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Экскурсия по Белграду (автомобильнo-пешеходная)

Росинтревел
Росинтревел – Гид из Белграда
Вас ждет 4-х часовая экскурсия ⛳ на комфортном автомобиле 🚘 или миниавтобусе по Белграду.

Таким образом, вы успеете увидеть все главные достопримечательности 🏛️ Сербской столицы ⭐️ за один день.

Мы будем делать остановки для осмотра самых интересных мест города, а также для того, чтобы вы успели сделать памятные фотографии 📸.

Мы остановимся в Земуне, который когда-то был отдельным городом, посетим Новый Белград и Старый Белград, а также осмотрим королевские дворцы в Дединье.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €166 за экскурсию

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Экскурсия по Белграду (автомобильнo-пешеходная)
Экскурсия по Белграду (автомобильнo-пешеходная)

Что вы увидите

  • Земун
  • Новый Белград
  • Дединье
  • Старый Белград и др.
Экскурсия длится около 4 часов, на автомобиле/миниавтобусе с остановками для осмотра достопримечательностей 🏛️ и фотографирования: Земун, Новый Белград, Дединье, Старый Белград.
Что вы увидите
Земун
Некогда отдельный город 🏙️, Земун был поглощен растущим мегаполисом во второй половине XX в. На территории округа расположен аэропорт Белграда и знаменитый отель 🏨 "Југославиjа", а также известный любителям футбола ФК "Земун". Вообще, это один из самых спортивных уголков города: помимо дюжины футбольных и баскетбольных, здесь есть также яхтенный и аэроклуб.
Нови Београд (Новый Белград)
Район Новый Белград на левом берегу р. Сава начал застраиваться сразу после Второй мировой войны. Здесь расположены основные достопримечательности современной югославской и сербской архитектуры. В частности, спортивный комплекс "Београдска арена", где проходил прошлогодний финал Евровидения-2008. Конгресс-центр "Сава-центар", где регулярно устраиваются концерты гастролирующих в Сербии звезд западного шоу-бизнеса. А также арт-галереи и многочисленные дома культуры.
Стари град (Старый Белград)
Старый город – исторический центр Белграда. Здесь находится главная достопримечательность сербской столицы ⭐️ – парк 🌳 и крепость Калемегдан. А также длиннейшая пешеходная улица Князя Михаила, величественная Площадь республики с театрами и музеями, Ботанический сад, колоритный малоэтажный квартал Скадарлия.
Дединье
Это элитный район, самый престижный, дорогой и красивейший в Белграде. Район отличается своей особенностью и мощью архитектурных сооружений, приятным и функциональным оазисом, своей природой и парками, частными виллами и современными, просторными офисами. Резиденция там была построена в период с 1922 по 1937 год.
Из четырех королевских дворцов два находятся в Дединье – это «Королевский» и «Белый».
Что входит
  • услуги русскоговорящего гида
  • трансферы по программе
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Экскурсия по Белграду (автомобильнo-пешеходная)
Экскурсия по Белграду (автомобильнo-пешеходная)
Экскурсия по Белграду (автомобильнo-пешеходная)
Экскурсия по Белграду (автомобильнo-пешеходная)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Росинтревел
Росинтревел
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