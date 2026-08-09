Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы увидите Белград со всех сторон: от австро-венгерского Земуна до современного Нового Белграда, от крепости Калемегдан до королевских дворцов в Дединье и панорамы с горы Авала. Остановки для фото и осмотра — в каждом районе. Идеальный формат для тех, кто хочет охватить максимум за один день.

RITСербия Ваш гид в Белграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €315 за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 6 чел. 🇷🇺 русский 6 часов 1-6 человек На автобусе, экскурсии по дунаю Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Белград без границ: 6 часов по городу, дворцам и горе Авала Земун Некогда отдельный город, Земун был поглощен растущим мегаполисом во второй половине XX в. На территории округа расположен аэропорт Белграда и знаменитый отель «Југославиjа», а также известный любителям футбола ФК «Земун». Вообще, это один из самых спортивных уголков города: помимо дюжины футбольных и баскетбольных, здесь есть также яхтенный и аэроклуб. Новый Белград Район Новый Белград на левом берегу реки Сава начал застраиваться сразу после Второй мировой войны. Здесь расположены основные достопримечательности современной югославской и сербской архитектуры. В частности, спортивный комплекс «Београдска арена», где проходил прошлогодний финал Евровидения-2008. Конгресс-центр «Сава-центар», где регулярно устраиваются концерты гастролирующих в Сербии звезд западного шоу-бизнеса. А также арт-галереи и многочисленные дома культуры. Старый Белград Старый город – исторический центр Белграда. Здесь находится главная достопримечательность сербской столицы – парк и крепость Калемегдан. А также длиннейшая пешеходная улица Князя Михаила, величественная Площадь республики с театрами и музеями, Ботанический сад, колоритный малоэтажный квартал Скадарлия. Дединье Это элитный район, самый престижный, дорогой и красивейший в Белграде. Район отличается своей особенностью и мощью архитектурных сооружений, приятным и функциональным оазисом, своей природой и парками, частными виллами и современными, просторными офисами. Резиденция там была построена в период с 1922 по 1937 год. Из четырех королевских дворцов два находятся в Дединье – это «Королевский» и «Белый».

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