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участников, за что мы очень благодарны Юлии. Нам было интересно всё, что рассказывала Юлия, т. к. мы были впервые в Зеленоградске. Информация легко воспринималась. Доброжелательность Юлии располагала нашу компанию на хорошее настроение и позитивные эмоции. Благодарим за приятную и познавательную прогулку! К конце экскурсии особо приятно было получить замечательные открытки с видами Зеленоградска на память.