Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Железноводску

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Железноводске, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
На машине
10 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная экскурсия: Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку»
Завтра в 06:00
8 сен в 06:00
14 000 за всё до 3 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
5 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов»
Расписание: ежедневно в 07:30
19 сен в 07:30
20 сен в 07:30
4 200 за человека
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Железноводска
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу: ледяная поляна Азау и озеро Гижгит
Вас ждет захватывающее путешествие к подножию Эльбруса с посещением ледяной поляны Азау и озера Гижгит
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
7 сен в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    20 марта 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
    Спасибооо Огромное нашему гиду Владимиру! Нам все очень понравилось, Владимир показал нам всю красоту, рассказы были очень интересными, сделал прекрасные
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    фото, мы просто влюбились в этот прекрасный край!!! Если раньше сомневались, то теперь снова сюда вернемся, теперь в мае, чтобы увидеть природу в цветах!!! И еще хочу сказать спасибо Владимиру - рекомендую этого прекрасного мальчика, благодарю за его заботу о нас напротяжении всего путешествия!!!🙏🥰🥰 Отдельное спасибо Владимиру за присланные фото и видео!!!

  • О
    Ольга
    5 февраля 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
    Экскурсия долгая, поэтому прекрасно, что проходит она на удобной, комфортабельной и чистой машине! Заезжают за вами по месту проживания, накануне
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    согласовывают время. Гид интересно рассказывает, чувствуется заинтересованность и готовность к диалогам. Достаточно времени давалось на фотографии, погулять, купить сувениры. Ну и выше всех похвал сама природа Кавказа, горы и озера! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ!

  • Е
    Евгения
    9 декабря 2023
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
    Впервые на Кавказе впечатлений море). Наш гид Владимир, спокойно и интересно рассказал нам о крае с элементами истории, отвечал на наши вопросы и был весьма внимателен к нашим пожеланиям. Все прошло великолепно!
    Впервые на Кавказе впечатлений море). Наш гид Владимир, спокойно и интересно рассказал нам о крае сВпервые на Кавказе впечатлений море). Наш гид Владимир, спокойно и интересно рассказал нам о крае сВпервые на Кавказе впечатлений море). Наш гид Владимир, спокойно и интересно рассказал нам о крае сВпервые на Кавказе впечатлений море). Наш гид Владимир, спокойно и интересно рассказал нам о крае сВпервые на Кавказе впечатлений море). Наш гид Владимир, спокойно и интересно рассказал нам о крае с
  • С
    Светлана
    3 июля 2023
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь.
    Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешьОлег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешьОлег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь
  • Г
    Галина
    27 февраля 2023
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Доброе время суток! Наша компания из 3 человек посетила экскурсию 17.02.2023 перевал Гум-Баши, Шоанинский храм,термальные источники за один день. Экскурсия
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    безумно понравилась. По пути следования насладились видами на г. Кисловодск и гору Кольцо. Перевал Гум Баши встретил нас небольшим туманом,который ничуть нам не помешал насладиться потрясающими видами Кавказских гор. Далее наш путь лежал к Шоанинскому храму расположенному на горе Шоан. Красивое сооружение 10-11 века,с арочными стенами,с кирпичной кладкой,с образами святых на стенах. С этой горы очень необыкновенные,захватывающие виды. После восхождения на гору Шоан,мы посетили кафе Национал Президент в селе им. Коста Хетагурова. Готовят очень вкусно и быстро,отношение замечательное. Большая благоустроенная территория,с завораживающими видами на реку Кубань. Далее в завершении нашей экскурсии мы побывали в термальных бассейнах "Жемчужина Кавказа". Понравилась организация вход и выход по электронному браслету. Людей много,но никто никому не мешает. В распоряжении 4 бассейна с разной температурой воды. Поездка удалась. Ездили очень комфортно,машина шикарная,большая. Водитель -гид Олег. Лёгкий в общении, с чувством юмора. Вел машину очень аккуратно. Подробно и интересно рассказывал о достопримечательностях и местных легендах. Экскурсия на 10 из 10. Рекомендуем!!!

  • О
    Ольга
    30 октября 2022
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Друзья путешественники, эта экскурсия была просто великолепна! О том какие прекрасные виды, природа и истории вам уже неоднократно написали. Я же
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    хочу обратить внимание на структуру поездки, она очень комфортна. Даже если вы с трудом просыпаетесь, это не беда. Вас заберут от места пребывания и в процессе расставания со сном вывезут из цивилизации. К моменту встречи с окружающим миром вы уже будете бодры. Виды, горы, аулы, чай с мёдом и пирогами, возможность побегать половить барашка, залезть на сырные скалы, пробраться к горной речке, подняться на понравившуюся вершину. И вот вы устали, налазились, набегались и проголодались и именно тогда вас ждёт вкуснейший обед в аутентичной избушке. После обеда в полудреме вас повезут по местным городам и аулам, смотрите и наслаждайтесь. И вишенка на торте это купание в источниках. Выходя оттуда я поняла, что сил у меня уже нет, спокойно попивая чай из термоса нас довезли до дома. Это был шикарный день. И мы обязательно это повторим! Спасибо Олегу от нашей семьи!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
  2. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
  3. Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Железноводска
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Джилы-су
  5. Дворец Эмира Бухарского
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в сентябре 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 4 200 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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