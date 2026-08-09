Вы увидите Белград со всех сторон: от австро-венгерского Земуна до современного Нового Белграда, от крепости Калемегдан до королевских дворцов в Дединье и панорамы с горы Авала. Остановки для фото и осмотра — в каждом районе. Идеальный формат для тех, кто хочет охватить максимум за один день.
Описание экскурсииБелград без границ: 6 часов по городу, дворцам и горе Авала Земун Некогда отдельный город, Земун был поглощен растущим мегаполисом во второй половине XX в. На территории округа расположен аэропорт Белграда и знаменитый отель «Југославиjа», а также известный любителям футбола ФК «Земун». Вообще, это один из самых спортивных уголков города: помимо дюжины футбольных и баскетбольных, здесь есть также яхтенный и аэроклуб. Новый Белград Район Новый Белград на левом берегу реки Сава начал застраиваться сразу после Второй мировой войны. Здесь расположены основные достопримечательности современной югославской и сербской архитектуры. В частности, спортивный комплекс «Београдска арена», где проходил прошлогодний финал Евровидения-2008. Конгресс-центр «Сава-центар», где регулярно устраиваются концерты гастролирующих в Сербии звезд западного шоу-бизнеса. А также арт-галереи и многочисленные дома культуры. Старый Белград Старый город – исторический центр Белграда. Здесь находится главная достопримечательность сербской столицы – парк и крепость Калемегдан. А также длиннейшая пешеходная улица Князя Михаила, величественная Площадь республики с театрами и музеями, Ботанический сад, колоритный малоэтажный квартал Скадарлия. Дединье Это элитный район, самый престижный, дорогой и красивейший в Белграде. Район отличается своей особенностью и мощью архитектурных сооружений, приятным и функциональным оазисом, своей природой и парками, частными виллами и современными, просторными офисами. Резиденция там была построена в период с 1922 по 1937 год. Из четырех королевских дворцов два находятся в Дединье – это «Королевский» и «Белый».
Ежедневно по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый Белград
- Улица Теразие
- Гостиница «Москва»
- Площадь Республики
- Улица князя Михаила
- Собор Св. Михаила
- Дом Патриархии
- Дворец княгини Любицы
- Самый старый трактир в Белграде
- Крепость Калемегдан
- Устье рек Савы и Дуная
- Парк Ташмайдан
- Собор Св. Марка
- Русская церковь Св. Троицы (могила генерала Врангеля)
- Здание Национального Парламента (Скупштина)
- Старый Дворец и Новый Дворец
- Храм Св. Саввы Сербского
- Развалины национального телевидения «РТС»
- Новый Белград
- Дворец спорта «Комбанк Арена»
- Высотка «Генекс»
- Дворец «Сербия»
- Торговый центр «Устье»
- Башня Тысячелетия
- Николаевская церковь
- Мостовые улицы XIX в
- Набережная Дуная
- Королевские дворцы ("Королевский" и "Белый") в Дедине
- Гора Авала
- Мавзолей неизвестного героя
- Памятник советским ветеранам, погибшим в авиакатастрофе 1964 г
- Телебашня со смотровой площадкой
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
- Обед/дегустация
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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