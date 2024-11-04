12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
Насладитесь видами Домбая и узнайте о богатой истории Кавказа. Виды Эльбруса, ущелья и леса подарят незабываемые впечатления
«Весной и осенью возьмите с собой дополнительные теплые вещи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов»
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
9 дек в 07:30
4 000₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу: ледяная поляна Азау и озеро Гижгит
Вас ждет захватывающее путешествие к подножию Эльбруса с посещением ледяной поляны Азау и озера Гижгит
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 ноября 2024Поездка была очень интересной, к счастью, и погода благоприятствовала. Эльбрус прекрасен. Спасибо организаторам. Водитель Демьян очень приветлив и внимателен.
- ТТатьяна23 сентября 2024Поездка с гидом Денисом очень понравилась. Она была насыщена, как прекрасными видами, так и занимательным рассказом. Денис прекрасный водитель, что
- ННаталья20 марта 2024Спасибооо Огромное нашему гиду Владимиру! Нам все очень понравилось, Владимир показал нам всю красоту, рассказы были очень интересными, сделал прекрасные
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Весенние»
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