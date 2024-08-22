Экскурсии на Машук из Железноводска

Найдено 3 экскурсии в категории «Машук» в Железноводске, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
На машине
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Железноводск с экскурсией по Пятигорску
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Железноводск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Сразу после встречи мы с вами отправимся в курортную зону к подножию горы Машук»
Сегодня в 08:30
Завтра в 05:00
10 900 за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Железноводска)
Пешая
4.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Железноводска)
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: У вашего места проживания
«По дороге я расскажу о Машуке, окрестных горах-лакколитах и немного о Пятигорске»
Завтра в 14:00
11 фев в 08:00
9000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    22 августа 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Очень рекомендую. В одной экскурсии большое количество разнообразных локаций и информации о регионе, истории. Все очень понравилось. Гид - Анастасия.
  • Д
    Дарья
    19 августа 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Огромное спасибо Анастасии и Виталию за прекрасную экскурсию по потрясающим местам в очень комфортных условиях. Классно, что ребята так любят свой край и делятся этой любовью с гостями.
  • Д
    Долматов
    24 июля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Очень понравился сервис, выше всяческих похвал гид Анастасия! Внимательная, добрая, приятная в общении. отличный водитель! Видно что любит свой край,
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    стремится показать все луччшее что есть на Кавказе, вместе с тем переживает за недочеты в инфраструктуре, хочет как можно больше изменить в лучшую сторону. Мы впервые на Кавказе, и провели незабываемый день, который был наполнен сплошь положительными эмоциями и яркими впечатлениями. Узнали очень много о истории и о настоящем, посетили такие классные места, о которых и не подозревали. Отведали вкуснейшей кавказской кухни, получили хорошую порцию экстрима на медовых водопадах, больше 250 фото отличного качества в самых разных локациях, за что отдельное спасибо гиду! Надеемся что ещё не раз встретимся и продолжим знакомство с Кавказом в такой хорошей компании, а так же прпекомендуем все друзьям. Желаем удачи и успехов в вашем деле!! Александр. Сахалин.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Машук»

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  2. Гижгит
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  5. Плато Бермамыт
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  7. Пушкинская Галерея
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в феврале 2025
Сейчас в Железноводске в категории "Машук" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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