3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Тёплая фотовстреча с Зеленоградском
Прогуляться по уютному городку, узнать о жизни в нём и сделать душевные снимки на память
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
7 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Обзорная экскурсия «Зеленоградск перед Рождеством»
Окунуться в атмосферу праздника, полюбоваться гирляндами огней и увидеть главные локации города
Начало: На привокзальной площади
Завтра в 17:30
10 дек в 12:00
30002 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда26 ноября 2024Павел очень эрудированный молодой человек! Приятно повстречать такого умницу в наше время! Экскурсия с котиковым уклоном особенно приятна для людей,
- ИИрина7 ноября 2024Экскурсия категорически рекомедована к посещению: уютный город, замечательный рассказчик Павел, нетривиальная подача информации. Котики из рассказа Павла и живущие в Зеленоградске удивительным образом дополняли друг друга. Время пролетело незаметно.
- ССветлана7 ноября 2024Добрый день. Экскурсия понравилась. Своеобразная подача материала, но очень увлекательная. Павел выкладывается на все 100 %
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Домики кошек»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в декабре 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Домики кошек" можно забронировать 3 экскурсии от 2 250 до 7 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Зеленоградске на 2024 год по теме «Домики кошек», 27 ⭐ отзывов, цены от 2250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль