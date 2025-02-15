Отправляемся покорять горную республику, природа которой запомнится вам навсегда.
Озеро Гижгит с лазурной гладью, перевал Актопрак с невероятными видами, «город мёртвых» Эльтюбю и Чегемское ущелье с живописными водопадами — вот основные точки нашего маршрута.
Озеро Гижгит с лазурной гладью, перевал Актопрак с невероятными видами, «город мёртвых» Эльтюбю и Чегемское ущелье с живописными водопадами — вот основные точки нашего маршрута.
Описание экскурсии
Выезжаем в 7 утра — день предстоит долгий и насыщенный. По пути забираем участников из других городов. Дорога до первой природной достопримечательности займёт где-то 2,5 часа и будет очень живописной.
- Озеро Гижгит. Немного свернём с нашего пути, чтобы насладиться бирюзовой гладью этого водоёма посреди гор.
- Перевал Актопрак. Двигаемся на высокогорный перевал, с которого вам откроются прекрасные виды на ущелья.
- Эльтюбю. Почему люди покинули это древнее селение? Когда оно появилось и сколько жителей здесь было раньше? Вы побываете в местном «городе мёртвых» и узнаете его историю.
- Чегемское ущелье. Ключевой точкой нашего путешествия станут знаменитые Чегемские водопады. Путь к ним пролегает по теснине, высота стен которой достигает 200 метров при ширине ущелья в 20-25 метров! Чегемские водопады по-своему прекрасны в любое время года — зимой они застывают грудой льда, а летом «распускаются» и показывают всё своё величие.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с гидом-водителем из нашей команды на внедорожнике (УАЗ «Патриот», Митсубиси Паджеро, Тойота ЛК Прадо, Ниссан Патруль) или минивэне (Хёндэ Старекс”, Мерседес-Бенц Спринтер 4×4) в мини-группе до 7-8 участников
- По запросу экскурсию можно провести индивидуально — 22 200 руб. за группу до 6 участников (при большем количестве участников стоимость обговаривается отдельно, в зависимости от конечного количества участников и автомобиля)
Дополнительные расходы:
- Сувенирная продукция
- Питание и напитки в кафе
Что надеть и взять с собой?
- Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка, или пуховик — зависит от времени года и температуры окружающей среды), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь. Или подобный набор одежды на ваш вкус (главное условие — многослойность, так как именно такая одежда подходит для любых погодных условий, а погода в горах порой меняется часто).
- Рекомендуем взять с собой: питьевую воду (хотя бы в одну сторону), продукты питания (если не планируете питание в кафе по пути), солнцезащитные очки, крем солнцезащитный/для загара, дождевик, наличные деньги
во вторник, четверг и субботу в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3825 ₽
|Дети до 7 лет
|3570 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 5978 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Алексей, и я представляю команду профессиональных гидов в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Наш профессиональный опыт — более 12 лет! Мы покажем вам Северный Кавказ во всей красе и всё расскажем об этих местах!Задать вопрос
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