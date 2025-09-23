Индивидуальная
до 4 чел.
Транзитом в Белграде: на машине и пешком
Ваш путь проходит через Белград? Воспользуйтесь возможностью познакомиться с культурой и историей столицы Сербии за несколько часов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белград глазами коренной сербки
Узнайте Белград с новой стороны: древние крепости, величественные храмы и уникальные истории от коренной жительницы города
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - на удивительный восток Сербии
Погрузитесь в атмосферу востока Сербии, посетив Голубацкую и Рамскую крепости, а также монастырь Тумане. Удивительные пейзажи и история ждут вас
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
