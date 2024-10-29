Куршская коса - это уникальное место, где история и природа сливаются в единое целое. Здесь можно увидеть Королевский бор, реликтовый лес и самые узкие участки косы.На орнитологической станции Фрингилла вы

сможете наблюдать за кольцеванием птиц, а на смотровых площадках высоты Мюллера и дюны Эфа - насладиться панорамными видами. Танцующий лес удивит своими причудливыми деревьями, а белоснежные пляжи и поселок Морское добавят романтики в ваше путешествие

Описание экскурсии

История и легенды Куршской косы

Вы посетите Королевский бор, прогуляетесь по реликтовому лесу и раскроете, что помогло ему избежать песчаной катастрофы. Оцените самый узкий участок косы, где Балтийское море и Куршский залив разделяют всего 350 метров. А также по желанию заглянете в местный исторический музей, где узнаете о жизни на этих землях римлян, викингов и балтов.

Захватывающие дух виды

На орнитологической станции Фрингилла вы понаблюдаете за кольцеванием птиц. Поднявшись на смотровые площадки высоты Мюллера и дюны Эфа, насладитесь видами на озеро Чайка и Балтийское море. В Танцующем лесу рассмотрите деревья с причудливо изогнутыми стволами и услышите версии их происхождения. В завершение погуляете по белоснежному пляжу, посетите поселок Морское и увидите береговую батарею Рауль-Пиллкоппен.

Организационные детали

Я заберу вас на личном автомобиле из отеля в Зеленоградске и доставлю обратно после экскурсии

Вы можете скорректировать маршрут и добавлять любые интересующие вас объекты в маршрут

Экскурсия проходит на легковом автомобиле (1-4 человека)

Дополнительные расходы: