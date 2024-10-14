Скульптура «Курортница» – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Скульптура «Курортница»» в Зеленоградске, цены от 3900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
«Gruss aus Cranz»: Старый Кранц в истории и открытках
Пешая
20 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
Сегодня в 12:30
13 дек в 09:30
от 3900 за всё до 2 чел.
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Авторская фотопрогулка по Зеленоградску для любителей Балтики. Узнайте историю города и сделайте великолепные фотографии в живописных местах
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
8000 за всё до 5 чел.
Балтийский гедонизм: Куршская коса и Зеленоградск
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийский гедонизм: Куршская коса и Зеленоградск
Дюны, пляжи, сладкий сосновый воздух, уютное кафе в бывшем Росситтене, европейская архитектура
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    14 октября 2024
    Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
    Это была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялись, и при всём этом
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    Анастасия проводила нам подробную экскурсию, рассказывала историю города, домов, улиц, парков и многого другого, а также успевала делать фотографии и передавать незабываемую атмосферу. Однозначно советую экскурсию в таком формате с Анастасией!)

    Это была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялисьЭто была невероятная прогулка. Анастасия очень интересный и весёлый человек, мы много шутили, болтали и смеялись
  • Н
    Наталья
    13 октября 2024
    «Gruss aus Cranz»: Старый Кранц в истории и открытках
    Наша экскурсия состоялась в начале октября. Наша компания состояла из 6 взрослых. Не все экскурсоводы принимают заявки на такое количество
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    участников, за что мы очень благодарны Юлии. Нам было интересно всё, что рассказывала Юлия, т. к. мы были впервые в Зеленоградске. Информация легко воспринималась. Доброжелательность Юлии располагала нашу компанию на хорошее настроение и позитивные эмоции. Благодарим за приятную и познавательную прогулку! К конце экскурсии особо приятно было получить замечательные открытки с видами Зеленоградска на память.

  • Е
    Елена
    19 сентября 2024
    Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
    Анастасия, спасибо за прекрасно проведенное время! Это была неспешная, приятная прогулка по красивым местам города, пляжу в предзакатные и закатные
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    часы. Была рассказана история каждой улицы и дома, которые мы проходили, и Анастасия фотографировала. Очень располагающий к себе, легкий, и приятный в общении человек. Рекомендую, получите и удовольствие от проведенного времени, и экскурсию, и фотографии! 😊

  • Е
    Екатерина
    12 сентября 2024
    «Gruss aus Cranz»: Старый Кранц в истории и открытках
    Приятная, легкая экскурсия. Много истории и фактов. Спасибо Юлии, что рекомендовала экскурсию рано утро, было мало людей на улицах) рекомендую!
    Приятная, легкая экскурсия. Много истории и фактов. Спасибо Юлии, что рекомендовала экскурсию рано утро, было мало людей на улицах) рекомендую!
  • К
    Константин
    25 июля 2024
    Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
    Очень приятный и необычный формат. Город увидеть и себя запечатлеть. Задорно, позитивно, заряжающе. Ждём фото…
  • О
    Ольга
    15 июля 2024
    «Gruss aus Cranz»: Старый Кранц в истории и открытках
    Остались очень довольны экскурсией. Несмотря на усталость (мы только прилетели в Зеленоградск), открылось второе дыхание. Юля смогла заинтересовать нас так, что мы забыли о том, что не спали всю ночь. Спасибо. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Скульптура «Курортница»»

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  7. Водонапорная башня
  8. Высота Мюллера
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Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в декабре 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Скульптура «Курортница»" можно забронировать 3 экскурсии от 3900 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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