1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
Сегодня в 12:30
13 дек в 09:30
от 3900₽ за всё до 2 чел.
2.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Авторская фотопрогулка по Зеленоградску для любителей Балтики. Узнайте историю города и сделайте великолепные фотографии в живописных местах
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
8000₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийский гедонизм: Куршская коса и Зеленоградск
Дюны, пляжи, сладкий сосновый воздух, уютное кафе в бывшем Росситтене, европейская архитектура
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия14 октября 2024Это была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялись, и при всём этом
- ННаталья13 октября 2024Наша экскурсия состоялась в начале октября. Наша компания состояла из 6 взрослых. Не все экскурсоводы принимают заявки на такое количество
- ЕЕлена19 сентября 2024Анастасия, спасибо за прекрасно проведенное время! Это была неспешная, приятная прогулка по красивым местам города, пляжу в предзакатные и закатные
- ЕЕкатерина12 сентября 2024Приятная, легкая экскурсия. Много истории и фактов. Спасибо Юлии, что рекомендовала экскурсию рано утро, было мало людей на улицах) рекомендую!
- ККонстантин25 июля 2024Очень приятный и необычный формат. Город увидеть и себя запечатлеть. Задорно, позитивно, заряжающе. Ждём фото…
- ООльга15 июля 2024Остались очень довольны экскурсией. Несмотря на усталость (мы только прилетели в Зеленоградск), открылось второе дыхание. Юля смогла заинтересовать нас так, что мы забыли о том, что не спали всю ночь. Спасибо. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Скульптура «Курортница»»
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