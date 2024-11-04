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немаловажно при путешествии по горам. Он с готовностью отвечал на любые вопросы. Правильно было рассчитано время в процессе экскурсии. Мы все успели осмотреть и при этом не устали. Невероятно красивые пейзажи вы увидите на этой экскурсии. Поверьте, еще неделю, когда я закрывала глаза, передо мной вставали картинки с этой экскурсии. Денис поделился с нами своими знаниями в целом о Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии. Мы много узнали об истории этих мест, укладе жизни, экономике, можно сказать влюбились в эти места. Нам рассказывали о городах, которые мы проезжали, обращали внимание на определенные "фишечки". После экскурсии нас переполняли восторг от горных красот, и информация о местах, в которых побывали. Хочется снова и снова пережить эти эмоции счастья. Если будем планировать экскурсии, то непременно хотели поехать с Денисом.