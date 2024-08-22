8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Железноводск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Сразу после встречи мы с вами отправимся в курортную зону к подножию горы Машук»
Сегодня в 08:30
Завтра в 05:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Железноводска)
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: У вашего места проживания
«По дороге я расскажу о Машуке, окрестных горах-лакколитах и немного о Пятигорске»
Завтра в 14:00
11 фев в 08:00
9000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор22 августа 2024Очень рекомендую. В одной экскурсии большое количество разнообразных локаций и информации о регионе, истории. Все очень понравилось. Гид - Анастасия.
- ДДарья19 августа 2024Огромное спасибо Анастасии и Виталию за прекрасную экскурсию по потрясающим местам в очень комфортных условиях. Классно, что ребята так любят свой край и делятся этой любовью с гостями.
- ДДолматов24 июля 2024Очень понравился сервис, выше всяческих похвал гид Анастасия! Внимательная, добрая, приятная в общении. отличный водитель! Видно что любит свой край,
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Машук»
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