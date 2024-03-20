9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная экскурсия: Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку»
Завтра в 06:00
8 сен в 06:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов»
Расписание: ежедневно в 07:30
19 сен в 07:30
20 сен в 07:30
4 200₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу: ледяная поляна Азау и озеро Гижгит
Вас ждет захватывающее путешествие к подножию Эльбруса с посещением ледяной поляны Азау и озера Гижгит
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
7 сен в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья20 марта 2024Спасибооо Огромное нашему гиду Владимиру! Нам все очень понравилось, Владимир показал нам всю красоту, рассказы были очень интересными, сделал прекрасные
- ООльга5 февраля 2024Экскурсия долгая, поэтому прекрасно, что проходит она на удобной, комфортабельной и чистой машине! Заезжают за вами по месту проживания, накануне
- ЕЕвгения9 декабря 2023Впервые на Кавказе впечатлений море). Наш гид Владимир, спокойно и интересно рассказал нам о крае с элементами истории, отвечал на наши вопросы и был весьма внимателен к нашим пожеланиям. Все прошло великолепно!
- ССветлана3 июля 2023Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь.
- ГГалина27 февраля 2023Доброе время суток! Наша компания из 3 человек посетила экскурсию 17.02.2023 перевал Гум-Баши, Шоанинский храм,термальные источники за один день. Экскурсия
- ООльга30 октября 2022Друзья путешественники, эта экскурсия была просто великолепна! О том какие прекрасные виды, природа и истории вам уже неоднократно написали. Я же
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Зимние»
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