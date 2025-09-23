Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Белграде на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Транзитом в Белграде: на машине и пешком
На машине
Полеты на самолетах
4.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Транзитом в Белграде: на машине и пешком
Ваш путь проходит через Белград? Воспользуйтесь возможностью познакомиться с культурой и историей столицы Сербии за несколько часов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Белград глазами коренной сербки
На машине
5 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белград глазами коренной сербки
Узнайте Белград с новой стороны: древние крепости, величественные храмы и уникальные истории от коренной жительницы города
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Из Белграда - на удивительный восток Сербии
На машине
12 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - на удивительный восток Сербии
Погрузитесь в атмосферу востока Сербии, посетив Голубацкую и Рамскую крепости, а также монастырь Тумане. Удивительные пейзажи и история ждут вас
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
€320 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Транзитом в Белграде: на машине и пешком
  2. Белград глазами коренной сербки
  3. Из Белграда - на удивительный восток Сербии
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Улица Князя Михаила
  2. Самое главное
  3. Площадь Республики
  4. Крепость Калемегдан
  5. Дворец княгини Любицы
  6. Храм Святого Саввы
  7. Церковь Святого Марка
  8. Здание Парламента Сербии
  9. Белградская крепость
  10. Башня Гардош
Сколько стоит экскурсия по Белграду в сентябре 2025
Сейчас в Белграде в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 320. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 61 ⭐ отзыв, цены от €190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь