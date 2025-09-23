Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Белграде на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине Полеты на самолетах 4.5 часа 21 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Транзитом в Белграде: на машине и пешком Ваш путь проходит через Белград? Воспользуйтесь возможностью познакомиться с культурой и историей столицы Сербии за несколько часов €250 за всё до 4 чел. На машине 5 часов 35 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Белград глазами коренной сербки Узнайте Белград с новой стороны: древние крепости, величественные храмы и уникальные истории от коренной жительницы города €190 за всё до 4 чел. На машине 12 часов 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Из Белграда - на удивительный восток Сербии Погрузитесь в атмосферу востока Сербии, посетив Голубацкую и Рамскую крепости, а также монастырь Тумане. Удивительные пейзажи и история ждут вас €320 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Белграда

