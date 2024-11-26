читать дальше разделяющих любовь экскурсовода к кошачьему племени. Очень много интересных фактов и историй, которые вписаны в канву повествования о городе Зеленоградске. Рекомендую однозначно! Павел, Вы лучший!

Павел очень эрудированный молодой человек! Приятно повстречать такого умницу в наше время! Экскурсия с котиковым уклоном особенно приятна для людей,