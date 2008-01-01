Экскурсия длится около 4 часов, на автомобиле/миниавтобусе с остановками для осмотра достопримечательностей 🏛️ и фотографирования: Земун, Новый Белград, Дединье, Старый Белград.

Что вы увидите

Земун

Некогда отдельный город 🏙️, Земун был поглощен растущим мегаполисом во второй половине XX в. На территории округа расположен аэропорт Белграда и знаменитый отель 🏨 "Југославиjа", а также известный любителям футбола ФК "Земун". Вообще, это один из самых спортивных уголков города: помимо дюжины футбольных и баскетбольных, здесь есть также яхтенный и аэроклуб.

Нови Београд (Новый Белград)

Район Новый Белград на левом берегу р. Сава начал застраиваться сразу после Второй мировой войны. Здесь расположены основные достопримечательности современной югославской и сербской архитектуры. В частности, спортивный комплекс "Београдска арена", где проходил прошлогодний финал Евровидения-2008. Конгресс-центр "Сава-центар", где регулярно устраиваются концерты гастролирующих в Сербии звезд западного шоу-бизнеса. А также арт-галереи и многочисленные дома культуры.

Стари град (Старый Белград)

Старый город – исторический центр Белграда. Здесь находится главная достопримечательность сербской столицы ⭐️ – парк 🌳 и крепость Калемегдан. А также длиннейшая пешеходная улица Князя Михаила, величественная Площадь республики с театрами и музеями, Ботанический сад, колоритный малоэтажный квартал Скадарлия.

Дединье

Это элитный район, самый престижный, дорогой и красивейший в Белграде. Район отличается своей особенностью и мощью архитектурных сооружений, приятным и функциональным оазисом, своей природой и парками, частными виллами и современными, просторными офисами. Резиденция там была построена в период с 1922 по 1937 год.

Из четырех королевских дворцов два находятся в Дединье – это «Королевский» и «Белый».