Куршская коса: волшебство на каждом шагу (из Зеленоградска)

Погрузитесь в мир легенд и природы Куршской косы. Вас ждут романтичные пляжи, загадочные леса и невероятные виды на Балтийское море
Куршская коса - это уникальное место, где история и природа сливаются в единое целое. Здесь можно увидеть Королевский бор, реликтовый лес и самые узкие участки косы.

На орнитологической станции Фрингилла вы
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сможете наблюдать за кольцеванием птиц, а на смотровых площадках высоты Мюллера и дюны Эфа - насладиться панорамными видами.

Танцующий лес удивит своими причудливыми деревьями, а белоснежные пляжи и поселок Морское добавят романтики в ваше путешествие

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

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  • 👀 Захватывающие виды и пейзажи
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  • 🕒 Гибкость маршрута по вашему желанию
    • Куршская коса: волшебство на каждом шагу (из Зеленоградска)
    Куршская коса: волшебство на каждом шагу (из Зеленоградска)
    Куршская коса: волшебство на каждом шагу (из Зеленоградска)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

    Что можно увидеть

  • Королевский бор
  • Танцующий лес
  • Смотровая площадка высоты Мюллера
  • Дюна Эфа
  • Орнитологическая станция Фрингилла
  • Белоснежный пляж
  • Береговая батарея Рауль-Пиллкоппен

    • Описание экскурсии

    История и легенды Куршской косы

    Вы посетите Королевский бор, прогуляетесь по реликтовому лесу и раскроете, что помогло ему избежать песчаной катастрофы. Оцените самый узкий участок косы, где Балтийское море и Куршский залив разделяют всего 350 метров. А также по желанию заглянете в местный исторический музей, где узнаете о жизни на этих землях римлян, викингов и балтов.

    Захватывающие дух виды

    На орнитологической станции Фрингилла вы понаблюдаете за кольцеванием птиц. Поднявшись на смотровые площадки высоты Мюллера и дюны Эфа, насладитесь видами на озеро Чайка и Балтийское море. В Танцующем лесу рассмотрите деревья с причудливо изогнутыми стволами и услышите версии их происхождения. В завершение погуляете по белоснежному пляжу, посетите поселок Морское и увидите береговую батарею Рауль-Пиллкоппен.

    Организационные детали

    • Я заберу вас на личном автомобиле из отеля в Зеленоградске и доставлю обратно после экскурсии
    • Вы можете скорректировать маршрут и добавлять любые интересующие вас объекты в маршрут
    • Экскурсия проходит на легковом автомобиле (1-4 человека)

    Дополнительные расходы:

    • Экологический сбор — 300 руб. /чел., 450 руб. /авто, обед и входные билеты в музеи (посещение по желанию)
    • По желанию орнитологическая станция Фрингилла (работает с апреля по октябрь) — 300 р. с человека
    • За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Н
    29 окт 2024
    Экскурсия очень понравилась всем, и детям и взрослым. Места удивительной красоты, организация тоже на высоте! Море прекрасно! Животный мир удивителен!

    Входит в следующие категории Зеленоградска

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