Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
Авторский тур в Коломбо

Посетить пещерные храмы, погулять по плантациям и отправиться на джип-сафари

Шри-Ланка приоткроет для нас свои богатства: покажет нетронутую дикую природу с леопардами, слонами, крокодилами, пустит в священные храмы, проведёт дорогой на Львиную скалу к дворцу короля и угостит цейлонским чаем на плантации.

Чтобы погрузиться больше в местную культуру, отправимся на волах гулять по деревням и знакомиться с укладом жизни населения.

Увидим буддийскую реликвию, прокатимся по одной из самых красивых железных дорог мира и полюбуемся 9-арочным мостом. Желающие смогут посетить танцевальное шоу.
Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
Ближайшие даты:
6
мая
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€720
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно разместить ребёнка в одном номере с родителями за 50% от стоимости взрослого. За 1-местное размещение доплата.

Тур проводится в группе от 2 человек.

После внесения предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую организатору 25% от стоимости на бронирование отелей, трансфера и экскурсий. Полный возврат возможен за 14 дней до старта.

Проживание. В 2-3-местных номерах в отелях: «Oak Ray Ella Gap», «Oak Ray Regency», «Topaz», «Oak Ray Elephant Lake» или подобном. Возможно разместить ребёнка в одном номере с родителями за 50% от стоимости взрослого. За 1-местное размещение доплата.

Питание. Включены завтраки и ужины. Обеды — самостоятельно в кафе.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Сафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города Элла

Рано утром заедем за вами в отель/место, где вы остановились до тура: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хиккадува 05:00, Галле 07:20, Диквелла 10:00, Тангалле 10:30.

Направляемся в национальный парк «Яла», самый крупнейший в стране. Он считается одним из лучших мест для сафари в Азии, занимает площадь более 1500 квадратных километров. Здесь вы увидите слонов, леопардов, кабанов, буйволов, крокодилов, птиц и полюбуетесь нетронутой природой. В парке можно наблюдать широкий спектр животных и растительности.

Также, сегодня посетим 9-арочный мост, один из самых высоких в Южной Азии, и живописный город Элла, богатый водопадами, тропическими лесами и горами. Восхитимся 25-метровым шумным потоком воды, увидим святое место для многих религиозных людей. Желающие смогут дойти на вершину пика по маршруту «Тропа львиного камня», посетить рынок, попробовать местную еду и окунуться в культуру и традиции горожан.

Переночуем в Элле.

Сафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города ЭллаСафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города Элла
2 день

Живописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоу

После завтрака переезжаем на ж. -д. станцию Элла. Поезд до станции Нану-Ойи на Шри-Ланке — это одна из самых красивых железнодорожных поездок в мире. Вы увидите чайные плантации, горные склоны, дремучие джунгли, 40 мостов, около 20 тоннелей. Почти 3 часа будем любоваться сменяющимися живописными пейзажами за окном.

Далее отправляемся в Канди, но сначала заедем на чайную фабрику, где продегустируем настоящий цейлонский чай. Остановимся на смотровой, чтобы насладиться видом на 3 водопада. Посетим храм Зуба Будды, построенный в 16 веке и хранящий реликвию. Желающие смогут сходить на национальное танцевальное шоу.

Переночуем в Канди.

Живописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоуЖивописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоу
3 день

Пещерные храмы и дворец короля на Львиной скале

Сегодня посетим пещерный храм Дамбулла, являющийся важным центром буддийской веры и культуры на Шри-Ланке. Здесь высечено в скале 5 храмов, каждый украшен статуями Будды и фресками. Далее переезжаем в Сигирию, чтобы посетить 150-метровую Львиную скалу, которая служила дворцом и фортом первого короля Шри-Ланки Кассапы.

Переночуем в Хабаране.

Пещерные храмы и дворец короля на Львиной скалеПещерные храмы и дворец короля на Львиной скалеПещерные храмы и дворец короля на Львиной скалеПещерные храмы и дворец короля на Львиной скалеПещерные храмы и дворец короля на Львиной скалеПещерные храмы и дворец короля на Львиной скалеПещерные храмы и дворец короля на Львиной скале
4 день

Прогулка на волах

После завтрака прогуляемся на волах по местным деревням и познакомимся с укладом жизни населения.

С хорошими впечатлениями вернёмся в Галле или в любой отель, расположенный на отрезке Коломбо-Унаватуна. Также, можем проводить вас в аэропорт Коломбо.

Прогулка на волах

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Завтраки и ужины, минеральная вода 0,5 л в день
  • Билет на поезд
  • Прогулка на волах
  • Местные налоги
  • Тур проводится в группе от 2 человек
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Шри-Ланки и обратно (аэропорт Коломбо)
  • Обеды
  • Трансфер обратно до места проживания, если отель расположен дальше Галле
  • 1-местное размещение - доплата от 65 евро
  • Входные билеты к монументам, в парки, на сафари и на шоу - около 82 евро за всё
  • Услуги тук-туков, если автомобиль не сможет подъехать к месту
  • Сувениры и личные расходы
  • После внесения предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую организатору 25% от стоимости на бронирование отелей, трансфера и экскурсий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хиккадува 05:00, Галле 07:20, Диквелла 10:00, Тангалле 10:30 (время приблизительное)
Завершение: Галле (или любой отель, расположенный на отрезке Коломбо-Унаватуна) / Коломбо / аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе туры3-дневные туры4-дневные турыДжиппингСоборы и храмыСвятые местаМонастыри, церкви, храмыСафариПещерыБуддистские храмы

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