиницы «Восточная Пруссия»»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Балтийское море
  3. Танцующий лес
  4. Самое главное
  5. Высота Эфа
  6. Водонапорная башня
  7. Набережная
  8. Высота Мюллера
  9. Замок Шаакен
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2025
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