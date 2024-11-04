Экскурсии в Железноводске весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Железноводске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
На машине
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
Насладитесь видами Домбая и узнайте о богатой истории Кавказа. Виды Эльбруса, ущелья и леса подарят незабываемые впечатления
«Весной и осенью возьмите с собой дополнительные теплые вещи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
7 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
«Температура на верхней точке Эльбруса (станция Гара Баши) — летом до + 5 градусов тепла, осенью, зимой и весной ниже 0 градусов»
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
9 дек в 07:30
4 000 за человека
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Железноводска
На машине
1 отзыв
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу: ледяная поляна Азау и озеро Гижгит
Вас ждет захватывающее путешествие к подножию Эльбруса с посещением ледяной поляны Азау и озера Гижгит
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 ноября 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
    Поездка была очень интересной, к счастью, и погода благоприятствовала. Эльбрус прекрасен. Спасибо организаторам. Водитель Демьян очень приветлив и внимателен.
  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2024
    Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Железноводска
    Поездка с гидом Денисом очень понравилась. Она была насыщена, как прекрасными видами, так и занимательным рассказом. Денис прекрасный водитель, что
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    немаловажно при путешествии по горам. Он с готовностью отвечал на любые вопросы. Правильно было рассчитано время в процессе экскурсии. Мы все успели осмотреть и при этом не устали. Невероятно красивые пейзажи вы увидите на этой экскурсии. Поверьте, еще неделю, когда я закрывала глаза, передо мной вставали картинки с этой экскурсии. Денис поделился с нами своими знаниями в целом о Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии. Мы много узнали об истории этих мест, укладе жизни, экономике, можно сказать влюбились в эти места. Нам рассказывали о городах, которые мы проезжали, обращали внимание на определенные "фишечки". После экскурсии нас переполняли восторг от горных красот, и информация о местах, в которых побывали. Хочется снова и снова пережить эти эмоции счастья. Если будем планировать экскурсии, то непременно хотели поехать с Денисом.

  • Н
    Наталья
    20 марта 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
    Спасибооо Огромное нашему гиду Владимиру! Нам все очень понравилось, Владимир показал нам всю красоту, рассказы были очень интересными, сделал прекрасные
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    фото, мы просто влюбились в этот прекрасный край!!! Если раньше сомневались, то теперь снова сюда вернемся, теперь в мае, чтобы увидеть природу в цветах!!! И еще хочу сказать спасибо Владимиру - рекомендую этого прекрасного мальчика, благодарю за его заботу о нас напротяжении всего путешествия!!!🙏🥰🥰 Отдельное спасибо Владимиру за присланные фото и видео!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
  2. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
  3. Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Железноводска
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Плато Бермамыт
  7. Пушкинская Галерея
  8. Курортный парк
  9. Чегемские водопады
  10. Долина Нарзанов
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в декабре 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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