3-4-часовая экскурсия ⛳ по главным достопримечательностям Белграда, расположенным в центре города: площадь Республики, бульвар Князя Михайло, Белградская крепость и парк 🌳 «Калемегдан», Соборная церковь ⛪, Парламент, храм Святого Савы.

Экскурсия проводится в индивидуальном порядке.

Площадь Республики - главная площадь в Белграде. Здесь находится Национальный театр, Национальный музей 🖼, памятник князю Михайлу Обреновичу III и памятник Браниславу Нушичу.

Площадь в ее нынешнем виде начинает свою историю 📖 после сноса Стамбульских ворот и начала строительства здания Национального театра. Ворота были построены австрийцами в начале XVIII века.

Белградская крепость (иногда называют на турецкий лад – «Калемегдан») была впервые построена на холме высотой более 100 м в I веке н. э. Почти всю свою долгую историю была ареной ожесточенных военных действий, несколько раз уничтожена и отстроена заново. Считается наиболее значимой из достопримечательностей 🏛️ Белграда.

Условно делится на две части – Верхний город 🏙️ и Нижний город, на территории которых туристы могут посмотреть остатки древних руин периода Рима и Византии, двенадцать крепостных ворот и пять мощных башен, две старинные церкви и подвесной мост, несколько хозяйственных строений.

В непосредственной близости от крепости разбит парковый комплекс Калемегдан. Здесь посмотрим монумент Победителю, символизирующий обретение Сербией независимости от Османской империи.

Недалеко от парка расположена главная пешеходная улица Белграда, названная именем князя Михаила. Здесь туристы найдут памятник князю, много лавочек с сувенирами, кафе, памятники архитектуры преимущественно XIX века и проникнутся потрясающей атмосферой.