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Пешеходная экскурсия по Белграду

5
1 отзыв
Росинтревел
Росинтревел – Гид из Белграда
Предлагаю вам отправится на пешеходную экскурсию ⛳ по колоритной сербской столице.

За 3-4 часа я покажу вам главные достопримечательности 🏛️ Белграда, расскажу самые интересные факты из его истории 📖, а также подскажу, куда сходить в свободное время в городе.

Во время нашей прогулки вы увидите площадь Республики, бульвар Князя Михайло, Белградскую крепость и парк 🌳 «Калемегдан», а также Соборную церковь ⛪ и храм Святого Савы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €98 за экскурсию

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Пешеходная экскурсия по Белграду
Пешеходная экскурсия по Белграду

Что вы увидите

  • Площадь Республики
  • Бульвар Князя Михайлова
  • Белградская крепость и парк «Калемегдан»
  • Соборная церковь
  • Парламент
  • Храм Святого Саввы
3-4-часовая экскурсия ⛳ по главным достопримечательностям Белграда, расположенным в центре города: площадь Республики, бульвар Князя Михайло, Белградская крепость и парк 🌳 «Калемегдан», Соборная церковь ⛪, Парламент, храм Святого Савы.
Экскурсия проводится в индивидуальном порядке.
Площадь Республики - главная площадь в Белграде. Здесь находится Национальный театр, Национальный музей 🖼, памятник князю Михайлу Обреновичу III и памятник Браниславу Нушичу.
Площадь в ее нынешнем виде начинает свою историю 📖 после сноса Стамбульских ворот и начала строительства здания Национального театра. Ворота были построены австрийцами в начале XVIII века.
Белградская крепость (иногда называют на турецкий лад – «Калемегдан») была впервые построена на холме высотой более 100 м в I веке н. э. Почти всю свою долгую историю была ареной ожесточенных военных действий, несколько раз уничтожена и отстроена заново. Считается наиболее значимой из достопримечательностей 🏛️ Белграда.
Условно делится на две части – Верхний город 🏙️ и Нижний город, на территории которых туристы могут посмотреть остатки древних руин периода Рима и Византии, двенадцать крепостных ворот и пять мощных башен, две старинные церкви и подвесной мост, несколько хозяйственных строений.
В непосредственной близости от крепости разбит парковый комплекс Калемегдан. Здесь посмотрим монумент Победителю, символизирующий обретение Сербией независимости от Османской империи.
Недалеко от парка расположена главная пешеходная улица Белграда, названная именем князя Михаила. Здесь туристы найдут памятник князю, много лавочек с сувенирами, кафе, памятники архитектуры преимущественно XIX века и проникнутся потрясающей атмосферой.
Что входит
  • услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Пешеходная экскурсия по Белграду
Пешеходная экскурсия по Белграду
Пешеходная экскурсия по Белграду
Пешеходная экскурсия по Белграду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Росинтревел
Росинтревел
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